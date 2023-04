Por quién pagaría más: ¿Una obra de Picasso a partir de US$ 800 o de Marta Minujín, US$ 750?

La pandemia cambió las actividades en las galerías de arte, al convertir las subastas on line en una nueva alternativa para comprar obras de arte, sobre todo si los compradores prefieren mantener el anonimato de su operación. Y la modalidad, prendió.

Hasta el 30 de abril, se podrá participar en la nueva subasta online de Galerías Witcomb, en Buenos Aires. La operación pondrá a la venta obras notables de Leopoldo Presas, Ricardo Carpani, Vito Campanella, Juan Carlos Castagnino, Benito Quinquela Martín, Carlos Alonso, Julio Le parc y muchísimas firmas más.

En subasta on line: Los amantes, óleo sobre tela de Ricardo Carpani.

Para verlas en detalle, antes de realizar cualquier operación, pueden ir a verse personalmente las oabras a la galería (Av. Sana Fe 1161), con entrada libre y gratuita (Lunes a viernes, de 11:00 a 19:00 hs).

La galería Witcomb, que fue inaugurada por el británico Alejandro Witcomb en la calle Florida, en el año 1878, fue la más antigua del país, hasta que cerró sus puertas en 1971, luego de haber hecho cerca de tres mil muestras de arte. En el año 2010, volvió a funcionar compra mediante de Jorge Calvo.

En la subasta on line que tendrá lugar hasta el 30 de abril, una de las obras seleccionadas para la operación es Los amantes, óleo sobre tela de Ricardo Carpani, fundador del Grupo Espartaco.

“Carpani siempre representó la lucha obrera contra la burguesía, esa fue la columna vertebral de su obra. Y también hizo una serie muy importante, dentro de la que se encuentra Los amantes, una verdadera pieza única. Allí se ve a los mismos trabajadores rudos, de rasgos fuertes por sus labores, en imágenes realmente muy románticas”, explicó Jorge Calvo.

En subasta. Oleo sobre tabla de Vito Campanella.

Dos óleos sobre tabla de Vito Campanella también figuran entre las obras destacadas. “Son realmente piezas de museo, realizadas por un artista sin comparación en nuestro país, ya que se formó en Europa con Salvador Dalí y Giorgio de Chirico y viene de una escuela muy depurada”, agregó el marhcand.

Una naturaleza muerta (óleo sobre tela) de Leopoldo Presas, completa la selección de obras. “Se trata de una de las clásicas naturalezas muertas de un artista extraordinario, que contaba con una paleta muy definida y característica”, explican en Witcomb.

La subasta consta de 80 lotes y permite acceder también a cuadros de otros de los grandes exponentes del arte argentino, como Carlos Páez Vilaró, Marta Minujin entre otros de los grandes artistas locales que ya se mencionaron.

Y eso no es todo. También se podrá acceder a La guerra y la paz, un díptico de Pablo Picasso perteneciente a la Edición Cercle d’Art ( París, 1954).

Pablo Picasso. Varias de sus obras se subastarán en Galería Witcomb.

Los cuadros se pueden adquirir a través de la subasta on line desde cualquier lugar del país. Para participar de la subaste, se debe acceder a la página web (https://witcombsubastas.com.ar).

Los precios y características de las obras subastadas están detalladas on line.

El comprador deberá pagar en dólares o en pesos, con la cotización del dólar MEP (dólar bolsa). A eso hay que sumarle 15 % de comisión por la gestión subastadora. Cuando se realice la operación, se le entregará un certificiado de autentiticidad.

Subasta. Marta Minujín, la única artista plástica argentina que tuvo su propio espacio en el MoMA de Nueva York.

Por ejemplo, La estampida ilusoria de Vito Campanella, tiene un precio inicial de referencia de US$ 12.000, el mismo precio que un óleo sin nombre de Juan del Prete.

El rango de precios es muy versátil, ya que también se ofrece una encantadora oleografía sobre tela del mismo Campanella, La búsqueda lúdica, por una base de US$ 620. O un graffitti sobre madera, Blah blah blah, de “apenas” US$ 170, mientras que un óleo del austríaco Oton Ringer tiene un precio inicial de US$300 y una carbonilla de Carlos Alonso, US$ 1500.

Por el díptico La guerra y la paz (1954) de Pablo Picasso, que mide 38 cm x 80 cm en cada uno de sus componentes, ya hay hecha una oferte de US$ 1.900. Quien quiera quedárselo, tendrá que superarla. De hecho no es esa la única pieza que se ofrece del malagueño que retrató Guernica, ya que también integra la subasta una litografía de la serie “La comedia humana”, con un precio de base que suena a “bicoca”: US$ 800.

Y las sorpresas y la curiosidad continúan a medida que se consulta el catálogo: una de las esculturas más famosas de Marta Minujín, sin nombre, pero con técnica mixta para representar el famoso “se me parte de la cabeza”. Se trata de una representación de múltiples cabezas con el nombre de un famoso analgésico en la base. Muy Minujín y con un precio de base muy bajo, US$ 750. Sin embargo, cada nuevo día, la oferta y la demanda cambia el tablero.