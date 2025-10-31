Lara Goyburu, politóloga y directora ejecutiva de Management & Fit, analizó quiénes son los “nadie” y por qué generaron los triunfos electorales de Javier Milei. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que se trata de un sector de la sociedad que “no tenía ninguna condición para ser alcanzado por el brazo del Estado” y que encontró en el discurso de Presidente “una representación que la política tradicional había perdido”.

Lara Goyburu es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Es magister en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como directora ejecutiva de Management and Fit, donde lidera la estrategia institucional, el desarrollo de alianzas y proyectos de opinión pública.

¿Quiénes son los "nadie" y por qué eligen a Milei?

La idea de los "nadie" surgió en la madrugada del 20 de noviembre, posterior a la elección de balotaje. Ya la venía pensando desde ese debate ese debate donde todos los analistas dijimos que lo había ganado Sergio Massa, y cuando bajamos a la calle, la sensación había sido distinta. Durante todo ese año veníamos estudiando esta idea de que había una porción importante de la población que era vista por nadie. Eran los "nadie" de la política, los que no tenían ninguna condición para ser alcanzados por el brazo del Estado. Se vio en la campaña presidencial que se sintieron apartados de los beneficios de una supuesta generación de riqueza que no se estaba dando tampoco.

Eran aquellos que frente al mismo 200% de inflación anual no tenían ninguna política pública que los asistiera y no encontraban una salida. Entonces, hacia ese electorado fundamentalmente fue dirigido en aquel momento el discurso del candidato Javier Milei, que terminó siendo presidente. Esos no eran vistos, estaban escondidos, y esos "nadie" tampoco son vistos por los medios de comunicación, por los analistas y a veces hasta por los mismos analistas de opinión pública.

Muchas veces pasa que el día a día en la Argentina nos va marcando los temas que tenemos que ir a ver. Entonces, un día es discapacidad, otro día son jubilaciones, otro día son inversiones o la intervención en los Estados Unidos, y hay un porcentaje de la población que hoy podemos pensar que es la clase media o media baja, que no tiene ninguna condición para ser observado, para ser protagonista, y sin embargo se mira al espejo a la mañana antes de salir y se reconoce como motor de la economía y no como beneficiario de los resultados positivos de lo que pueda suceder.

Hacia eso apunta no solamente el gobierno de Milei, sino parte de las derechas globales. Cuando era chica, una banda que me gustaba mucho era Guns N’ Roses. Guns N’ Roses escribió un tema que se llama "One in a Million", que habla justamente de eso. En su momento fue censurada la canción porque tiene un lenguaje muy inapropiado políticamente. Pero hablaba del famoso redneck, el varón blanco clásico que mueve la economía y no recibe ninguna política pública. Eso fue generando una especie de movilización que en algún momento cuajó en un discurso.

En el de Donald Trump. Es esa persona del interior, el WASP clásico, el blanco.

Exacto. En Donald Trump, Javier Milei o Vox en España.

¿Cuál sería la traducción de redneck en la Argentina? ¿Jóvenes de clase media baja, varones?

En aquel momento, en 2023, eran jóvenes, varones, menores de 39. Medición tras medición que vamos haciendo sobre las medidas que toma el Gobierno nacional, son ese núcleo duro que no se mueve: los varones menores de 40 años. Ahora lo que hemos visto es que ha habido un corrimiento de esos varones menores de 40 años, que era transversal a todos los niveles socioeconómicos. Ha habido un corrimiento en esta última elección hacia clase media alta. Pero eso no quiere decir que esos varones menores de 40 años se hayan movido a la opción polar, que en este caso fue Fuerza Patria. Sino que tenemos que seguir haciendo números y observar más de cerca. Pero la intuición es que se han movido hacia el ausentismo o hacia la desafección con la política.

¿Cuál es la propia tesis que ustedes manejan respecto del futuro del peronismo?

El peronismo hoy no tiene candidato. Creo que uno de los indicadores de eso fue que el domingo a la noche, cuando queríamos saber cómo reaccionaba cada fuerza política ante los resultados de la elección, para el oficialismo nacional había un solo lugar y una sola voz: el búnker de La Libertad Avanza, y todos estábamos esperando que hablara el presidente de la Nación. En Fuerza Patria teníamos el búnker de Capital Federal, el búnker de La Plata, de la provincia. No se sabía muy bien si se estaba esperando la voz de Cristina Kirchner o la voz de Axel Kicillof. En cada una de las provincias, los gobernadores que están más cercanos al espacio tuvieron distintas expresiones.

Eso viene pasando desde el 2021, no es nuevo. Desde 2021 se está dando esta discusión interna que venía dándose antes, pero cuando gana Alberto Fernández, se modera. En 2021 estalla, y no sé si no fue hace tanto, pero parece hace mucho. En la Argentina hubo cambios de Gabinete y discusiones a cielo abierto. En 2023 vuelve a pasar lo mismo y no termina de inclinarse la balanza hacia uno u otro lado. Si es que hay dos lados en el peronismo, también hay que mirarlo de cerca, sobre quién gana esta interna. El peronismo necesita una renovación y hoy pareciera que es una fuerza que está más preocupada por la interna que por acumular poder.

¿Y eso crea oportunidades para la emergencia de algo nuevo? ¿O lo tapona?

Ese 30% que nos fue a votar está disponible para una nueva oferta que no aparece, pero que no aparece en todo el sistema político. Lo que vimos el domingo es que hay una porción del electorado que optó por un futuro incierto porque desconfía de ese pasado que ya conoce y no quiere volver ahí. Hay otra porción del electorado que optó por las fuerzas conocidas de siempre y, cuando hacemos los cortes por edad y género, son los mayores de 40 años. Después hay otra porción que directamente no fue a votar.

Entonces, demanda hay, lo que no hay es oferta, y la oferta que se presentó el domingo es una oferta que, en términos simbólicos, está muy atada al pasado reciente, que sigue siendo muy traumático para la Argentina, especialmente para los jóvenes, aquellos que crecieron, y por eso fue muy potente ese spot de La Libertad Avanza, donde hay un niño que va creciendo y va viendo las sucesivas crisis en Argentina.

Yo doy clases y me gusta porque aprendo mucho dando clases. Lo que percibo en mis alumnos, en las conversaciones con ellos, es que hay una generación que creció, independientemente del sector socioeconómico, escuchando a sus padres quejarse del rumbo económico de la Argentina y de la política argentina. Esos jóvenes hoy están optando algunos por una fuerza que tiene un plan y que lo lleva adelante, porque esa es una característica de este oficialismo, a diferencia de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que anunciaba que iba a tomar medidas y, cuando la opinión pública no acompañaba, las retiraba.

Este es un gobierno que tenía un 67% de rechazo, por ejemplo, en el veto a la ley de emergencia en discapacidad, y aun así lo sostiene. Después podemos hacer las evaluaciones morales que queramos respecto de eso. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un gobierno. Hay una porción del electorado que está eligiendo un gobierno que dice que tiene un plan y que lo sostiene y lo lleva adelante, independientemente de los vaivenes que pueda tener la política.

Del otro lado, no hay un plan común. Si uno miraba las entrevistas, los spots, el diagnóstico sobre el presente, era un diagnóstico compartido. Inclusive el Gobierno nacional decía lo mismo que sus opositores: sí, el presente es malo. La diferencia entre toda la oposición y el Gobierno nacional es que el Gobierno proponía algún futuro y el resto de las fuerzas apelaba como solución a medidas del pasado reciente, un pasado reciente al que los argentinos y argentinas no quieren volver.

Podría decir también que lo que queda como sustrato es que la gente vota en mayor proporción cuando ve que alguien tiene convicciones, independientemente de que las comparta o no, se aboca cierto grado de energía y determinación en la acción, más allá de la teoría.

Totalmente, y especialmente cuando hay momentos de crisis. Los liderazgos fuertes frente a momentos de crisis son los liderazgos por los que se opta. Imaginemos que estamos en un barco en medio de una tormenta y tenemos un timonel que duda sobre lo que tiene que hacer. Bueno, en este caso es lo mismo.

No hay mucha convicción respecto de los modos del Presidente, y también vemos un presidente que lee algunas cosas y toma medidas respecto a eso, sobre los modos, sobre el ataque al periodismo. Más del 50% de la población nos decía que no estaba de acuerdo con esos ataques al periodismo, el 67% de rechazo a la ley en discapacidad. Hay límites que la ciudadanía va poniendo y que la gestión presidencial va observando, y no va tomando medidas en contra muy rimbombantes, sino que va ajustando tuercas y tornillos.

Pero frente a la opción del pasado o del futuro, el 40% de la gente optó por el futuro. Tiene que ver el gobierno nacional, porque hay un 60% que no lo votó, y en ese 60% hay un 30% que ni siquiera se molestó en votar. Entonces ahí hay una luz amarilla tanto para el oficialismo como una oportunidad para las oposiciones.

Si tuviera que sintetizar, el problema de la oposición es que no tiene una propuesta de futuro.

No tienen una propuesta de futuro y no hay un liderazgo. Creo que si algo dejó claro esta elección es que los liderazgos del pasado no son los que convencen, y probablemente el sistema político argentino tenga que recoger el guante y pensar cómo está conformado el nuevo electorado argentino, donde hoy el 50% del padrón tiene menos de 39 años. Va a ser casi un 53% en 2027. ¿Qué quiere este electorado? ¿Qué futuro imagina? Probablemente haya que rever algunas banderas.

El mundo sobre el que estamos o estábamos construyendo nuestra política es un mundo que se construyó a la luz de la posguerra. Hoy los hegemones cambiaron. Ya no no es Rusia o Estados Unidos y, en el medio, Europa, sino que hoy es un mundo que está en disputa entre China, que no es una democracia capitalista como aquellas sobre las que construimos nuestras teorías de poder. Del otro lado, están los Estados Unidos. Es un mundo que avanza hacia la incorporación de la inteligencia artificial en los trabajos, un mundo donde los jóvenes ya no se imaginan treinta años detrás de un escritorio en un mismo empleo, sino que prefieren la movilidad y la libertad. La oposición tiene el desafío de entender a este nuevo electorado.

