Abel Furlán: "Puse el acento en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo"

Abel Furlán cree que la discusión que se abrió en el seno del peronismo augura un proyecto de transformaciones más profundas que lo que fue la propuesta de 2019. Al mismo tiempo, cree que hay deudas pendientes con los trabajadores y la sociedad. “La industria crece, pero eso no se ve derramado en el bolsillo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué balance hace de la primera reunión de la mesa del Frente de Todos a tres años de gestión?

Ha sido una reunión muy importante, donde, más allá de las tensiones que pudieron haberse generado en los planteos de cada compañero, se hizo en el marco de un absoluto respeto. Fue una reunión positiva que permitió el debate y el disenso, y esto es un punto de partida muy importante para lo que tenemos por delante.

¿Se puede decir que esta mesa implica un paso en el sentido de institucionalizar la alianza?

Ojalá, creo que las diferencias se resuelven cuando uno tiene la capacidad de escuchar al otro, debatir y confrontar ideas, me parece que eso es muy sano.

Tuvimos cinco horas y media de debate y éramos más de 30 compañeros. Son muchas las transformaciones que tenemos que llevar adelante en la Argentina para satisfacer a nuestro electorado. Lo de ayer fue el puntapié inicial para un camino mucho más concreto y real que la propuesta de 2019.

Aquello que quería Cafiero, de producir un PJ más institucional acorde al siglo XXI...

Claramente sí. Me hiciste recordar una frase de Antonio: “No es que nos estamos peleando cuando discutimos, sino que nos estamos reproduciendo”. Ha sido un punto de inflexión el encuentro de anoche.

Peronismo, ¿hay 2023?

¿Cómo imaginás que se va a llegar a junio en materia económica? ¿Cuál es tu visión sobre lo que está haciendo el ministro de Economía?

El ministro está haciendo una tarea muy importante. Recordarás que, antes de que fuera ministro, la Argentina vivía un momento de mucha zozobra, y Sergio hizo que la política pudiera retomar la centralidad para poder corregir esa situación.

Por supuesto que no es una tarea sencilla, pero me parece que, con los instrumentos que tiene, está haciendo una buena gestión. Ojalá le vaya, bien porque así nos va a ir bien a todos.

Ayer, cuando me tocó intervenir, yo nunca dejé de pensar en lo que represento y hablé en función de lo que me demandan mis compañeros. Hablé de la necesidad que tenemos de recuperar poder adquisitivo, porque hay una población muy importante de los trabajadores que yo represento que a pesar de levantarse a las 4 de la mañana todos los días no pueden garantizarse un plato de comida. Y eso tiene que ver con que le prometimos a nuestros electores que íbamos a resolver esto. Si somos capaces de corregir la inflación vamos a tener un escenario mucho más certero a la hora de recuperar el poder adquisitivo.

Alejandro Gomel: Llamó la atención la presencia de Máximo, ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Se le plantearon a Alberto las críticas que se le habían hecho públicamente?

No me consta que Máximo haya sorprendido, creo que siempre tuvo en mente participar, para nosotros no fue una sorpresa.

Cada uno de los compañeros que intervino fue muy honesto en plantear la visión que tenemos de la situación, y Máximo planteó la situación que él cree que debe abordar el Frente. Hubo muchas coincidencias en el planteo sobre la situación de Cristina. Fue unánime, todos entendimos que hay que buscarle respuesta y solución a la proscripción de Cristina.

¿Cuál fue la reacción y respuesta del presidente a esos planteos?

En muchas cosas estuvo de acuerdo, y en las que no lo manifestó, pero en el marco de un debate entre compañeros con mucho respeto.

"Democracia sin proscripciones": qué dice el comunicado de la mesa política del Frente de Todos

Nuria Am: Tienen en conflicto la devolución del dinero de las obras sociales de los gremios. ¿En qué situación están con eso? ¿Cómo pueden avanzar en el reclamo?

El compañero José Luis Lingeri, es quien está frente a esos reclamos en representación de la CGT, y nos anunció que se llegó un acuerdo con el Gobierno y en los próximos días estarían desembolsando los recursos comprometidos.

En ese sentido siempre intentamos defender, porque son recursos que aportamos los trabajadores y que se necesitan, porque la prioridad es que la situación de la salud en el país cambie.

¿Va a haber más o menos presencia de gremios en la calle durante este año electoral?

Hay una necesidad de resolver problemas que son muy graves y, en ese sentido, los gremios representamos a los trabajadores, que están padeciendo situaciones que anoche fueron motivos de charla.

Vemos que la industria crece, pero eso no se ve derramado en el bolsillo y en el poder adquisitivo de los trabajadores. Ahí hay una demanda insatisfecha, y nos tenemos que hacer cargo en representación de nuestros compañeros.

MVB FM