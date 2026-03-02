Brasil descubre en la placenta una proteína capaz de regenerar lesiones medulares

Mientras el mundo se enfoca en la tecno medicina y las respuestas de la inteligencia artificial, en Brasil la persistencia de la investigación en células humanas revelo un avance que genera una verdadera revolución. En los tejidos más antiguos de la humanidad: la placenta se esconde la respuesta a las lesiones de la medula espinal. La doctora Tatiana Sampaio y su equipo lograron extraer una proteína clave.

La placenta como "puente" biológico

El corazón de esta investigación es el uso de una proteína específica —y el complejo de matriz extracelular— derivada de la placenta humana. Una lesión medular en el cuerpo genera una "cicatriz glial" que impide que los nervios vuelvan a conectarse. La proteína purificada por Sampaio actúa como un andamio o guía física y química.

Se espera que al inyectar el compuesto en la zona de la lesión, las fibras nerviosas se encaminan a crecer a través de la cicatriz, reconectando la comunicación entre el cerebro y los miembros.

El método utiliza para crear un fármaco de alta precisión a la placenta, que es un material biológico que suele descartarse. En pruebas preclínicas, se observó la recuperación de movimientos finos y control de esfínteres, dos de las mayores demandas de los pacientes parapléjicos.

La apuesta de Lula

El Complejo Económico-Industrial de la Salud (CEIS), impulsado por el gobierno brasileño busca que este tratamiento no sea una patente comprada por laboratorios extranjeros, sino una terapia producida en Brasil por el Sistema Único de Salud (SUS).

Se estima que en Brasil existen miles de personas con lesiones medulares por accidentes de tránsito y violencia armada. Casi 4.500 casos al año se suman. Convertir este avance en una política de Estado podría ahorrar miles de millones en pensiones por invalidez y, sobre todo, devolver la dignidad funcional a una generación.

15 millones de razones

La Organización Mundial de la Salud estima que en el año 2024 había mas de 15 millones de personas con lesiones medulares. La mayoría de los casos se deben a causas evitables ya que son traumatismos causados por caídas, accidentes de tráfico o violencia.

Las lesiones medulares suelen generar limitaciones que restringe la independencia y la plena participación social. Se trata de una de las principales causas de discapacidad de larga duración. Los adultos con lesiones medulares se enfrentan a barreras similares a la participación económica, con tasas de desempleo superiores al 60%. Estadísticamente además, son más frecuentes en los hombres que en las mujeres.

En el caso de las personas con lesiones medulares, la tasa de mortalidad hospitalaria es casi tres veces mayor en los países de ingresos medianos y bajos que en los de ingresos altos. Los traumatismos por caídas y accidentes de tráfico son la principal causa de lesiones de la médula espinal, seguidas de las lesiones violentas (incluidas las conductas autolesivas y los intentos de suicidio) y las relacionadas con el trabajo o el deporte.

La OMS busca reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico al menos un 50% para 2030.

Argentina

Según datos que difunde la Fundación Fleni, en Argentina, la lesión medular espinal traumática presenta una incidencia de 5 casos por cada 100.000 habitantes, afectando mayoritariamente a hombres jóvenes de 36-37 años. Una suma de poco mas de mil casos al año.

Entre el 74-81% sin hombres jóvenes por siniestros viales con autos o motos, caídas de altura y, en menor medida, actividades deportivas. La mortalidad rondaba el 15%, y la morbilidad neurológica se situaba entre el 45% y 60%. Una lesión en la médula espinal puede reducir la esperanza de vida en unos 9 años en adultos mayores.