Boca: novedades de las frustradas elecciones

El cambio de jueza todavía no parece estar definido, así como tampoco lo están las elecciones. Si el sueño de los socios, sobre votar el 17 de diciembre, no se define, los comicios serán postergadas hasta el próximo marzo, según informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La confusión está clarísima. Es un tiempo en donde todo es incertidumbre, no está para nada definido si Boca va a poder votar, cuándo lo hará y cómo continuará la cuestión judicial.

Las elecciones debían realizarse el pasado 3 de diciembre. En su momento, la lista opositora que encabeza Andrés Ibarra y Mauricio Macri, hizo una presentación hablando de irregularidades en el padrón. Esa presentación fue hecha ante la jueza Alejandra Abrevaya, quien le dio lugar. En la medida en la que no hubo ningún tipo de arreglo, ni siquiera en la audiencia de conciliación, en la que había llamado a las partes el jueves pasado, lo primero que esto produjo en efecto inmediato, fue la cancelación de las elecciones.

La lista oficialista, con Juan Roman Riquelme como candidato a presidente y Jorge Ameal como candidato a vice, hicieron una recusación de la jueza Abrevaya, pero en las últimas horas se fueron dando algunos hechos importantes. La jueza Abrevaya rechazó la recusación que hizo el oficialismo, por lo tanto, lo que hay que esperar ahora es la decisión de la Cámara respecto a si acepta que la jueza Abrevaya continúe en la causa, o si determina que sea otro magistrado el que se haga cargo de la elección.

Esa otra magistrado ya ha sido designada, es la jueza Analía Romero. En las últimas horas, se supo que Romero es socia de Boca, igual que su familia. Además, se sabe que fueron ingresados como socios en la presidencia de Daniel Angelici. Hasta que la cámara no tome una decisión en cuanto a la jueza Abrevaya, no se sabe lo que va a pasar. Juan Román Riquelme, declaró en TNT Sport, que si la jueza Romero acepta tomar las elecciones siendo socia de Boca, van a tener elecciones.

No todo es tan lineal como lo plantea el vicepresidente de Boca, hay varias cuestiones por decidir aún. La primera es si la causa continúa bajo la mirada de la jueza Abrevaya o si Romero opta por correrse de la causa.

Lo concreto es que los socios del Xeneize sueñan con votar el próximo 17 de diciembre, y si el escenario no es el esperado, el tema continúa dilatándose unas cuantas semanas más, luego llegará enero y la feria judicial, estaríamos hablando de una votación recién para marzo. Más allá de las elecciones está la cuestión futbolística, Boca todavía no tiene entrenador y debe pensar en la pretemporada y en cómo actúa en el mercado de pases. Entre política y fútbol entremezclados, Boca sigue en horas de incertidumbre.

VF JL