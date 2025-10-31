Tranquilidad en los mercados tras las elecciones: “Hay menos gente apostando a que el dólar suba”

El analista financiero, Andrés Reschini, pasó por Canal E y se refirió al cierre de octubre en el mercado de dólar futuro y explicó cómo las intervenciones del Banco Central marcaron un mes de intensa volatilidad.

“Octubre ha sido un mes largo y con mucho vértigo. Creo que lo más relevante, lo que hace a futuros, ya sucedió después de toda la tensión que se vivió, pongámosle al principio del mes, hasta las elecciones, con el resultado sorpresivo, favorable al oficialismo, bajó un poco la tensión”, describió Andrés Reschini.

Rotación en las posiciones de mercado

Según desarrolló, tras los comicios hubo un cambio de tendencia en el mercado: “Lo que se vio es mucha rotación hacia las posiciones que vencen desde fin de octubre hacia fin de noviembre, tanto en bonos ligados al dólar oficial, que cerraban el tipo de cambio para el pago para los que vencían en medio de octubre, el día 28, ahí se vio mucha rotación y durante las cuatro jornadas de esta semana, lo mismo en dólares futuros, se vio mucha rotación desde octubre a noviembre e inclusive desarme de posiciones en todas las ruedas de la semana”.

Sobre el comportamiento de los inversores, Reschini explicó: “Podemos decir que hay menos posiciones abiertas o menos gente apostando a que el dólar suba o pensando en que necesita cobertura”.

Sin embargo, aclaró que el interés sigue siendo alto: “Aún así, lo que se ve es que dólar noviembre, en A3, digamos, el principal mercado de futuros, pasó a ser la posición con mayor interés abierto y hoy tiene por encima de 2.100 millones. El mercado ahora pasó a asignarle mayores chances de vida al esquema cambiario actual, pero aún así se ve que el interés abierto en noviembre sigue siendo importante”.

Leve estabilidad en el dólar tras las elecciones

El entrevistado destacó que, pese a la calma posterior a las elecciones, el tipo de cambio se mantiene firme: “Tenemos el dólar aún operando en la parte muy cerca de la banda superior, se han visto subas muy importantes en todo lo que es el Merval y deuda soberana, pero no vimos un dólar desinflándose y cayendo con una queda muy profunda. Sigue estando en la parte superior cerca de la banda más alta”.

En relación al tipo de cambio, coincidió en que podría haberse alcanzado un nivel más estable. “Si bien creo que es imposible saber cuál es el dólar de equilibrio, creo que es probable que esté mucho más cerca que antes, dado que, por ejemplo, la brecha se ha achicado luego de las elecciones. Así que ahí ya tenemos una señal de que el dólar podría estar en un valor que es más cercano al equilibrio que en los días previos a la elección”, explicó.