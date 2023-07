Sinéad O'Connor: 5 éxitos de la cantante irlandesa que fue un ícono de los noventa

La cantante irlandesa Sinead O'Connor, que comenzó su carrera a mediados de los ochenta, falleció este miércoles a los 56 años, según confirmó su familia sin revelar los motivos. La artista alcanzó la fama por su extraordinaria voz y sus composiciones profundas y melancólicas, con un estilo propio que plasmó a lo largo de 10 álbumes de estudio.

A lo largo de su trayectoria, que alcanzó su apogeo en los años noventa gracias al enorme éxito de la canción "Nothing Compares 2 U", la cantautora sacó discos solistas, desde "The Lion and the Cobra" (1987) hasta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" (2014), además de colaborar con figuras como Bono y The Edge, de U2, Dolly Parton y Peter Gabriel, entre otros.

Los últimos días de Sinead O'Connor: era una "criatura no muerta" desde el suicidio de su hijo de 17 años

Sinead, reconocible por su cabeza rapada y sus rasgos marcados y fascinantes, tocó numerosos estilos, desde la música tradicional irlandesa, el pop, el rock y hasta el blues, pasando por el reggae. Fue una de las voces más poderosas de toda una generación, con letras de apoyo a diferentes causas sociales y protesta contra la guerra y los abusos perpetrados por miembros de la Iglesia.

Nacida en 1966 en Dublín, fue protagonista de una infancia difícil. En su juventud fue detenida varias veces y enviada a un reformatorio católico, el Centro de Capacitación de Grianan, donde una monja la motivó y ayudó a cultivar su pasión por la música, e incluso le compró una guitarra.

En 1983, su padre la envió a otro colegio, mucho más permisivo que el Grianan. Con la ayuda de su profesor de lengua irlandesa, Sinead grabó un demo de cuatro canciones, dos de ellas composiciones propias, que más tarde aparecerían en su primer álbum.

En 1984 formó la banda Ton Ton Macoute, pero un año después, debido al fallecimiento de su madre, dejó el grupo y se trasladó a Londres. Poco después lanzó su carrera como solista, con 20 años y embarazada de 7 meses; y la fama mundial le llegó con su segundo disco, "I Do Not Want What I Haven't Got" vendió millones de copias en todo el mundo y recibió varios discos de platino.

La década de los 2000 fue el momento de una nueva etapa para la cantante, donde incursionó en el reggae y también interpretó canciones folk tradicional irlandesa, incluyendo varias en lengua irlandesa. En una entrevista había afirmado que su intención era la de retirarse de la corrientes comerciales más populares del rock y el pop.

Su último álbum salió en 2014. "I'm Not Bossy, I'm the Boss" y fue celebrado por la crítica, pero a mitad del año siguiente anuló todos sus conciertos por "agotamiento". En 2022 tenía en marcha un nuevo disco pero el suicidio de su hijo Shane, de 17 años, significó para ella un tremendo golpe.

Cinco grandes éxitos de Sinéad O’Connor

Mandinka

"The Lion and the Cobra" fue el nombre del primer álbum de Sinéad. Salió en 1987 y tuvo grandes críticas, impresionando por su calidad de voz, fuerza interpretativa y sus canciones originales. El sencillo "Mandinka" fue uno de sus primeros éxitos y tuvo mucha popularidad en radios universitarias.

El tema está inspirado por el libro Raíces, de Alex Haley, que trata sobre la esclavitud y el racismo en Estados Unidos.

Nothing compares 2 U

Sin duda es su canción más famosa y recordada, aunque es una versión de Prince para su proyecto musical The Family. Sin embargo, fue O'Connor quien convirtió este tema en el gran éxito que todos conocemos, y de hecho ambos artistas acabaron en conflicto cuando se conocieron.

En su interpretación, la cantante eligió otros arreglos instrumentales y con su capaidad vocal expresó la devastación que significó para ella la pérdida de su madre.

En Irlanda, llegó al primer lugar en julio de 1990 y se mantuvo allí durante 11 semanas; siendo el octavo mayor éxito de la década. Tuvo un éxito similar en el Reino Unido.

Murió Tony Bennett, una leyenda de la música americana

Fire On Babylon

Otro de sus éxitos de mediados de los 90, el videoclip fue dirigido por el director de cine francés Michel Gondry, especializado también en videos musicales.

Con esta canción, Sinead plasmó su lucha contra una de las causas contra las que más protestó durante su vida: los abusos dentro de la Iglesia Católica. Llegó dos años después de su presentación en el programa Saturday Night Live, donde rompió la foto del Papa Juan Pablo II.

No Man’s Woman

O’Connor, que estuvo involucrada en varios matrimonios y relaciones, declaró a través de este tema que no quería ser la mujer de ningún hombre, pues "estaba cansada" porque “un hombre puede mentirte, tomar tu alma y hacerte no ser tú misma otra vez”.

Una invención que representa un himno feminista, además incluye el video donde se la ve huyendo de su propia boda.

"You Made Me the Thief of Your Heart"

En 1993, canta "You Made Me the Thief of Your Heart" en colaboración con Bono, de U2, para la banda sonora de la película En el nombre del padre. Este film estuvo protagonizado por Daniel Day-Lewis y fue nominado a 7 premios Oscar.

Algunos críticos musicales, como Larry Flick, definieron la interpretación de Sinead O'Connor como "la más poderosa" desde Nothing Compares 2 U, y alcanzó puestos importantes en los rankings europeos y en Estados Unidos y Australia.

FP / Gi