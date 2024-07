Agustín Etchebarne: "El Gobierno está mostrando un coraje enorme"

Tras la decisión del Ministerio de Economía de cerrar la última canilla de emisión de pesos, Agustín Etchebarne declaró que el Gobierno busca resolver “la quiebra del Banco Central” y reformar el sistema económico de la Argentina con todas las leyes de desregulación. Por otra parte, aunque remarcó que a la economía "le está costando salir rápido del pozo” por los seis meses de demora de la Ley Bases y por la no reglamentación del RIGI, sostuvo que no alcanza con incentivar las inversiones extranjeras. “Las PYMES también requieren esas reglas de juego: los bajos impuestos son necesarios para todos”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Etchebarne es economista y director de la fundación Libertad y Congreso. Además, fue profesor de la Universidad de Belgrano y CEO del Foro Republicano.

Los efectos del bimonetarismo

Alejandro Gomel: ¿Estamos cada vez más separados del dinero?

Argentina siempre tiene un problema con los tipos de cambio. Nosotros tenemos dos monedas: dólares y peso, pero en realidad, tenemos muchos más dólares que pesos. Argentina tiene diez veces más dólares físicos, sin contar los que están en el exterior, que pesos.

La Reserva Federal estima que hay entre 100.000 y 130.000 millones de dólares físicos, lo que pasa es que eso está “abajo del colchón”. Además de una enorme cantidad de economía en negro, hay grandes impuestos. Se persigue a la gente por trabajar, por ganar plata, entonces se esconden y ocultan sus patrimonios. Encima, ese dinero pierde plata. Por tener un sistema que no funciona hace muchísimos años, estamos perdiendo más de 5.000 millones de dólares por año. El no tener moneda va destruyendo el país. Creo que ahora esto se ha entendido y por eso este proceso de recuperar nuestra moneda se está haciendo tan duro.

A.G: De ahí viene el pedido del Gobierno para que se saque esa plata de “abajo del colchón”.

Pero el pedido no sirve de nada, lo que importan son los incentivos. Si los dólares están en el banco, ganas la tasa de interés, y si comprás bonos americanos sin riesgo, rinden el 5% anual. Entonces, de esos 130.000 millones, perdemos 7.000 millones de dólares al año por tenerla debajo del colchón. Eso es el señoreaje: le estamos regalando la plata a Estados Unidos. La otra forma de mirarlo es la inflación. Como hay inflación de dólares en el mundo, hay un problema muy grande. El dólar perdió la mitad de su valor en los últimos 20 años.

El plan "emisión cero"

Elizabeth Peger: En este esquema, ¿qué opinión tiene sobre las medidas que anunció el Gobierno, sobre todo en la puesta de cerrar las últimas canillas abiertas en cuanto a la emisión?

Hay que entender que el Gobierno está haciendo dos temas: uno es el programa de transición, donde está resolviendo la quiebra del Banco Central, y del otro lado, está la reforma y transformación del sistema económico de la Argentina con todas las leyes de desregulación, como la Ley Bases.

La transición está bastante avanzada. Transfirió la deuda que le quedaba al Banco Central, que cuando empezó era tres veces la base monetaria y con una tasa de interés del 282%, la transfirió al Tesoro con una tasa cercana al 40%. Logró bajar las tasas de interés, aunque todavía son altísimas, porque si vamos a ir a una moneda muy fuerte, la tasa tiene que bajar mucho más.

El Banco Central recompró casi el 80% del stock de puts en manos de los bancos

Transferir al Tesoro significa que vas a dejar de emitir para pagar los intereses, y los vas a pegar con superávit fiscal. Entonces, los argentinos estamos haciendo un doble esfuerzo: el de tener las cuentas equilibradas y el de recomponer la destrucción del Banco Central. Ese doble esfuerzo es el que está viviendo la Argentina en estos primeros 7 meses de Gobierno.

Para Etchebarne, la transición está bastante avanzada: "El Gobierno transfirió la deuda que le quedaba al Banco Central y logró bajar las tasas de interés, aunque todavía son altísimas y tienen que bajar mucho más".

E.P: El ministro de Economía confirmó en una entrevista una información que había trascendido en los últimos días respecto del envío de lingotes de oro a Londres para ser depositados en el intento de algún tipo de retorno de tasa de interés que genere ingresos adicionales, antes de estar retenidos en las arcas del Banco Central. ¿Esto puede generar algún problema respecto de algún embargo ante los juicios internacionales que tiene la Argentina?

Es una buena pregunta que no puedo responder en este momento, habría que hablarlos con los abogados. Argentina tiene muchos juicios de los Gobiernos anteriores que hicieron desastres y los está perdiendo. Nada más que por YPF, perdimos 16.000 millones de dólares, así que YPF nos va a costar 21.000 millones de dólares, lo que en la bolsa vale 5.000 millones, que es el 51% de las acciones.

El desastre que hizo el gobierno anterior con todas esas cosas mal hechas es impresionante. Además, yo creo que se hizo con mucha corrupción, pero eso hay que demostrarlo en la justicia, ojalá algún día se demuestre.

E.P: ¿Esta es una buena medida o una herramienta posible?

Siempre hay varias maneras de mirarlo. Por supuesto, luce razonable sacarle interés a un activo. Pero si lo embargan, puede ser un problema. Después es un tema de expectativas: podes dar la sensación de que estás “rascando lo último de la olla”, algo que puede dar una mala imagen.

Hay que mirar el conjunto de las cuestiones. El Gobierno está mostrando un coraje enorme y una convicción de tener superávit fiscal. Hoy tenemos superávit fiscal, comercial y energético. No hay que mirar el vaso medio vacío, sino las cosas que van mejorando. El EMAE (Estimador mensual de actividad económica) publicó datos de un pequeño crecimiento en el campo, el petróleo y la minería. El resto de los sectores todavía están muy complicados y viendo una tímida recuperación de la economía.

La recuperación económica

E.P: Esos datos del EMAE son de mayo. En junio, hubo una abrupta caída de la recaudación impositiva, en particular de los impuestos estrechamente vinculados con la actividad. Según estos datos de recaudación, la curva se volvería a profundizar en junio.

Es cierto que los indicadores líderes demuestran que no hay una recuperación en “V”, como pensamos que podía haber, sino que es más lenta. Creo que hay una recuperación porque esos sectores que mencioné están creciendo y le ponen un piso a la economía. Es verdad que falta mucho porque hay una situación monetaria y cambiaria que ha sido muy dura y está mostrando que a la economía le está costando salir rápido del pozo. Después, parte de la transformación. La Ley Bases se demoró seis meses y el RIGI todavía no está reglamentado. También hay que entender que con el RIGI no alcanza.

Es muy interesante para las grandes inversiones porque les da estabilidad con menores ingresos por 30 años y la posibilidad de no tener cepo. Por ejemplo, hay 3 minas de cobre, lo que significa construir 3 ciudades por 10.000 millones de dólares cada una, con sus caminos, minas y túneles. Esa inversión de 30.000 millones la hacen los de afuera y acá subcontratan un montón de PYMES. Esas PYMES también requieren esas reglas de juego, no solo para estar en igualdad de condiciones, sino también para invertir y crecer más rápido. Los bajos impuestos son necesarios para todos. En los países como Irlanda, que es el caso que toma el Presidente, bajaron los impuestos para todas las empresas y tuvieron una recuperación fenomenal. Entiendo que como es necesario tener superávit fiscal, para seguir bajando impuestos debe crecer la economía.

Otra manera de pensarlo era bajar primero todos los impuestos, pero para hacer eso era necesario financiarlo. Mauricio Macri podría haber hecho eso porque en ese momento había acceso al mercado de capitales. Hoy no tenemos acceso al mercado de capitales porque todavía el Riesgo País es muy alto. Por eso es tan difícil salir del desastre que nos han dejado.

