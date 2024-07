Alejandro Horowicz: "Laclau decía que Perón era un significante vacío"

El ensayista Alejandro Horowicz analizó la figura de Javier Milei como el comienzo de algo nuevo y se refirió a la ruptura de los partidos políticos históricos. "Tengo la fuerte sospecha de que todo lo que pasó está concluyendo, y lo que estamos viendo es el proceso de muerte y descomposición de un orden que se inaugura en el 1976 y que está terminado ahora", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Horowicz es ensayista, doctor en Ciencias Sociales y analista del peronismo. Su libro “Los cuatro peronismos”, escrito luego de la derrota presidencial de 1983, es un clásico de la política argentina y es considerado uno de los textos imprescindibles para comprender al partido peronista. En el mismo, describe la historia peronista como una sucesión de distintas etapas. Además, es autor de otros títulos como “Las dictaduras argentinas” y “El huracán rojo”.

Hoy, atravesados por el medio siglo de la muerte de Perón, entrevistamos a distintas figuras, y una de ellas fue Miguel Ángel Pichetto, que a partir del reportaje que dio Cristina Kirchner sobre el mismo tema, Pichetto dijo que Cristina solo se mostraba cerca de Perón cuando no estaba en el poder y que el kirchnerismo nunca quiso a Perón, ¿compartís esa idea?

Yo diría que la situación es un poco más complicada. En primer lugar, conviene recordar que Perón muere en 1974, es decir, cuando él muere, lo que yo denomino el cuarto peronismo todavía no había sucedido. Con el cuarto peronismo me refiero a cuando María Estela Martínez de Perón resuelve vía Celestino Rodrigo el batacazo del 1975, que es una terrible transferencia de ingresos de los sectores populares al bloque de clases dominantes.

Pero en el 1976 se produce un fenómeno dramático que es que lo que sucede antes de ese año se vuelve muy borroso, y la figura de Perón y el lugar de Perón dentro del peronismo después de 1983, sobre todo a partir de la derrota de Luder en manos de Alfonsín, hace que el lugar de Perón cambie.

Menem no menciona a Perón en el final de su gobierno ni mucho menos, habla de una refundación. Y en las condiciones posteriores al 2001 en la que surge el kirchnerismo, Perón no reaparece, pierde la centralidad que tuvo en el peronismo.

¿Entonces Perón qué es? ¿Un significante vacío?

Bueno, esa es la tesis de Laclau. Él decía que Perón era un significante vacío en el sentido de la amplitud de lo que él podía absorber desde un grito personal hasta un grito colectivo, desde el dolor de alguien que estaba en una guardia hasta ser una bandera de combate. Todo eso, de algún modo, fue cierto. Hace mucho que dejó de serlo, ¿y esto qué quiere decir? Que Perón ya es un personaje de la historia argentina.

Para que se entienda rápido y fácil, si vos haces una encuesta entre los menores de 20 años y les pones cuatro generales: Lanusse, Perón, Onganía y Justo, y les decís que los ordenen cronológicamente, la mayoría no sabe hacerlo. Esto no sólo muestra, no simplemente hasta qué punto cayó la educación pública, sino también hasta qué punto Perón, que era un mito vivo de la historia política argentina, perdió ese lugar.

Peronismo, la representación de Sara Facio.

Tiempos desconcertantes

Vos dijiste hace un año que si el peronismo no tuerce el camino, el 2023 será de Milei y de Bullrich. Ya con esta predicción consumada, ¿considerás que la responsabilidad de este presente es enteramente adjudicable al fallido Frente de Todos?

Yo creo que eso es una exageración. No cabe ninguna duda de que el peronismo tiene una responsabilidad enorme en todo esto, porque no olvidemos que después del 2001 hasta Macri gobernó ininterrumpidamente. En consecuencia, sus responsabilidades son ineludibles.

Sin embargo, reducir esto al peronismo es olvidarse que este rumbo de ajuste-inflación-ajuste-inflación, es un mecanismo casi perpetúo. Desde 1975 la cosa se mantuvo prácticamente inalterada, si vos miras la tasa de inflación permanente entre 1975 hasta la convertibilidad en 1991 hubo dos hiperinflaciones y en ningún año la inflación fue inferior al 100%.

Estamos hablando de un país que perdió el ancla y no lo recuperó de nuevo. En consecuencia, la situación es una responsabilidad del orden político en su conjunto, y Milei lo que hace es poner en valor el orden político, le hace saber que todo junto no vale gran cosa, pero el problema es que él no está del lado de afuera de la puerta, sino que él integra este orden, al mismo tiempo que se puede ver en su borde un principio de un orden distinto.

Si Milei fracasa, y es bastante posible que esto suceda, esto no supone el fin del espacio político que Milei inauguró, cuidado.

¿Es algo que va más allá de un candidato? ¿podría continuar con otro partido, inclusive con la derechización del PRO?

Sí, por ejemplo. A lo que yo me refiero es que cuando un orden político entero entra en crisis, los programas de los partidos de gobierno entran en crisis. La última propuesta de Cristina, de que tienen que juntarse a eso que Milei llama “la casta” y hacer un programa mínimo respecto al conjunto del bloque de clases dominantes, es la aceptación de la política de su incapacidad de actuar.

La autonomía relativa de la política ha quedado por el tercer subsuelo, estamos hablando del impacto directo de los CEOs modelo Macri. Ya la política no es una mediación, y el DNU y la Ley Bases nos muestra hasta qué punto cada uno de los capítulos fue ejecutado a medida de algún interés en particular.

"Únanse y sean más hermanos que nunca", fue el pedido de Perón el 17 de octubre previo a su fallecimiento.

Pero estaba hablando de la clase obrera.

¿Milei es el fin del proceso de decadencia con el paroxismo de la polarización? ¿o es el comienzo de algo nuevo?

Yo creo que esa es exactamente la pregunta clave. Yo me pregunto si este es el ciclo de algo nuevo, y estoy reflexionando en esa dirección. Tengo la fuerte sospecha que todo lo que pasó está concluyendo, y lo que estamos viendo es el proceso de muerte y descomposición de un orden que se inaugura en el 1976 y que está terminado ahora.

La gran pregunta es si está terminando con Milei o está comenzando el famoso interregno: lo que ha muerto no ha terminado de morir y lo que está naciendo no ha terminado de nacer.

La dificultad que tenemos frente a una respuesta seria sobre un tema así, es que no tenemos perspectiva suficiente, sino intuiciones. Que algo tan enorme como partidos que tienen 100 años, como el radicalismo, que es un grupo atomizado de intendentes y un par de gobernadores, y no mucho más, pero que el presidente de un partido vote solo y sea el presidente del partido es una anomalía estructural y muestra que los partidos no existen.

Que ser peronista permita a un señor ser el jefe de Gabinete de este Gobierno y también permita al gobernador de Tucumán comportarse de ese modo, y permita a Cristina coexistir con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nos hace saber que el peronismo no quiere decir gran cosa.

El partido del PRO está claro, también. La candidata del PRO es una de las dos funcionarias más importantes del gobierno actual. Lo que estamos viendo es que Milei se quedó con lo peor de la casta y el problema es que ahora tiene que ejecutar. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Será capaz de llevar adelante lo que votó el Congreso? Si es capaz, tendremos un nuevo ciclo. Pero si no lo es, ¿qué pasa?

Eso es lo interesante del futuro, es absolutamente impredecible...

