Alberto Descalzo: "No es solo PASO sí o no, es qué hacemos después"

El dirigente bonaerense Alberto Descalzo, afirmó que “se habla mucho de ‘grieta’ a nivel nacional, y eso en los distritos no existe”, A su vez, agregó que "al que no piensa así, la gente lo hace a un lado”. A su vez, analizó las posibles candidaturas a nivel nacional y en la Provincia. "Según lo manifestó Máximo, parece que Cristina no va a ser candidata", sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Las internas en la provincia de Buenos Aires

¿Cuál es su visión de estas cumbres del peronismo que se producen en la provincia de Buenos Aires para planificar la estrategia del año próximo?

No son cumbres. En realidad, es una reunión que solemos tener con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ayer se envió el presupuesto de la Provincia, y hace pocos días se trató el presupuesto nacional. Ambas cosas, obviamente, afectan a la Provincia y a los municipios. Estuvimos charlando para tratar de ajustar determinadas cosas, que tienen que ver con la salud, la educación y la obra pública.

¿Cuáles fueron los reclamos de los intendentes sobre el presupuesto?

En general, tiene que ver con salud, coparticipación, seguridad, los patrulleros y la cantidad de policías. También el reclamo de la Ley de Seguridad. Todos esos temas los estuvimos hablando con el Axel Kicillof. Creo que vamos por buen camino, las reuniones son buenas.

PASO: qué provincias las suspendieron, cuáles podrían, y la situación en ciudad y provincia de Buenos Aires

La posibilidad de eliminar las elecciones primarias

El próximo fin de semana, el PJ va a tener una cumbre en Mar del Plata para definir el futuro de las PASO. Recientemente, Sergio Massa planteó que debería haber una mesa nacional para definir el futuro de las primarias. ¿Qué opina al respecto?

El sábado es el Congreso en Mar del Plata, pero no se va a tratar ese tema. Se trata del Congreso Provincial, que tiene que cumplir una formalidad. Va a ser un acto de esas características. Las PASO no se definen ahí. Quedamos en charlar con el presidente del partido sobre ese tema, porque no es solo PASO sí o no, es qué hacemos después, cómo ordenamos la elección.

¿Cuál es su opinión de lo que debería pasar con las PASO?

Para nosotros es incómodo hablar ahora de las PASO porque tenemos compromisos con los vecinos. En mi caso, con los de Ituzaingó, y cada intendente con los de su distrito. Por eso tratamos de hablar de la agenda de la gente. La gente no está preocupada por las PASO, e incluso, si se pregunta y profundiza, no les gusta mucho tampoco. En las PASO vota menos gente que en las elecciones generales.

Nosotros estamos acostumbrados a las internas, a las PASO, a lo que sea. El Congreso de la Nación tendrá que decidir, con el voto de cada uno, si hay o no PASO.

Los cuatro diputados de izquierda no apoyan el fin de las PASO y al kirchnerismo se le complica la cuenta

¿Usted tiene alguna preferencia por una u otra alternativa en este momento?

Hoy no, pero seguramente la vamos a tener en unos días, después de que debatamos.

La batalla electoral en la provincia de Buenos Aires

¿Cómo ve la situación del PJ en la provincia de Buenos Aires? ¿Es cierto que el peronismo está perdiendo representación en el conurbano, que los jóvenes no tienen identidad peronista, y cada vez se les hace más difícil en el distrito?

Creo que hay dos miradas. Una “desde arriba”, que es la que se ve en Nación y Provincia; y otra que es la que nosotros vemos en cada uno de los distritos. Por ejemplo, se habla mucho de “grieta” a nivel nacional, y eso en los distritos no existe.

En el distrito compartimos la vida con gente del PRO, de Cambiemos, radicales y socialistas, porque son vecinos nuestros. Y nos ponemos de acuerdo, y todos tenemos la necesidad de que a Ituzaingó le vaya bien. Y al que no piensa así, la gente lo hace a un lado. Las elecciones locales tienen que ver con esto, con si se cumplen los compromisos de gestión. Lo que sí afecta es la inflación, los precios y los bajos salarios.

Sólo 7 de 135 intendentes bonaerenses confirmaron que no buscarán la reelección

¿Cómo resultaron las elecciones en Ituzaingó el año pasado?

Perdimos por diez, y después por tres puntos. Creo que fueron un llamado de atención, pero también influyó mucho la pandemia. No se pudieron hacer reuniones presenciales, la gente tenía miedo. Esa interrupción de la comunicación afectó. Hoy eso ya está superado, y la gente tiene comunicación directa con cada uno de nosotros.

Para los municipios es difícil estar en los medios nacionales. Por lo general, cuando salimos en los medios nacionales, no es por buenas noticias.

Las alternativas electorales del Frente de Todos

¿Le gustaría que Cristina Kirchner fuera candidata a nivel nacional?

Según lo manifestó Máximo, parece que Cristina no va a ser candidata, así que habría que pensar en alguna otra alternativa.

¿Podría ser Alberto Fernández o Sergio Massa?

Podría ser, depende mucho de cómo le vaya a Sergio en el control de la inflación.

¿Cree que en la Provincia la mejor opción es que Kicillof vaya por la reelección?

Axel es un buen candidato. Hay otros compañeros y compañeras, pero seguramente depende más de la decisión suya y de ir viendo qué conviene más para todos.

Sergio Berni habló sobre el asesinato de Blaquier: "No podemos soportar a jueces que dejan a los asesinos sueltos"

¿Cuál es su visión de la gestión del ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, quién ha sido duramente cuestionado a partir de algunos problemas con la seguridad, como el asesinato de Blaquier en Pilar, o los disturbios en el partido de Boca y Gimnasia?

Uno de los problemas más grandes que tiene la Provincia, además de la inflación, es la inseguridad. Todavía estamos en falta con ese tema. Estamos pidiendo que haya una policía local, es lo que se necesita en cada municipio, porque sabe dónde está el delito presente.

En algún momento, Daniel Scioli intentó algo parecido, y la gente los llamaba “los pitufos” por el color del uniforme. Hay que volver a esas medidas, como hacen en Europa, Estados Unidos, Brasil, y otros países.

