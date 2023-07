En un emotivo y nostálgico adiós, el mundo de la música llora la partida de una verdadera leyenda, Tony Bennett. El talentoso cantante, cuyo inmenso amor por las canciones estadounidenses clásicas y su habilidad para crear nuevos estándares, dejó una huella imborrable en la industria musical. Falleció este viernes a la edad de 96 años, dejando tras de sí una rica trayectoria artística y un legado musical atemporal.

Sylvia Weiner, su publicista, confirmó el deceso de Bennett a The Associated Press y mencionó que ocurrió en su ciudad natal, Nueva York. Aunque no se supo la causa específica de la muerte, en 2016 se le había diagnosticado la enfermedad de Alzheimer.

Murió Tony Bennett, una leyenda de la música americana

Bennett, el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, solía expresar que su ambición de toda la vida era crear "un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos". Con más de 70 álbumes lanzados, obtuvo 19 premios Grammy, la mayoría de ellos después de cumplir los 60 años, y gozó del profundo y duradero afecto de sus fanáticos y otros artistas.

Quién era Tony Bennett

Nacido como Anthony Dominick Benedetto el 3 de agosto de 1926 en Queens, Nueva York, Tony Bennett inició su carrera musical en la década de 1940. Su primer éxito llegó en 1951 con el sencillo "Because of You", catapultándolo a la fama y ganándole su primer Grammy. A partir de ese momento, la estrella de Bennett no dejó de brillar, y su voz distintiva y emotiva se convirtió en un símbolo de la música estadounidense.

Una de las canciones más emblemáticas de Tony Bennett, "I Left My Heart In San Francisco", lanzada en 1962, se convirtió en un clásico instantáneo y un himno icónico de la ciudad. Esta canción lo catapultó nuevamente al estrellato y se convirtió en una de sus interpretaciones más queridas por el público.

A lo largo de su carrera, Bennett lanzó más de 70 álbumes, abarcando diversos géneros musicales que iban desde el jazz y el pop hasta baladas y canciones de amor. Su habilidad para adaptarse a los cambios de la industria musical, sin perder su esencia distintiva, lo mantuvo relevante para diferentes generaciones de fanáticos.

Además de su exitosa carrera como solista, Tony Bennett colaboró con una gran cantidad de artistas de renombre, incluyendo a Frank Sinatra, Lady Gaga, Amy Winehouse y muchos otros. Su capacidad para fusionar estilos y su versatilidad musical le valieron un respeto profundo dentro de la comunidad artística.

Pero el éxito y la fama no nublaron la humildad y la calidez de Tony Bennett. Siempre fue conocido por su encanto y su genuino aprecio por sus fanáticos, y su amor por la música se mantuvo inalterable a lo largo de los años.

En 2016, Bennett reveló públicamente que había sido diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, pero eso no lo detuvo. Continuó actuando y deleitando a su audiencia con su talento inigualable hasta que su salud se lo permitió.

La noticia de su partida ha conmovido a sus fanáticos y colegas de la industria musical. Su legado perdurará para siempre, y su música continuará tocando los corazones de generaciones futuras. Tony Bennett, el último gran cantante de salón de mediados del siglo XX, deja un vacío imposible de llenar, pero su recuerdo y su música vivirán eternamente.

Hoy, en este momento de despedida, el mundo entero se rinde a sus pies, recordando la grandeza de Tony Bennett y celebrando la vida de un verdadero ícono musical que dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense. Descansa en paz, Tony Bennett. Tu música siempre vivirá en nuestros corazones.

JCCL