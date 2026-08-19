Cecilia Moreau: “Veo a Martín Llaryora dispuesto a ser parte de una renovación del peronismo que sea alternativa a Milei”

La diputada nacional Cecilia Moreau analizó el escenario del peronismo de cara a las elecciones de 2027 y pidió priorizar la construcción de un proyecto político antes que la definición de candidaturas. La dirigente de Unión por la Patria sostuvo que las PASO pueden ser un mecanismo para ordenar el espacio y ampliar su representación, al tiempo que destacó la necesidad de discutir un programa común frente al gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Moreau habló sobre la posibilidad de sumar dirigentes por fuera del peronismo y mencionó especialmente al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de quien dijo que podría formar parte de “un proceso de renovación del peronismo”. También se refirió a Sergio Massa, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y a la relación de los gobernadores con el Gobierno nacional.

Cecilia Moreau es dirigente política, que ejerce el cargo de diputada nacional en representación de la provincia de Buenos Aires por el bloque Unión por la Patria. Se desempeña como vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 se convirtió en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la Nación.

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Cecilia, muy buenos días. Jorge Fontevecchia, te saludo. Un gusto volver a hablar con vos. Entrevistaba recién a otro representante del peronismo, un intendente de la provincia de Buenos Aires, del PJ, y le preguntaba, en función de la reunión que hubo la semana pasada, entre dos hipótesis que circulan por la prensa, cuál le parecía más plausible. Una era que Cristina decía: “Bueno, si Axel quiere ser presidente, que él sea el candidato a presidente, pero nosotros elegimos quién va a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dado que las posibilidades de que el peronismo triunfara en la provincia de Buenos Aires, sin balotaje, son muy altas. Y otra es que Cristina dice: “No, yo apoyo a Sergio Massa”, y que haya una interna entre Sergio Massa y Axel Kicillof. ¿Cuál de las dos te parece más plausible?

Yo creo, sin lugar a equivocarme y con mucha certeza, que Cristina no está pensando en nada de eso en este momento. Yo creo que Sergio no está pensando en este momento en una candidatura. Yo creo que la reunión tuvo que ver con las PASO, porque es la avanzada que el Gobierno quiso instalar esa semana en el Senado, en la agenda pública, y, en definitiva, la eliminación de las PASO tiene que ver con una situación, digamos, que para nosotros es muy importante plantear en este momento sobre la vida de la gente, de imaginar cuatro años más sobre la crisis del salario, el desendeudamiento, el desempleo, todas las situaciones que estamos planteando y que tienen que ver con el día a día. Pero no veo hoy al peronismo discutiendo en serio candidaturas, ¿no? Creo que cualquier armado de cara al 2027 hay que darlo en el contexto de una coyuntura marcada por la destrucción de la vida de la gente, una destrucción multidimensional. No me parece que hoy la discusión esté por ahí, ni que Cristina esté pensando en esas cosas.

¿Y cuándo te parece que sería el momento para pensar, entre comillas, en esas cosas?

Esas cosas tienen que ver con el ordenamiento de candidaturas, que yo creo que a partir de marzo del año que viene, sin lugar a dudas, se van a empezar a definir candidaturas y más estrategias electorales. Sí creo que lo que no se puede dejar de pensar en todo momento es sobre qué ideas construimos. Porque lo que tenemos que tener es, en claro, una cuestión programática, un camino, digamos, sólido. Tenemos que tener también un ordenamiento político en los distintos territorios y a nivel nacional. Entender que sin proyecto nacional no hay proyectos territoriales y viceversa. Y nada, creo que los nombres van a ir surgiendo solos. Obviamente, todos esperamos y abonamos por un proceso de unidad. Pero justamente una PASO... Una PASO no elimina la unidad. Así que me parece que, digamos, todo en su medida y armoniosamente llegará a ser discutido.

Habiendo PASO, en marzo hay que empezar a presentar, ya no candidaturas en particular, pero sí las alianzas.

Creo que es un poquito más adelante lo de las alianzas.

Bueno, formalmente, a principio de junio. Por eso me imagino que para ponerse de acuerdo a una alianza, no sé, mínimo un mes o un mes y medio va a haber que estar, pues no sé, haciendo negociaciones.

Por eso digo que hay que debatir sobre qué proyecto de país queremos representar. Digamos, qué modelo laboral, industrial, es el que queremos representar. La verdad que hoy la gente no está viendo quién es el candidato del peronismo, no está pensando en eso. Me parece que eso hay que saber comprenderlo. Que mientras nosotros discutimos nombres, en los medios aparece la discusión de nombres, hay argentinos que están haciendo malabares para llegar a fin de mes. Entonces, me parece que lo que necesitamos es terminar de cerrar una propuesta concreta sobre el endeudamiento y dedicarnos a intentar ponerle un límite a los intereses de la tarjeta de crédito y de las billeteras virtuales en el Congreso. O sea, me parece que hay que juntar fuerzas en ese sentido, en esta instancia. Y después, bueno, hay diferencias, por supuesto. Tenemos matices, pero, sin duda, todos los que estamos en este espacio tenemos una idea de qué sociedad queremos, compartimos una concepción de país.

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En el ámbito de la Cámara de Diputados y de Senadores, lo venimos planteando en unidad en todo este tiempo del gobierno de Milei. Digamos, dijimos qué queríamos representar, digamos, dónde estábamos parados, empujamos un montón de iniciativas. Y así pasa en cada una de las provincias y de los municipios. Y estamos empujando permanentemente ese valor de la unidad en la acción. La gente, obviamente, no tiene que estar pensando en candidaturas. Los partidos políticos son los que tienen que estar pensando en candidaturas, porque cada uno tiene una responsabilidad diferente.

Obviamente, a nivel legislativo...

Sin duda, pero yo creo que, más que en candidaturas, Jorge, con todo respeto, falta más de un año para votar candidato a presidente. Y todavía hay mucho por hacer. En términos de cómo ordenamos y construimos un proyecto de país, digamos, y en cómo ayudamos a la gente a transitar este tiempo tan duro. Mire, lo que pasó con la Ley de Tierras el otro día y los proyectos que pudimos sacar de esa mega ley que el Gobierno mandó. El intento de darle una respuesta a los millones de endeudados que hoy en la Argentina están desolados porque no tienen a dónde reclamar. Que, además, digamos, no están endeudados por una cuestión de falta de educación financiera, sino producto de un modelo económico. Hoy son, sin duda, las urgencias. Las candidaturas son discusiones de microclima, de espacios políticos, y que se tienen que dar en su momento. La gente no es tonta, sabe qué representa cada uno, quién representa cada qué. Y me parece que hay que dejar de hablar más de los políticos. Hablamos mucho de los políticos y poco de política.

Y vos, en lo particular, ¿quién te gustaría que representara la candidatura peronista?

Bueno, vos sabés que yo lo vengo diciendo, lo digo. Yo milito en el espacio de Sergio. Yo creo que Sergio sería un gran presidente, que conoce el Estado, la administración, que además se hizo cargo de la Argentina en un momento muy complejo, digamos. El gobierno de Alberto Fernández estaba, como decía Ferraris en aquella época, por irse en helicóptero. Y que terminamos el gobierno, que se logró retener la primera minoría parlamentaria en ambas cámaras. Y que, además, se logró volver a gobernar la provincia de Buenos Aires. Esto después es una decisión del conjunto del espacio político y, por supuesto, de Sergio. Axel manifestó también su deseo y su vocación de ser candidato en algún lado. El gobernador Quintela, lo mismo. Algunos hablan del mismo deseo del exgobernador Gerardo Zamora. Yo creo que tenemos un montón de buenos candidatos. Pero justamente creo que no es con esa tranquilidad que no es momento de hablar de candidaturas.

¿Y querés que la resolución sea a las PASO, entonces?

No. Siempre hay que trabajar sobre un esquema de unidad. En lo conceptual, en las ideas. Y después, por supuesto, tener las PASO, digamos, habilitadas como un mecanismo. No solo de resolución de candidaturas de nuestro espacio, sino, eventualmente, de que podamos construir un espacio más amplio y algún otro dirigente quiera competir. Me parece que las PASO son un mecanismo que articula espacios políticos que sirve. Macri fue producto de unas PASO.

Estaba pensando lo que decís. Y justo al intendente bonaerense que entrevistamos recién decía que se sentía más... más cerca de Miriam Bregman que de, textualmente, muchos peronistas que los habían traicionado. La semana pasada, Mayans, al día siguiente de la reunión que hubo del peronismo, nos decía lo mismo. Que querían convocar a Miriam Bregman. O sea, las PASO servían no simplemente para resolver quién es el candidato del peronismo, sino para incorporar a candidatos por fuera del peronismo que conformen algo parecido a lo que surgió, como vos decías, en el 2015, donde el PRO se enriqueció con el radicalismo y la Coalición Cívica.

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Miriam Bregman es mi amiga. La valoro muchísimo como dirigente política, como militante de un montón de luchas que se vienen conquistando en la Argentina, de las que ella fue protagonista. Pero tengo la tranquilidad de que, digamos, no la estamos excluyendo, sino que ella jamás hizo espacio político por parte de algo que tenga que ver con una construcción más amplia que la de ellos. Y la verdad es que... Lo digo con dolor porque todos hablamos de estos días, de lo que está pasando en las rutas argentinas y lo que pasa con el impuesto al combustible líquido y la necesidad de que ese impuesto se distribuya de manera equitativa, como fue históricamente, y no sea Toto Caputo el que lo esté usando en la timba financiera. Pero la izquierda no nos acompañó en eso, se abstuvo. De la misma manera que se abstuvo de llamar a votar en contra de Milei, con lo cual es difícil también un acuerdo con ella. Para bailar el tango hacen falta dos y los dos tienen que creer, entonces tampoco quiero generar expectativas sobre algo que, a mi entender, después no va a suceder.

¿Y quiénes serían los no peronistas que podrían participar en ese espacio? ¿Provinciales, partidos provinciales? ¿Eventualmente el peronismo cordobés?

Bueno, yo creo que hay un montón de compañeros a lo largo y a lo ancho de la Argentina que deberían pensar en ser parte de este espacio. En el caso de Martín Llaryora, claramente; el gobernador Paz, todos los que quieren volver a ser parte de un proyecto de país distinto, que entienden que tienen que ponerle un límite a este modelo y que, de alguna manera, también venimos actuando y pensando parecido en el Congreso. Digamos, porque la acción y el discurso deben ir para el mismo lado, no uno para un lado y otro para el otro. Esa es una de las cosas que yo creo que peor no se está haciendo: los que comunican para un lado y después votan para el otro.

Exacto. Mencionaste a Paz. ¿En el caso del gobernador de Salta, Sáenz, que además fue candidato a vicepresidente de la fórmula de Sergio Massa, la primera vez que se presentó a la presidencia?

Bueno, él viene hace rato interactuando, en términos de gestión, con el Gobierno nacional. Me parece que se siente cómodo en ese espacio. Y si se siente cómodo en ese espacio, él sabrá por qué.

¿No ves cambiando esa comodidad en un futuro cercano?

Sí, la verdad que no da la sensación. Ayer lo vi en la foto en el Ministerio de Economía. Digamos, me parece que los vienen llevando como chicos para el colegio, porque no es que en esas provincias se mejore la situación de los trabajadores, de las familias, de los docentes. En general, la situación es compleja en todos lados. Y la verdad que no creo que haya obra pública que justifique, ni cordón cuneta que justifique, digamos, que tengan que seguir aguantando el sometimiento y la humillación que este Gobierno les hace pasar a los gobernadores de esas provincias. Porque atrás de los gobernadores, y no es por ellos porque yo sé que no tienen un problema de vanidad, está el pueblo de esos lugares, que es el que sufre en definitiva.

Cecilia, me resulta muy ilustrativo. O sea, vos ves más eventualmente, con más posibilidades de integración, al gobernador de Córdoba, Llaryora, una provincia habitualmente antikirchnerista, que había sido candidato a vicepresidente de la fórmula con Sergio Massa. Lo que me llama la atención es el tema de Llaryora. ¿Ves posible que el cordobesísmo venza ese rechazo que generalmente tenía hacia cualquier cosa que tuviera algún punto de contacto con el kirchnerismo?

Bueno, Llaryora en el Congreso viene votando, digamos, si yo me tengo que guiar por lo que hacen, en el Congreso vienen votando muchas cosas, distinto a Milei, vienen no siendo funcionales en muchas cosas. Si me tengo que guiar por eso, tengo que tener una expectativa de que Martín va a ser parte de un proceso de renovación del peronismo, de ordenamiento del peronismo, si es por la acción. Porque decir es fácil, pero después hay que hacer. Y además me parece que es muy atractivo. He sido atacada también por La Libertad Avanza en Córdoba. O sea, no lo veo como una cosa que fluya naturalmente, pero es una opinión personal.

Muy buena, muy buena opinión. De ahí tenemos un título, Cecilia. Muchísimas gracias, te mandamos un beso grande y seguimos en contacto.

Un beso para ustedes. Muchas gracias.



LMM