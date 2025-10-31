Andrei Roman, director de la encuestadora Atlas Intel, indicó que la alianza con el PRO fue fundamental para que La Libertad Avanza consolidara el triunfo legislativo de Javier Milei. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), explicó que la victoria no se debió tanto a un gran apoyo popular, sino a la fragmentación de la oposición y a la capacidad del oficialismo de unificar a su electorado. “Milei no ganó por una gran popularidad, sino por la debilidad de sus principales adversarios”, destacó.

Andrei Roman es un especialista en opinión pública, es politólogo, con un doctorado en Gobierno de la Universidad de Harvard. Es el fundador y CEO de Atlas Intel, una empresa internacional de investigación de mercados e inteligencia de datos que realiza encuestas políticas y estudios de opinión pública en América del Sur, América del Norte, Europa y África.

Por qué se recalentó la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo tras el triunfo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nuevamente tus encuestas han logrado acertar con menor nivel de diferencia con la realidad. ¿Cuál es tu evaluación de qué es lo que pasó en la Argentina desde tu propia perspectiva? ¿Por qué las tuyas siempre aciertan?

Hubo una sorpresa por un resultado muy diferente en relación con la elección anterior en la provincia de Buenos Aires. No es tan normal que una fuerza política que pierde una elección por 14 puntos, un mes después vuelva y gane esta elección en el mismo lugar por un punto. Hubo una distancia de 15 puntos entre dos momentos. Pienso que hay un análisis muy interesante que podemos hacer sobre lo que pasó. Efectivamente, hay dentro de Argentina hoy en día una gran desilusión política con los dos campos: el campo de derecha y también el de izquierda. Milei no ganó por una gran popularidad, sino por la debilidad de sus principales adversarios.

En relación a la elección en la provincia de Buenos Aires, lo que movilizó al electorado el mes anterior fue una especie de venganza en relación con el Gobierno. Las personas fueron movilizadas para punir al mandatario y demostrar su desilusión y falta de satisfacción con los resultados que fueron prometidos y que no llegan, principalmente desde el punto de vista económico. Hay también un tema moral relacionado con los escándalos de corrupción, principalmente el escándalo que involucró a Karina Milei.

Pero esto también no quiere decir que la oposición peronista tenga dentro de Argentina una credibilidad mayor. Y el tema de esta elección era cuál es la solución para la Argentina en términos económicos, fundamentalmente, y si Milei logró hacer las cosas tan bien cuanto esperábamos, en caso de darle de nuevo una chance al peronismo y a la izquierda. Y la respuesta que tenemos ahora fue no, no es esta la solución. Y por cuenta de esto, pienso yo que la movilización en la segunda elección fue más impulsada por el miedo de cometer los mismos errores y aplicar las mismas soluciones económicas que no han funcionado por tanto tiempo.

En los dos casos lo que es ausente es una movilización por cuenta de un gran apoyo popular, de una movilización espontánea, por un entusiasmo de participación en la política. Es por cuenta de esto también que en los dos casos la participación fue muy baja, así que la victoria de Milei es una victoria muy contundente, principalmente por cuenta de las expectativas de una derrota. Entonces, la sorpresa es muy positiva para el Gobierno. Gana una sobrevida, pero es una sobrevida con una popularidad del 40%.

El gran mérito político de Milei fue unificar el 40% de aprobación que tiene dentro de un único campo político. El 40% que aprueba a Milei votó por La Libertad Avanza. Hubo una coalición con el PRO, que fue extremamente importante para la construcción de este resultado. Y, efectivamente, cualquier elector dentro de Argentina que quería apoyar al Gobierno tenía solo una opción plausible en las boletas de esta elección. La alianza con el PRO fue fundamental para La Libertad Avanza.

Mientras tanto, la oposición se fragmentó dentro de innumerables opciones: Frente Patria, todos los bloques regionales, Provincias Unidas y una fuerza de izquierda más radical. Hubo una competencia dentro de la oposición que, al final, explica cómo el voto de la oposición se canibalizó entre tantas opciones y el voto del Gobierno se quedó unificado.

Así que es importante destacar que la situación de Milei es una gran victoria política, por saber también juntar las fuerzas y hacer lo mejor que era posible en una situación adversa. No es tanto que Milei ganó la elección, sino que el peronismo perdió como nunca antes una oportunidad de capitalizar políticamente en función de una situación de adversidad para el Gobierno.

Atlas apuntó a una victoria de La Libertad Avanza con un margen bastante confortable. Nuestro relevamiento fue de seis puntos en la víspera de la elección, y la victoria fue de ocho puntos. En esta misma encuesta también mostrábamos que Milei había caído a su peor popularidad desde el inicio de su mandato. Es algo realmente inédito que, en el peor momento de un gobierno, logre ganar elecciones legislativas en función de una oposición que no sabe bien cómo articularse.

Y esto es un legado de un problema crónico hoy del peronismo, que es un problema de credibilidad. No es tan fácil ya simplemente apuntar a los errores del Gobierno y al clima de insatisfacción dentro del país si las percepciones sobre la oposición son tan fragilizadas, en función de problemas, de errores de diversos tipos, como económicos y morales, acumuladas durante tanto tiempo. Por eso me parece que o tendremos que ver una reforma muy amplia y fundamental dentro del peronismo, o simplemente la emergencia de otras fuerzas políticas alternativas de oposición, a partir de otros fundamentos y otras ideologías.

El peronismo, simplemente articulando un regreso a sus orígenes, en este momento, por lo menos en el muy corto o mediano plazo, no me parece que tenga más la credibilidad para articular una fuerte estrategia de oposición. No tiene el respaldo popular estructural necesario. Los más jóvenes hoy son mileístas. Los más pobres hoy no son más peronistas. Y, a partir de esto, pienso que estamos discutiendo sobre una crisis estructural sin precedentes del peronismo. Por eso no logran ganar elecciones en un momento de muy grande fragilidad en términos de popularidad de Milei.

Milei se reunió con 20 gobernadores y mostró una foto de unidad para avanzar con las reformas

¿Cómo puede ser que una consultora que está en el extranjero pueda acertar una y otra vez con mayor precisión resultados sobre la Argentina? ¿Será que cierto grado de distancia permite una mirada menos contaminada con los sentimientos? Paralelamente, también puede ser un sistema de recolección de datos algorítmicos más moderno. Pero luego escucho tu discurso y encuentro que, más allá de un tema técnico, hay una capacidad de análisis muy llamativa. ¿Por qué creés vos mismo que tenés tantos aciertos, especialmente en el caso de Argentina?

En este caso hay también algunas consultoras argentinas que tuvieron un buen desempeño. CB Consultora, por ejemplo. Es importante también reconocer que no fuimos los únicos en esta elección que tuvimos un buen desempeño. Al mismo tiempo, mirando la trayectoria histórica de las encuestas en Argentina, en ciclos sucesivos, Atlas siempre estuvo con un buen desempeño y, algunas veces, tuvimos resultados que solo Atlas acertó, como por ejemplo la victoria de Sergio Massa en la primera vuelta de la última elección presidencial y también la consolidación de Milei en la segunda vuelta.

Pienso que hay dos factores importantes. El primero es metodológico. La metodología de calibración de muestras digitales que Atlas logró desarrollar a partir de un trabajo muy amplio en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, a lo largo de varios años, por el hecho de que cada fin de semana tengamos alguna elección. Esto quiere decir que siempre estamos con un gran desafío en términos de entender lo que sucede en los patrones de respuesta. Básicamente, estamos haciendo este tipo de trabajo con una frecuencia mucho mayor que consultoras que aparecen en un estudio electoral cada dos o cuatro años. Esta frecuencia de trabajo intenso, de siempre estar recolectando datos sobre contextos electorales en el mundo entero, sirve para mejorar nuestro método.

El segundo punto es una cierta distancia de los intereses políticos o empresariales de los medios que inevitablemente contagian a las consultoras que dependen de un solo flujo de trabajo, de un portfolio muy limitado de clientes, de un interés monopolizado por algún otro tercero. No dependemos de esto y, por cuenta de esto, construimos una independencia que nos deja trabajar con tranquilidad, ah, en cualquier contexto. La marca Atlas se consolida en Argentina, y de igual manera lo hace en otros contextos, hasta más difíciles, por ejemplo, los Estados Unidos, por cuenta de esta independencia y distancia de malas influencias.

Te voy a sacar de la zona de confort, que es la distancia con el objeto estudiado, que es tu propio país, Brasil. ¿Cuánto de lo que sucedió en Río de Janeiro tiene algún objetivo electoral? ¿Cuán popular electoralmente puede ser un discurso de mayor confrontación con el narcotráfico y con la violencia? ¿Cuán son las posibilidades de Lula anunciando que se va a presentar a la reelección? ¿Hay algún grado de relación entre el anuncio de Lula y la respuesta del gobernador?

Hoy publicaremos dos estudios: uno en la ciudad y otro a nivel nacional sobre la megaoperación de seguridad pública que vimos este martes. Los dos estudios muestran de manera bastante clara un apoyo contundente a la operación. Este apoyo tiene connotaciones políticas, pero es mayoritario tanto a nivel nacional como en la ciudad de Río. Lo más interesante es que el apoyo dentro de comunidades pobres, dentro de favelas, es de más del 80%, y en la ciudad de Río de más del 85%.

La mayoría de los electores de Lula son críticos a la operación, pero hay una porción bastante relevante que no lo es, y son principalmente estos electores muy pobres que viven en estas situaciones de gran vulnerabilidad, donde el Estado no está presente para garantizar la seguridad. Son ellos quienes entienden esta operación como un éxito para ellos: tener un asesino o traficante muerto es quizás la solución más factible para no preocuparse más por esa persona, en un contexto donde la impunidad es la regla y no la excepción.

Por cuenta de esto, me parece que hay implicaciones políticas muy importantes, tanto a nivel regional, en el estado de Río y las próximas elecciones para gobernador, como también potencialmente a nivel nacional. Nuestra encuesta de alta frecuencia con actualizaciones diarias ya muestra un impacto negativo sobre la popularidad de Lula. Esto sucede en un momento que era entendido como muy positivo para Lula, incluso por cuenta de la desistencia del gobernador de San Pablo en la contienda presidencial.

Tendremos un momento muy oportuno para la oposición en términos de definir una nueva estrategia de confrontación, ah, con el gobierno federal y una nueva manera de criticar al gobierno de Lula, cuando este gobierno finalmente parecía haber encontrado la forma de posicionarse de una manera más creíble y con mayor popularidad ante el electorado brasileño.

TV/ff