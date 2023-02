El economista, Claudio Zuchovicki, aseveró que "en Argentina te cuestionan el poder de daño y no el de reconstrucción que podés generar luego". La posibilidad de que el Gobierno le deje una "bomba" al próximo y qué piensan los mercados del ministro de Economía, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

"Sos rico si, y solo si, el dinero que rechazás sabe mejor que el dinero que aceptás". ¿Por qué esta frase?

Es una frase de Nazim Hikmet. No es un tema de levantar el ánimo, sino que es una crítica al sistema que tenemos hoy y que tiene que ver si alguien aceptó a partir de ahora vender a Precios Justos y, en cierta forma, responde o da la pauta de que antes no se vendía o hay que sospechar de que hubo una presión para que aceptes y otros no.

Si vos le tenés que pagar a alguien para hacer una nota y otro no tiene ese dinero, las cosas no se hacen por mérito, sino que se hacen por quien tiene más capital o más poder de daño.

En estos términos nos manejamos hoy, en donde hay gente que para recibir una importación o pagar retornos con la excusa de que, por ejemplo, se tienen 400 familias a cargo, si no se paga se queda sin el contrato del Estado, si se dice algo te quedás sin la publicidad del mismo, por lo que es independiente aquel que tiene el poder de rechazar.

¿Estas no son las características del mundo capitalista?

No. Depende las condiciones. Donde vos tenés un Estado grande y anticapitalista, no hay un Somalia, Sri Lanka, Venezuela o Corea de Norte. Ninguno de estos tienen las empresas de las cuales nos quejamos y, sin embargo, no derrochan modernismo y buen ingreso per cápita. Lo que necesitás es transparencia y para ello no hay nada mejor que la expresión de periodistas.

Estrategias en las sombras

Hace algunos días Juntos por el Cambio habló de una especie de "bomba" que teme que el actual gobierno deje. ¿Creés que es así?

Depende del poder de construcción que tengas después, es manejable si tenés un poder político y un poder de reforma a mano. Mucho de lo que están diciendo forma parte de los precios, por eso mi casa vale lo que vale y tu salario vale lo que vale.

Es una bomba en la medida de que no te ocupes de resolverlo. Tampoco es una megadeuda o megacrisis en términos del PBI que no se pueda resolver. El punto es si se tiene la credibilidad suficiente para hacerlo, y después tenés el juego político de decir que si le explota sea al otro para que el que venga arranque de cero.

Si uno tiene poder de construcción esto se resuelve, hay países que están peores y, sin embargo, su riesgo país vale la mitad que el nuestro. En Argentina te cuestionan el poder daño y no el de reconstrucción que podés generar luego.

Hablaste hace poco de una mini recuperación de Argentina. ¿A qué creés que se debe eso?

Recuperación no es crecimiento, es que te caíste y mejoraste. Estamos a un 20% de nuestras posibilidades, un poquito mejor del piso, no por mérito propio.

Massa: "La deuda en pesos es absolutamente sustentable"

La gestión del ministro de Economía

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pasa con la credibilidad de Sergio Massa en cuanto a que expuso metas de inflación y ya está diciendo que a partir de lo que pasó con la sequía se complicó y que el empezar con el 3% de inflación no se podrá cumplir? ¿Pierde credibilidad o puede complicar los planes que tenga de aquí en más?

No soy quien para medir el nivel de credibilidad de cada uno. Es muy lógico que el oficialismo busque generar expectativa y diga que la situación va a mejorar. Y del lado de la oposición es claro que van a decir que todo está mal.

La credibilidad se mide si tenés un impacto económico después de lo que vos estás diciendo.

Cuando Massa llegó a Economía sí hubo cierta reacción positiva de los mercados, ¿decís que no?

Hay un impulso por compras, en algunos casos artificiales, de los mismos organismos públicos.

A Massa le empieza a dar el viento de frente

Hoy hay una inflación que es el doble de lo que se esperaba para este momento y con un signo de pregunta enorme que es que nadie tiene claro cómo es el panorama de ambos lados de la grieta.

Sin credibilidad es imposible hacer algo. Si el oyente no te cree es imposible tener audiencia. No se puede gobernar si no te creen. El mercado es la sumatoria de todos nosotros, la bolsa es la caja de resonancia.

El Estado es el poder real en la Argentina, no podés hacer lo que querés sin autorización del Estado.

