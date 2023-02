“Nuestra querida Argentina parece un carnaval, con temas que se van repitiendo una y otra vez. En este caso, tienen que ver con las aspiraciones de cada uno de los candidatos para las elecciones del 2023”, introdujo Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), del lunes 20 de febrero del 2023.

“En algunos casos, se alejan los objetivos, como en el caso de Sergio Massa y los números respecto de la inflación, que no acompañaron sus expectativas, o lo que está ocurriendo respecto de las mesas de negociaciones paritarias, que abren con un techo superior al que tenían previsto pese al pedido del Gobierno de que no superen el 60%”, continuó Nuria Am.

El periodista Alejandro Gomel prosiguió introduciendo uno de los principales temas del día: “Siguen las repercusiones de lo que fue la mesa del Frente de Todos. Ayer hubo un cumpleaños que se convirtió en un acontecimiento político. Estamos hablando del aniversario de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que cumplió 70 años. A través de las redes hubo nuevamente una especie de ‘operativo clamor’ para que sea candidata, aunque ella no habló públicamente, por el momento, sobre el pedido que le hizo la mesa del Frente de Todos de que revea su posición de no ser candidata”.

Aníbal Fernández dijo que Cristina Kirchner "no está proscripta" y apuntó contra quienes "quieren proscribir" al Presidente

"La oposición dice que el oficialismo no tiene alternativas, que es Cristina la candidata, y en ese sentido, que se les plantea estar más unidos que nunca. Sin embargo, hay un gran lío en la oposición con respecto a las candidaturas. Esta semana se lanza Horacio Rodríguez Larreta", prosiguió Gomel.

"Y habrá que ver cómo se ordena Juntos por el Cambio con uno de los candidatos lanzados, el que supuestamente mejor mide, dando el inicio al año electoral por parte de la oposición. Aunque hay que tener en cuenta que, cuando se mide por candidato, varía el resultado con respecto a cuando se mide por partidos políticos y alianzas", analizó Nuria Am.

Los otros temas del día

Andrea Bisso introdujo otro de los temas del día que abordará el programa. Se trata de la salud de Santiago "Chano" Moreno Charpentier, a partir de su nueva internación el día viernes, que trascendió durante el fin de semana.

Preocupa la salud de Chano Charpentier

Guillermo Piro anunció tres noticias relevantes del mundo de la cultura. Por un lado, la censura ejercida en Gran Bretaña con respecto a los libros de Roald Dahl, algo que va a dar que hablar en todo el mundo. Por otro lado, la disposición del Gobierno de Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a los escritores Sergio Ramírez y a Gioconda Belli, entre otros muchos exiliados. Y, por último, comentaremos la última novela de J. K. Rowling, autora de Harry Potter.

Gabriela Maidana introdujo los temas de microeconomía del día, entre los cuales está el sistema de reintegros del 10% en las carnicerías minoristas, cómo se implementará y qué hacer para cobrar el reintegro. Por otra parte, el crecimiento de los pagos electrónicos con código QR.

