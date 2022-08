Carlos Bianco: "No veo la necesidad de desdoblar el turno electoral"

Carlos Bianco, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y aseguró que "no nos cambia nada si hay una alianza entre los libertarios y Juntos por el cambio". "La UCR, por su tradición, no creo que lo acepte", agregó.

Teniendo en cuenta que sos el dueño del auto que recorría los miles de kilómetros en la Provincia de Buenos Aires, ¿seguirá girando el Clío en la campaña electoral del 2023, con Axel Kicillof como candidato y vos como "remisero"?

No lo sé, eso se define el año próximo. Lo que sí sé, es que el auto sí va a seguir girando porque es mi auto particular, ya tiene 215.000 km y, por suerte, no le hice cambio de motor todavía.

Hace un tiempo dijiste que Cristina Fernández tenía que ser la candidata presidencial 2023, ¿seguís pensando lo mismo? ¿y cómo ves la situación política del Frente de Todos?

En ese momento me hicieron varias preguntas de posibles candidatos del Frente de Todos y yo respondí que eso lo va a resolver nuestro frente político, que es lo mismo que respondo ahora. Un kirchnerista siempre va a querer a Cristina en cualquier cargo. Es una opinión personal.

Nosotros, es decir, el gobierno de la Provincia, con su gobernador y sus ministros, desde hace un tiempo estamos pidiendo que se establezca una mesa de análisis y debate de las políticas y económicas, sobre todo, en esta situación tan particular que tenemos. Se están tomando con ese debate y con el apoyo de todo el Frente de Todos, que al ser un Frente es un gobierno de coalición. Por eso, en los factores principales tenemos que tener la opinión alineada y si había diferencias que se debatieran en una mesa y se tomen las políticas a partir de ese debate.

Eso pasó los últimos días, y es una cuestión positiva del funcionamiento en vista a nuestra situación actual, con la inflación, la caída de nuestras reservas, etc. en vista al próximo año eleccionario.

Específicamente al respecto de la Provincia de Buenos Aires, ¿Cuál es tu visión acerca de la oposición que van a enfrentar? ¿Te imaginás que se alíen a Juntos por el Cambio con los libertarios? ¿Cómo cambiaría la estrategia del Frente de Todos en cada caso?

Eso lo definirán ellos, la oposición, creo que Juntos por el Cambio tiene una dificultad para incorporar a alguien libertario dentro de la coalición, porque el partido de la Unión Cívica Radical no estaría de acuerdo y es lógico con la tradición que tienen.

Lo que proponen los libertarios no coincide con la tradición política de los radicales, nosotros tenemos una muy buena relación con los intendentes y los legisladores de la UCR, de hecho tenemos muchos consensos con respectos a temas sustantivos de la Provincia de Buenos Aires, y siento que no van a a aceptar que, dentro de su propio Frente, haya personas que piensen tan distinto a la vertiente histórica del radicalismo.

Ese sería el principal escollo que tendría la oposición para ir unificada el año próximo. A nosotros no nos cambia nada ni una cosa ni la otra, tenemos en claro el mandato del gobernador de mantener la gestión a toda velocidad con la obra pública, con las acciones que se están haciendo en materia de seguridad, el programa Escuelas a la obra, por ejemplo. Ahora no nos queremos preocupar por la decisión electoral sino fortalecer la gestión actual.

Claudio Mardones (CM): ¿Cómo ven la posibilidad de desdoblar las elecciones el año que viene?

No lo estamos evaluando ni discutiendo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está enfocado en mejorar la condiciones materiales de vida de los bonaerenses. No hubo mesa formal respecto de la conveniencia. No vemos una necesidad de llevar adelante un desdoblamiento.

La Provincia de Buenos Aires nunca organizó una elección, la estructura de funcionarios que deberían ocuparse de eso, no existe. También eso implicaría multiplicar el presupuesto, porque hacer una elección para un territorio de 17 millones de habitantes, con más de 10 millones de votantes no es algo que es gratis ni se hace de un día para el otro. Tampoco hay una discusión respecto a eso, no lo veo ni como una necesidad ni como una posibilidad.

