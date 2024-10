Atilio Benedetti, UCR: "Sorprende que Milei esté más ensañado con los radicales que con el peronismo"

Atilio Benedetti asegura que el Gobierno no debe perder la dimensión democrática del país: “Hay que recuperar un clima de tranquilidad y paz, algo que también es imprescindible para las inversiones”. Además, el diputado radical afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) que el sector productivo está estancado: "Ya no nos podemos comparar ni con Uruguay ni con Paraguay, que han duplicado su producción en los últimos 20 años“.

Atilio Benedetti es diputado nacional por la UCR por la provincia de Entre Ríos. Fue director del Banco Nación en 2015 e intendente de la ciudad entrerriana de Larroque.

¿Por qué cree que Javier Milei toma a Alfonsín como blanco principal?

Supongo que algún laborista de marketing debe haber dado esta indicación. De lo contrario, no puedo entender porque esa animosidad y esa falta de respeto hacia una persona que pudo haber tenido defectos y virtudes, pero fue trascendente en la recuperación democrática de nuestro país.

¿Cuál es la posición de Rogelio Frigerio respecto a este tema?

Desconozco cuál es la posición del gobernador. Nosotros hicimos una coalición política pero somos de distintos espacios. Lo que puede decir es que coincidimos en la intención de que la provincia crezca.

¿No le parece raro que el presidente critique más a los radicales que a los peronistas?

Es algo sorprendente e innecesario. Supongo que querrá quedarse con nuestro electorado o diluir la defensa al derecho a la libertad que es lo que siempre ha hecho el radicalismo. Tal vez sea algo para distraer a la opinión pública.

Temo que tenga que ver con una tendencia autocrática a futuro y que se deba a que el radicalismo ha hecho una defensa a las instituciones a diferencia que el peronismo.

Me parece razonable esta conjetura. De cualquier manera, me parece que los genes institucionales y democráticos están arraigados, no sólo en el radicalismo, sino en toda la sociedad argentina. Más allá de las dificultades que tengamos, me parece que El presidente no va a poder hacer desaparecer estos valores, por más que realice ataques sistemáticos. Lo de ayer es inmerecido, más en un día en el que se conmemora la recuperación del sistema democrático y las libertades. Es un ataque premeditado, pero no va a lograr el objetivo de fondo que tiene.

Claudio Mardones: ¿Cuál es su lectura de las rupturas del bloque radical en el Congreso?

Más allá de que el bloque se haya dividido en tres, las posturas son cercanas. Hay una discusión en el partido sobre cómo pararse ante este escenario económico y político. No es una novedad, nuestro bloque ya ha estado dividido, nosotros logramos reunificarlo a comienzos a comienzos de este año.

A usted le tocó vivir una parte de ese proceso en diciembre de 2021 ¿Cuál es la diferencia entre ese momento y lo que está pasando ahora?

No sé si es la misma foto, pero la consecuencia es la misma. Yo no le asignaría tanta trascendencia a este tema. Obviamente, hay algunos legisladores que están más comprometidos con este con esta idea del equilibrio fiscal. Yo no veo problemas de fondo, hay problemas de formas, de miradas de la realidad y de algunas prioridades de las necesidades del pueblo argentino.

Sí me parece un tema central que este gobierno no pierda la dimensión democrática institucional y que, una vez logrado el equilibrio económico, volvamos al equilibrio también en lo que es las relaciones de los poderes del Estado y a un clima de tranquilidad y paz que es imprescindible para que haya inversiones.

Además del equilibrio fiscal, hace falta que la economía se reactive para que genere empleo, para que volvamos a ese equilibrio entre lo público y lo privado. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una razonabilidad entre el costo del Estado y lo que puede soportar la actividad privada, pero también hace falta un buen clima político y todos estos agravios que hace permanentemente el Presidente ayudan muy poco.

¿Cuál es su balance respecto a la situación actual del campo?

Es un tema en el que estoy trabajando con la Fundación Barbechando, que es una entidad que nuclea a actores de la cadena productiva para interactuar con la política. En los últimos 20 años está estancado el sector productivo que ha soportado el comercio exterior, el ingreso de divisas y buena parte de la actividad económica del interior del país. Ya no nos podemos comparar ni con lo que ha desarrollado Uruguay o Paraguay donde las producciones se han multiplicado por dos o por tres, mientras que nosotros estamos estancados. Esto se debe a una pesada carga impositiva.

El único plan que le conozco al Gobierno es la insistencia con el RIGI que es un régimen de incentivo para grandes inversiones, direccionado a algunas actividades como la minería y los hidrocarburos. Lo que hemos propuesto junto con el diputado Miguel Ángel Pichetto y varios legisladores de distintos espacios políticos es una ley para incentivar o para estimular las inversiones en el desarrollo agroindustrial. Esto sin abordar el problema de fondo que son las retenciones que limitan las producciones argentinas. Lo que pretendemos es que se puedan estimular las inversiones de la economía doméstica que es el sector agroindustrial que da vida al interior del país.

¿Este acercamiento con Pichetto significa alguna posible unión entre distintos partidos políticos frente al oficialismo como ha sucedido durante la época del kirchnerismo?

Me parece que es una señal que estemos compartiendo con el diputado Pichetto e incluso con algunos otros dirigentes de otros espacios políticos algunos proyectos para el desarrollo productivo de la Argentina. Es dejar atrás una grieta que se abrió con la Resolución 125. Encontrar estos denominadores comunes o puntos de encuentro me parece una buena noticia y esa es la idea que nos trajimos quienes visitamos Brasilia hace poco más de una semana en un encuentro global de producción agro bioindustrial de América Latina.

Concluimos en la necesidad de la interacción, no solamente entre las fuerzas políticas, sino la interacción público privada con las entidades vinculadas a los sectores productivos.

