“Lo está llorando un pueblo”, dice Arnaldo Medina desde el velatorio de Juan José Mussi, al describir a “una persona muy sencilla, muy austera” que ejerció la política con “compromiso, sensibilidad y cercanía con la gente”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el rector de la UNAJ repasa la trayectoria del histórico intendente de Berazategui, marcado por “una manera de ejercer la política como médico de familia”, una gestión con “mística” y la convicción de que “para un peronista no hay mejor que otro peronista”. "Lo decía siempre, como un barco donde tenían que estar todos arriba", agregó.

Arnaldo Medina es especialista en salud pública por la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en gestión y economía. Se desempeña como rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Berazategui. Además, es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Salud Pública.

Me gustaría que nos hiciera una síntesis del legado que deja José Mussi.

Lo está llorando un pueblo, acá en Berazategui y en la región. Es una persona que lo que ha manifestado en la política es compromiso, sensibilidad, es una persona muy sencilla, muy austera. Llegaba a veces a los actos con su auto. En lo particular, yo he compartido los últimos años, como rector de la universidad, como intendente, y es una persona que ha valorado muchísimo la universidad. No solo que acompañó, sino que también muchas de sus políticas en el municipio él las validó, las enriqueció de alguna manera con la universidad. Desde conseguir financiamiento en el Consejo Federal de Inversiones para hacer el máster plan del nuevo parque industrial.

Participamos en una chacra experimental que tenemos junto con la provincia de Buenos Aires, que está haciendo una diferencia muy grande en la producción hortícola aquí en la región fundamentalmente, y que va a hacer porque sobre todo en el futuro, es reciente la inauguración de este lugar. Y así les podría contar un montón de experiencias. Pero yo también tuve oportunidad de compartir con él la gestión en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires hace muchos años y fue una gran gestión.

La verdad es que él la infundió de mucha mística, mucho compromiso. Mística digo porque todos los directivos de los hospitales, los trabajadores de la salud pública, se sentían valorados. Realmente él tiene mucha cercanía con la gente y permanentemente valoraba y lo hacía notar, y lo comunicaba muy bien: el trabajo y la diferencia que hacen.

Perdón que lo interrumpa: ¿cuánto hay alrededor de la medicina? Lo que significa la medicina como formación humanista, lo que diferencia a Mussi de otros intendentes que vienen de la política de sectores, podría decir, más empíricos.

Por su forma de ejercer la medicina, él siempre decía que es de la localidad de Plátanos, aquí en Berazategui, y él fue médico de familia, fue docente universitario; fue director del hospital, el hospital insignia de la provincia de Buenos Aires, San Martín de La Plata. Él dejó de ser director por la dictadura militar. Y fundamentalmente, en la época de la dictadura él no quiso permitir que se llevaran gente del hospital. Y bueno, hay algunos desaparecidos que en ese momento estaban, por ejemplo, en la residencia del hospital. Es una marca. Él nunca dejó de ser médico, y esa clase de médico, de cercanía. Siempre decía que lo que la gente necesitaba es el afecto, que necesitaba la palabra y la escucha. Y eso, yo creo que eso él lo llevó a la política, a la gestión permanentemente.

Le pido una reflexión de contexto. O sea: creo que con Mussi se va alguien de la generación de los intendentes de Duhalde. Y hay una generación posterior de los llamados barones del conurbano, y aparece un recambio generacional lento y progresivo. ¿Qué representa cada una de estos ciclos generacionales de los intendentes del conurbano? ¿Y en qué sentido Mussi es único y/o representa una escuela?

Yo tengo diferencias con esto de los barones del conurbano. En general, con el conurbano y sobre todo con la mirada desde el puerto, se lo mira en forma peyorativa, y a veces, se lo caracteriza mal, y creo que esto de los barones del conurbano también responde a esa mirada.

Es decir: evidentemente no hay muchos grandes líderes, pero al mismo tiempo la democracia se basa en la alternancia. Entonces, que determinadas personas sean intendentes durante 20 años seguidos genera la suspicacia de que ya prácticamente dejan de ser líderes democráticos para pasar a ser casi como algo permanente; por eso la palabra barón. Y yo no lo uso en sentido despectivo, sino simplemente descriptivo.



De todos modos, él tuvo períodos que no fue intendente; de hecho su hijo tuvo dos períodos y después, tuvo también otros intendentes. Recordemos que fue ministro de Salud también, mucho tiempo; también fue secretario de Ambiente y hubo otros momentos en que que no tuvo una función y no era intendente. Pero más allá de eso, sí, entiendo esto de la continuidad. Yo creo que, justamente hablando del conurbano, es un campo de disputa. Acá hay un tema muy importante que es industrialización–desindustrialización. Es decir, siempre ha sufrido este territorio en distintos períodos, políticas que iban en un sentido o en otro. Lo mismo con la privatización o no del espacio público en general.

Creo que él, siempre ha estado a la vanguardia de la industrialización. Si hay algo que ha tenido su su gestión es eso. Berazategui hoy tiene 13 parques industriales; de hecho, la universidad está formando parte de la elaboración del máster plan del parque número 13, que es el agroalimentario, en El Pato. Es decir, una modalidad de gestión de contener a todos los sectores, pero pensando en el desarrollo. Él tenía una gran relación con los industriales locales; con los productores hortícolas, que son muy importantes acá en esta región; en general gente muy sufrida, que son productores, muchas veces familiares, que tienen enormes dificultades para comercializar, para producción. Y él, en general, ha tenido esa esa mirada del desarrollo local, y una mirada también muy centrada en el crecimiento de de su localidad.

Obviamente las diferencias generacionales existen; de hecho, por ejemplo, uno marcadamente puede encontrar diferencias entre Juan José Mussi y su hijo Patricio, que fue intendente. El cambio de época más importante es la tecnología. Lo que cambia la sociedad, y obviamente también, cambian los dirigentes. Yo creo que es eso: un dirigente que siempre se adaptó a los cambios, obviamente que los cambios generacionales tienen una una influencia enorme. Yo creo que el contexto más importante es el de la sociedad misma y los cambios de época que tiene nuestra sociedad; de todos modos, dentro del del peronismo, él nunca lo ocultó; todo lo contrario: es profundamente peronista. Yo creo que él tiene una concepción muy ligada a a la unidad, ese criterio de que para un peronista no hay mejor que otro peronista. Lo decía siempre, como un barco donde tenían que estar todos arriba. Eso tiene que ver con con la unidad y la forma de disputa de los espacios.

