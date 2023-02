Inés Arrondo, ex jugadora de Las Leonas y actual funcionaria, opina que la experiencia de una vida como deportista de alto rendimiento aporta herramientas útiles para la política. Las perspectivas del Frente de Todos. “La reunión de la mesa del Frente de Todos fue una muestra de unidad muy importante”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Tenés una trayectoria enorme, entre tus logros como jugadora de hockey sobre césped está el título mundial en 2002, dos medallas olímpicas de plata y bronce, medallas de oro en otros certámenes, ¿aplicás tu experiencia como jugadora de más alto nivel en tu vida política?

Hay mucho paralelismo entre la carrera de una deportista de alto rendimiento y la vida política. Muchos aspectos sirven para esto. El deporte forja el carácter en muchos aspectos, y el alto rendimiento también. También el hecho de haber convivido con equipos durante toda mi vida, porque en el hockey pasé por distintos equipos.

¿Se trabaja en equipo en la política igual que en el deporte?

Es difícil, pero sí. Hay que armar equipos, porque si no es imposible. Es una dimensión inmensa la que hay que abarcar. Creo que armar equipos es el mayor desafío que tiene la política.

Cumpleaños de Cristina Kirchner y operativo clamor

¿Qué lectura hacés de la reunión de la mesa política del Frente de Todos?

Que se haya dado un ámbito de reunión y discusión era necesario para nuestro espacio político, y es a donde se tiene que discutir todo lo necesario para poder construir una herramienta electoral de cara a este 2023.

¿Quedó algún título o fue más bien una “previa”, una instancia preparatoria?

Estuvieron todos los espacios y matices que conforman el frente. Me parece que la reunión de la mesa del Frente de Todos fue una muestra de unidad muy importante. Un espacio donde darnos las instancias para discutir lo que haga falta discutir para armar la mejor estrategia para las elecciones que se vienen.

Hay dos modelos muy distintos de país. Lo veo hacia dentro de lo que es el área de deportes, pero se replica en todos los ámbitos. Arrancamos la gestión luego de años de desfinanciamiento en el deporte argentino, y la realidad en la que estamos ahora es sumamente distinta.

Comenzamos con 1650 millones de pesos, y hoy estamos en más de 17 mil. Con dificultades de por medio, con aspectos que no hemos logrado resolver del todo, pero hay un abismo de diferencia. Es importante que como espacio político podamos reunirnos y armar una estrategia electoral para este 2023.

Aníbal Fernández dijo que Cristina Kirchner "no está proscripta" y apuntó contra quienes "quieren proscribir" al Presidente

Hay mucha gente que nos lo transmite, y que necesita tener una alternativa fuerte para votar.

La gestión deportiva y su comparación con la política

Alejandro Gomel (AG): ¿Con qué te encontraste cuando diste el salto del ámbito del deporte a la gestión pública?

La verdad es que ya venía trabajando en la gestión pública hace más de diez años. En el Ejecutivo Municipal en Mar del Plata, que es un Ejecutivo grande.

Mar del Plata tiene la dimensión de una provincia prácticamente. Ese ejercicio me sirvió mucho a la hora de asumir la función en el Estado Nacional, porque ya venía con un ejercicio de comprensión y la importancia de tener la mayor previsión posible.

A veces es complejo, hay muchas carteras que intervienen. Es real que es un sistema que tiene muchas partes que hay que lograr ensamblar, pero por otro lado es una manera de proteger los recursos de los argentinos.

Tolosa Paz: "No imagino una PASO entre Alberto Fernández y Massa"

AG: Ahí hay un tema que se viene discutiendo mucho, que tiene que ver con lo que es el presupuesto para el área, y sobre todo, lo que tiene que ver con el CeNARD.

La realidad es que arrancamos con un presupuesto en baja, tanto en 2017, 2018 y 2019. Cuando asumimos no teníamos programas para clubes funcionando, no teníamos clubes registrados en un registro nacional de clubes del pueblo, las becas habían perdido 50 puntos, no estaban la totalidad de los seleccionados contemplados en los apoyos.

La verdad que era un escenario bastante distinto al escenario en el que estamos hoy, que tuvimos un incremento presupuestario, estamos con programas funcionando, y con un plan de obras en el CeNARD.

El CeNARD estuvimos a punto de perderlo, porque el gobierno anterior tenía la intención de venderlo para un emprendimiento inmobiliario privado. Es un espacio que reúne mucha historia y donde se encuentran hoy la mayoría de nuestros atletas. Es un espacio que hay que preservar y ponerlo en valor.

Estuvo prácticamente abandonado durante cuatro años. Ahora pudimos comenzar a avanzar con algunas obras pequeñas, y anunciamos el plan de obra, junto al ministro Katopodis y el Presidente, para la puesta en valor de los escenarios deportivos, que es donde necesitamos que los atletas se entrenen, y que tengan la tecnología y los espacios adecuados para el alto rendimiento.

Gabriel Katopodis: "El peronismo no se rompe, estamos todos"

Las perspectivas electorales del Gobierno

¿Creés que el Frente de Todos va a definir su candidato mediante las PASO?

Eso fue parte de lo que se habló en la reunión, que están las PASO para definir la mejor alternativa electoral. Me parece que es parte de lo que está en discusión, que se pueda dar la herramienta que haga falta para llegar competitivos a la elección.

Si hay candidato o candidata única, bienvenido, y si no que estén las PASO como herramienta. Me parece que es sano, es una herramienta para dar una discusión de cara a la gente.

¿Acompañarías a algún candidato en particular?

Yo me sumé a trabajar en este proyecto político por invitación del Presidente, así que voy a acompañarlo.

Agustín Rossi: “Alberto no va a poner por encima sus aspiraciones”

¿Y a Matías Lammens?

Con Matías Lammens no trabajo, sino directamente con el Presidente.

¿Pero él no es el titular de tu área?

Sí, pero yo tengo mi misión y mis funciones particulares en la secretaría de Deportes de la Nación, y envío lo que hace falta enviar al ministerio. Voy a apoyar a todos los candidatos que formen parte del frente electoral. Somos parte de un espacio político.

FM JL