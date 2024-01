Arnold Schwarzenegger, escritor de autoayuda

Primero fue un joven nacido en Austria, hijo de un policía muy estricto. Luego fue un culturista de éxito, con horas y horas de entrenamiento, emigró a Estados Unidos y fue Mr. Olympia, y más tarde actor, logrando perder, con mucho esfuerzo y aprendizaje, el acento austriaco. Luego fue gobernador de California, y ahora es escritor de autoayuda.

Schwarzenegger comenzó dando mensajes estimulantes en TikTok, hasta que tuvo la idea de volcar sus mensajes inspiradores en un libro titulado en inglés "Siete herramientas para la vida”, pero que mágicamente en español pasó a llamarse "El poder de ser valiosos" (Urano).

Ramón González Férriz, periodista del diario digital El Confidencial, lo leyó, y dice que no está tan mal: "Nunca tendremos su éxito, pero en su libro no aparecen las habituales referencias a la espiritualidad, no apela a los milagros de la voluntad, no culpa de nuestros fracasos a la debilidad. Todo lo que dice es juicioso, aunque eso hace que el libro también parezca una mera sucesión de lugares comunes: visualizar bien cuáles son tus ambiciones, apuntar alto pero conformarse con no conseguirlo todo, tratar de disfrutar con el esfuerzo, entender que somos seres comunicativos y debemos contar a los demás lo que nos proponemos para que nos ayuden, ser receptivos a las ideas de los otros...".

BL JL