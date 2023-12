Marta Minujín: “Cerrar el Fondo Nacional de las Artes es serruchar la cultura”

En solo dos artículos consecutivos de cuatro líneas que forman parte del proyecto de “ley ómnibus”, el presidente, Javier Milei, propone eliminar el Fondo Nacional de las Artes (FNA). Una decisión sorpresiva como muchas de las incluidas en esa propuesta. Esta emblemática institución argentina ya contaba con una persona dispuesta por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

Javier Torre, era la persona elegida para dirigir el FNA y, aunque su designación no se había oficializado, fue uno de los primeros sorprendidos por la iniciativa. El padre de Torre, Leopoldo Torre Nilsson incluso, produjo la película Crónica de un niño solo, de Leonardo Favio, quien pudo filmarla con una cámara financiada por el Fondo, como contó la periodista Paula Conde en Clarín.

Desde el núcleo mismo de del mundo artístico argentino, Marta Minujín compartió en sus redes sociales un video en el que se manifiesta en contra del cierre del Fondo.

“Los artistas vamos directo al alma gratis, vendamos o no vendamos y quiero subrayar que me parece terrible cerrar el Fondo Nacional de las Artes”, comenzó. “¿Qué hubiera hecho yo si no hubiese obtenido esos préstamos que me permitieron viajar a París y conocer todos los grandes museos y aprender mirando?”, se preguntó.

“Que cierren el Fondo es serruchar la cultura”; enfatizó. “Este país tiene que vivir de la cultura, como París, que vengan a ver todos los museos y el arte que tenemos”, concluyó.

Al tratarse un área que no todos conocen, que suena como una entelequia “por el arte” como un significante vacío, como algo que “gasta dinero” sin que nadie vea sus frutos, el Presidente ni siquiera incluyó una explicación a la decisión de desaparecerlo. Quizás falta todavía mucho más esfuerzo para que toda persona que se interesa por el arte conozca su existencia y aproveche las posibilidades de la institución, pero eso no le quita su relevancia.

En tono con esto, desde las redes sociales del FNA compartieron un video que cuenta algunos hitos desde su creación, como por ejemplo, el préstamo otorgado a Antonio Berni con el que armó su atelier para crear obras emblemáticas.

Convocatoria a defender el FNA

El Fondo Nacional de las Artes tiene 65 años de existencia y su financiamiento no proviene de las arcas del Estado. “Los fondos que recauda a través del Dominio Público Pagante son redirigidos a las nuevas generaciones de artistas a través de becas, concursos, préstamos y subsidios, generándose así un círculo virtuoso con alto impacto también en la comunidad local que recibe estas obras y en el fortalecimiento de una cultura nacional que se exporta al mundo entero”, detalla el posteo del espacio.

Para este sábado 30 se convocó a un abrazo al FNA y al Instituto Nacional del Teatro (otro espacio que la ley pretende disolver) “en defensa de las instituciones artísticas”. Será a las 17 en Alsina 673, sede del Fondo, para luego marchar hacia el INT, en Santa Fe 1235.

RB CP