Salvator Mundi, la pintura más cara de la historia, es un falso Da Vinci.

Amante del vino, Charles Baudelaire y Leonardo Da Vinci, una italiana experta en arte florentino y neoplatónico conmociona el mundo del arte.

Annalisa Di Maria (Lisa, para sus compañeros y amigos del Comité de Expertos en Arte y Literatura del Centro Unesco de Florencia) acaba de afirmar que el cuadro más caro del mundo, Salvator Mundi, de Leonardo Da Vinci es falso.

O al menos lo sería el que, en 2017, mandó a comprar en la subasta de Christie's, en Abu Dhabi, el ministro de Cultura de Arabia Saudita, Badr bin Abdullah bin Farhan al Saud. Por el pagó una cifra récord en el mundo del arte: US$ 450 millones.

La especialista, que ya tiene una publicación sobre el significado de la obra La Gioconda, de Leonardo Da Vinci, llegó a esta conclusión cuando tuvo delante de sus ojos, en Génova, un dibujo que ella considera el auténtico Salvator Mundi del pintor del Renacimiento italiano.

Di Maria descubrió el dibujo en una colección privada en Lecco. Se trata de un boceto el rostro de Cristo realizado con tiza roja, con la técnica llamada "sanguínea", que el artista utilizaba a menudo, e incluso empleó para crear los bocetos de su obra maestra, La Última Cena.

En este dibujo se ve el busto de Jesucristo con la mano levantada, replicando el mismo gesto que manifiesta en el ya conocido Salvator Mundi que siempre se creyó auténtico.



"Este es el verdadero 'Salvator Mundi'. El rostro representado está colocado en tres cuartas partes como la mayoría de los sujetos pintados por el maestro de Vinci, en movimiento", explicó Di Maria



En un tratado de 60 páginas, Lisa Di Maria se explaya sobre lo que resume en una sencilla frase: “Jamás Leonardo lo habría pintado así, de frente”. Los coleccionistas privados pusieron la obra a disposición de los investigadores que realizaron estudios de laboratorio, análisis de la hoja de papel y exámenes fotográficos. El resultado ratificó que la hoja utilizada para este sanguíneo puede fecharse alrededor del siglo XVI.

"Es una obra de increíble refinamiento y de inmediato me pareció una revelación. Me emocioné mucho porque comprendí enseguida que estaba hecha por un artista superior, y contenía la verdadera expresión del puro dinamismo propio de la mano del genio toscano. Una obra probablemente perdida, como la mayoría de sus códigos dispersos quién sabe dónde".

En relación a la obra que fue subastada en Christie's y que se encuentra en el Ministerio de Cultura saudí, opinó que "De la obra, antes de la restauración, se desprende claramente de la obra la gran distancia del trazo, los detalles y la técnica empleada, que en absoluto son imputables a la mano de Leonardo; y observando la obra posterior a la restauración, notamos una huella muy diferente a la original, un rasgo demasiado leonardiano que no tenía antes", aclaró.



Salvator mundi está condenada a los silencios y el destino incierto. Se sabe de todos modos, que fue pintada alrededor del año 1500, aunque nunca fue inventariada hasta 1649.

No se supo mucho de ella hasta 1958, cuando reapareció en una subasta de Londres, vendida por US$ 60, ya que se consideró una pieza de algún discípulo de Leonardo. Tras un nuevo silencio, en 2005, diversos científicos “ratificaron” que esa pintura salió de la mano de Da Vinci y el precio se cuadruplicó. En 2006, Sotheby's vendió la obra al coleccionista ruso Dimitri Rybolovlev, que en 2017 la llevó a Christie’s, que bajó el martillo por US$ 400 millones más el costo de la prima.

mm / ds