Luego del primer encuentro de la mesa extendida del Frente de Todos, Aníbal Fernández aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "no está proscripta", argumento que defienden desde La Cámpora al empujar para que vuelva a ser candidata a presidente. En defensa de Alberto Fernández, el ministro de Seguridad apuntó contra quienes buscan que no se postule. También recordó las acusaciones por narcotráfico al momento de competir con María Eugenia Vidal por la gobernación bonaerense.

El funcionario decidió bajar una de las banderas que el kirchnerismo agita mientras le pide una última postulación a la titular del Senado: aquella que afirma que no puede competir en el 2023 por acción del Poder Judicial. Crítico, le respondió a los dirigentes de La Cámpora que le reclaman al Presidente que se baje de una primaria mientras sostienen que la ex mandataria es la candidata natural.

“Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”, dijo Fernández en diálogo con Infobae, en defensa del Jefe de Estado. El viernes, a horas de la reunión en la sede del Partido Justicialista en la ciudad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque había develado que el pedido para Alberto Fernández fue que desista de competir.

La reunión del Frente de Todos en la sede del PJ.

“Yo tengo que hablar por lo que dice y establecen las leyes. La legislación vigente establece que no está proscripta y tiene todo el derecho a participar en las próximas elecciones”, argumentó Fernández, posicionándose en la vereda de enfrente del cristinismo. "Al presidente no lo arrincona nadie. Él toma las decisiones que considera mejores para el país. Él tiene todo el derecho del mundo de presentarse como candidato, pero también tomó la decisión de abrir el juego a todos los que quieran participar. Lo que digo es que muchos que hablan de proscripción lo que hacen es pretender proscribirlo a él. Que ni lo sueñen", exclamó.

Fernández luego amplió sus dichos: “Resulta ser que en esta reunión del otro día apareció uno de estos cráneos refutando las palabras del Presidente, diciendo que no tiene haber PASO y que tampoco puede ser candidato. En la convocatoria a las sesiones extraordinarias él envió muchos proyectos y el de suspender las PASO no estaba. Si no se incluyó es que la decisión es que las primarias se hagan como corresponde y tiene derecho a ser candidato”.

También dijo que "todos pueden ser candidatos" y calificó de "estupidez" que el mandatario nacional y alguno de sus ministros no compitan por una diferencia económica para hacer campaña.

El riesgo de convencer a Cristina

Aníbal Fernández dijo que Cristina Kirchner es inocente y recordó las acusaciones por narcotráfico

Lejos de afirmar que la titular del Senado está proscripta como claman sus dirigentes más íntimos y parte de su militancia, Fernández aseguró: “A los que dicen que Cristina Kirchner está proscripta no los vi defender su condición de inocente, como yo sí lo hice y lo hago. Hablan de proscripción pero en la boca de ellos nunca está la palabra inocente”.

“El Presidente quiere hacer las cosas llanas y simples. Que se cumpla la ley, que se hagan las PASO y que se respete el derecho que tiene a ser candidato, como lo tiene la vicepresidente y quien quiera presentarse”, afirmó el titular de la cartera de Seguridad.

Luego de las declaraciones de Larroque, otra representante de la línea albertista intentó contrapesar sus palabras sobre el encuentro en la sede nacional del PJ. "Ya no es un debate porque le ha dicho a toda la ciudadanía y al frente político que él no tiene ningún tipo de restricción para que otro compañero compita con él en unas primarias”, afirmó Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, sobre la batalla de la que el Presidente no se baja.

Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, los accionistas mayoritarios del Frente de Todos.

Al concluir recordó la causa por el tráfico de efedrina que lo ubicó falsamente como cerebro y cabeza de una banda delictiva mientras competía por ser gobernador de Buenos Aires. “Me enchastraron con una acusación falsa de que había matado a tres pibes y traficaba efedrina. Pude demostrar mi inocencia tres años después y la elección ya había pasado”, expresó referenciando al conocido como "triple crimen de la efedrina" de General Rodríguez.

