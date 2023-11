Argentina goleó a Polonia en el Mundial Sub-17

Fue un día perfecto en la oficina para los pibes del Sub-17, y cuando digo perfecto, me refiero no solamente a su actuación con goleada 4 a 0 frente a Polonia, sino también a partir de la combinación de resultados que les permitió quedarse con el primer puesto de su grupo, analizó Román Iutch en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La Argentina jugó bien temprano este viernes contra Polonia para cerrar su participación en la fase de grupos. Lo hizo con un gran nivel y con gran contundencia, ganando 4-0.

Thiago Laplace, el mediocampista que juega y brilla en las categorías juveniles de Lanús, anotó el primer gol al arranque del segundo tiempo, en menos de 20 segundos desde que Polonia movió desde la mitad de la cancha.

La Selección Argentina Sub 17 superó a Polonia y clasificó a octavos de final

Argentina recuperó rápidamente, y en un pase perfecto del Diablito Claudio Echeverri, apareció Agustín Ruberto, su compañero de ataque de River, quien con una buena definición convirtió el segundo gol. Desde ese momento, Argentina encontró tranquilidad y amplió el resultado: el tercero fue de Ian Subiabre, también jugador de River, y el cuarto del jugador de Independiente, Santi López, coronando una goleada.

La otra gran noticia que la selección de Diego Placente esperaba se materializó cuando Japón venció a Senegal en el otro partido del grupo. Con esta combinación de resultados, la Argentina quedó como primera en su grupo.

La Selección Argentina Sub 17 superó a Polonia y clasificó a octavos de final | 442

Ahora, el triunfo contra Japón se vuelve aún más valioso, y queda claro que será un rival difícil. Los primeros 15 minutos en los que Argentina convirtió dos goles, aunque luego sufrió un poco y en el final Roberto marcó el tercero, adquieren mayor valía tras la ratificación con la goleada contra Polonia y los resultados de Japón frente a Senegal.

La tabla quedó con los tres equipos sumando seis puntos, pero la diferencia de gol fue clave. Argentina terminó con seis y más cinco, Senegal con seis y más tres, y Japón tercero con seis puntos pero en la diferencia de gol más uno. De esta manera, Argentina ganó su grupo, consolidando su juego con resultados y estableciendo un rendimiento que ha ido de menor a mayor.

La agenda de la Selección Argentina Sub 17 en el Mundial: Rivales, días y horarios | 442

Los nervios del debut no permitieron que el equipo mostrara su mejor versión contra Senegal, pero mejoró notoriamente contra Japón. Hoy, el equipo, incluso con algunos cambios en el vasto plantel que tiene Diego Placente, comienza a mostrar lo que alimenta la ilusión.

Aunque aún hablamos de la clasificación para los octavos de final el próximo martes a las 9 de la mañana, contra un rival que aún no está claro, lo importante es que el equipo ha dado señales muy positivas. Se recuperó del traspié inicial y hoy termina dando una buena demostración de fútbol frente a Polonia.

La buena noticia del triunfo de Japón contra Senegal le permitió cerrar el grupo en el primer puesto, tener un día más de descanso para jugar el martes y pensar en lo que viene a partir de los octavos de final con la ilusión que despierta este equipo de chicos que juega muy bien al fútbol.

