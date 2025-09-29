Cofundador de LLA: “A Espert se le acercaron narcotraficantes por falta de capacitación”

Eugenio Casielles, legislador porteño y exintegrante de La Libertad Avanza, cuestionó al presidente Javier Milei al señalar que “incorporó a su gabinete a los mismos ministros que fracasaron en los últimos 30 años”. También advirtió sobre las consecuencias de la “ignorancia” de su entorno más cercano, incluida su hermana Karina Milei. "A Espert se le acercaron narcotraficantes por falta de capacitación”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Eugenio Casielles es legislador por la Ciudad de Buenos Aires y es el fundador Partido Transformación. Fue cofundador de La Libertad de Avanza, pero se distanció del espacio de Javier Milei en 2024 por diferencias políticas.

Sos otro caso más de una serie de personas que fueron fundadores, estuvieron muy cerca del origen político de Milei y luego se fueron separando por distintas causas. Más allá de luego preguntarte sobre tu caso en particular, ¿qué encontrás de condición general qué produce esto?

Yo me quiero salir del colectivo, pero no por un tema de narcisismo. La verdad que en mi caso no fue una discusión puntual, no fue algo de una confrontación. Yo veía el deterioro de lo que proponía Milei contra las políticas públicas que aplicaba y me fui sintiendo incómodo. Lo expresé desde el origen de La Libertad Avanza y me terminé yendo, digo, pero criticando la política pública. El devenir de los que salen de La Libertad Avanza tiene como eje la cuestión personal, y cuando uno cuando se acerca a la política tiene que tener vocación de servicio y lo que puede discutir es política pública; el resto no es interesante para nadie y es mezquino.

En mi caso hubo algunas cuestiones que discutir rápidamente. Yo tuve diferencias con Karina Milei muy rápido, pero porque era un espacio que venía con una lógica de cambiar el eje de la política corroída de Argentina, del favoritismo, de los familiares, de los amigos, buscando gente preparada y un montón de cuestiones que venía planteando Milei. Cuando era la hora de ocupar lugares ponían a una persona sospechada de narcotráfico em la provincia de Buenos Aires, y no hablo de (José Luis) Espert. Y yo no hablo de lugares porque yo tuviera gente mía, no era mía.

Después, cuando iba avanzando, veía cómo aparecían personajes que discutían cualquier cosa menos políticas públicas, antes que sea presidente Milei.

¿Entraste en 2021?

Yo entré como legislador en 2019 por otro espacio político, por el espacio de Roberto Lavagna. A Milei lo conocí en el espectro donde está Espert. Yo no tenía demasiado interés, pero por mi vínculo con algunas personas de la política me plantearon esto.

¿En el 2021 fuiste elegido?

No, yo no participé en la elección del 2021 como candidato.

Entonces, fuiste electo en 2019 por otro espacio político y en 2023 por La Libertad Avanza.

Claro. En 2021, que es cuando nace La Libertad Avanza, yo ya era legislador. Podemos decir que fui el primer legislador que tuvo Milei. Así todo, yo nunca fui de La Libertad Avanza en ese momento. Yo entré por un espacio político y no me iba a cambiar hasta que terminara el mandato de ese espacio político. Me mantuve en Consenso Federal.

¿Nunca fuiste de La Libertad Avanza?

Cuando reelijo en 2023, sí. Pero yo le dije a Milei que le debía mi respeto a Roberto Lavagna y a su electorado, y hasta que no terminara ese mandato, yo iba a seguir en línea con eso, por un tema de respeto. Y en ese interín, en 2021 aparece Milei, después de dos reuniones que yo había compartido con él, y me pidió ayuda. Se había peleado con Espert y decía que no sabía cómo hacer una campaña. Se conformó una suerte de mesa muy pequeña, que era Karina, Javier, Ramiro Marra y yo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar.

Estaba muy cerca de Óscar Zago porque tenía el partido MID. También venía circunstancialmente, quien era, a mi criterio, manera ficticia, el jefe de campaña, que se llamaba Nicolás Emma, que es un diputado bastante obsecuente de Milei. Esa es su única característica, y no lo digo peyorativamente, pero él cree demasiado en el Presidente, entonces no discute nada. En esa mesa empecé ya rápidamente a tener diferencias porque la política partidaria tiene que tener una lógica, pero lo que tiene que regir es qué vamos a hacer cuando lleguemos, con qué personas vamos a contar.

Uno podría decir que, en la fundación de La Libertad Avanza en ese periodo entre 2020 y 2023, en que Milei sale electo, vos y Marra junto con Karina y Milei eran la línea fundadora, por decir de alguna manera.

Sí, en lo que es operativo sobre todo.

En psicología se dice matar testigos. Son aquellas personas que te vieron cuando eras pobre, para decirlo de alguna manera.

Sí, más en mi caso particular que el de Marra. Ramiro todavía acompaña en algunas cosas al Presidente y en algunas empezó diferenciarse. Pero yo rápidamente, cuando había cosas que eran brutalidades, me paré enfrente, principalmente de Karina Milei.

No hay ideología económica más distinta que la de Roberto Lava gnay la de Milei. ¿Qué fue lo que te generó la posibilidad de un punto de contacto?

Me parece que la discusión era fuera de la línea económica. A mí me pareció interesante decir que hay un sistema que está funcionando mal, la lucha contra la corrupción y la lucha contra un montón de cosas. Yo la verdad que no discutía con Milei, le hacía aportes menores. Pensemos que en 2021 Milei estaba jugando diputado, no estaba jugando a hacer gobierno, a llevar la economía adelante. Él venía a discutir un montón de cosas que para mí eran lógicas.

Los otros legisladores locales o nacionales de Lavagna siguen otro camino distinto...

El lavagnismo no se fue con Milei, ni cerca.

¿Qué conversas con tus colegas de esa época?

No había colegas en esa época. No quiero citar nombres porque pareciera que estoy embarrando gente, pero recordá que hicieron otros acuerdos. Después vino lo de (Florencio) Randazzo en la provincia de Buenos Aires y parte del lavagnismo.

La famosa "tercera vía" que hoy representaría Provincias Unidas.

De alguna manera puede ser, sí.

¿No te tentó?

No, porque a mí me pareció interesante que Milei venía a poner en jaque algunas cuestiones, no para que ganara fuera presidente. En ese momento lo que estaba pensando es que era una persona que levanta la mano y dice cosas que otro no se anima a decir, por lo menos para que se rediscutan algunas cuestiones. Siempre se necesita alguien que le mande una agenda. De hecho, en términos económicos había algunas cuestiones en las que estamos de acuerdo y en muchas estamos en desacuerdo.

¿Tu acuerdo con Milei no era por la economía, sino por valores que representaban, por ejemplo, ir en contra de la corrupción? Y luego encontraste desacuerdos casualmente por eso.

Sí, muy rápido. De hecho, yo no tengo una foto con Milei porque rápidamente empecé a tener diferencias con su hermana y con el equipo de su hermana. Yo creo que su hermana es una persona que no entiende gran parte de las cosas, si no es todas, y no le estoy faltando respeto. Uno entiende cuando tiene un curso sonorum, una trayectoria, una experiencia de vida. Con esa experiencia uno llega a entender, en el pico de esa trayectoria.

Ella creo que no está capacitada...

Eso sin duda. Y creo que ni ella lo protege al Presidente, ni el Presidente la protege a ella, porque quedan expuestos todo el tiempo. Entiendo el vínculo de confianza, pero toma decisiones que no está capacitada para tomar y cree que las cosas son más livianas de lo que son en algunos casos, a mi criterio. Y eso se vio rápidamente cuando empezó a incorporar en su séquito personajes, como Carlos Kikuchi. Yo veía que este hombre hacía cosas inexplicables que iban en detrimento de Javier Milei. Pero la hermana decía "está bien", y se hacía lo que quería la hermana.

¿Hablás de las denuncias de corrupción con las ventas de la candidatura, por ejemplo?

Sí. Yo nunca vi que haya concretado una venta, pero si tenés un candidato espectacular, transparente y que tiene una línea ideológica en algunos puntos similares a Milei, y terminás poniendo un peronista que perdió todas las elecciones, que no entraba ni de candidato a concejal porque era pésimo, y no llegaba a entrar una lista de lo malo que era, estoy obligado a pensar mal, sobre todo cuando no hay explicaciones.

Eso se profundizó cuando Milei llega al gobierno. Cuando vi su gabinete fue alarmante. Lo vengo diciendo desde allá hace dos años, pero los ministros de Milei son los ministros que hicieron que fracase Argentina los últimos 30 años, sistemáticamente con los mismos planes. O sea, "Toto" Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, gente que los últimos 30 años estuvo en todos los gobiernos y fracasaron en todo. Entonces es muy difícil.

Si tenés un arquero al que le meten diez goles por partido y al torneo que viene venís con el mismo arquero, yo te digo: "¿Sabés qué? No, gracias". No te lo va a comprar el Barcelona al arquero que le meten diez goles por partido, y Milei fue a buscar los que le metían diez goles por partido. Es extraño.

¿No es extraño que con todo eso tan claro la sociedad lo apoyara tanto?

Es lo fácil, pero hay que entender que el fenómeno es mucho más amplio que eso. A mi criterio, la sociedad primero tiene un gran rechazo a los demás, y el rechazo a los demás termina cayendo en algo. En esta elección, el rechazo a Milei, al kirchnerismo y a otros sectores cayó en el no voto. La decepción es permanente. Creo que la sociedad buscaba un loco, para decirlo de alguna manera. A mí no me gusta usar esa palabra, pero necesitaba una persona disruptiva que venga a romper todos los esquemas. La verdad que lo último que esperaba es este sistema de corrupción, lo mismo de siempre, el endeudamiento sistemático.

Hablábamos recién con una candidata del trotskismo. Coincidíamos en un aspecto respecto de la ideología libertaria, es que es que al habilitar en extremo la salvación individual, terminaba aceptando la venta de órganos o la venta del cuerpo, inclusive cuando decía que la mafia era mejor que el Estado porque competía, hasta una idea del darwinismo social en que si esa persona ganaba en la actividad que la llevaba adelante compitiendo con otras, tenía cierto derecho de existencia, independientemente de cualquier calificación moral. Esto tenía que ver con el narcotráfico. Llevado al extremo, hay en el dealer un comerciante que trata de maximizar su beneficio. Milei dijo, inclusive, que los que evaden son héroes, por ejemplo. En ese proceso previo en el que vos sí tenés credenciales, ¿se podía fritar el narcotráfico con mucha facilidad porque había una cuestión de menos repulsión ideológica frente a lo que significa ese fenómeno?

Sobre la primera parte, creo que Milei, más allá de lo del mercado y todo, que siempre sostiene cosas exóticas con las que la mayoría no estoy de acuerdo, ante todo tiene un límite que tiene que ver con el cumplimiento de la justicia, el orden, la ley, o el que la hace, la paga. No es que habilitaría el narcotráfico. El narcotraficante es un delincuente, como primera definición. Y la segunda definición sí sería esto de filtrarse, que creo que no pasa por Milei, pasa por otras personas que tienen intereses que no tienen nada que ver con lo que es la política pública y el fin que persigue la política pública: que los argentinos vivan mejor.

¿Por ejemplo?

Hay actores que no hacen ese filtro. Todavía estamos esperando explicaciones de lo de Fred Machado. Lo de Libra no tiene que ver con narcotráfico, pero el filtro que se generó en el intermedio es de personas que buscan conseguir algo, y no importa el control que hay en el medio. Ven el beneficio y no ven el camino y el perjuicio que puede generar ese beneficio.

¿Decís que no es corrupción, sino ignorancia?

Son brutos, muy brutos. La ignorancia termina siendo parte de la corrupción. Uno no puede alegar ignorancia a la hora de cometer algo, si no sería muy fácil. Pero creo que hay mas de esa cuota de ignorancia y de falta de responsabilidad que de premeditación de ir a trabajar con narcotráfico. Lo digo también con Espert, que es una persona a la que desprecio profundamente. Yo creo que lo hizo de ignorante lo que hizo con Fred Machado. No creo que él haya dicho: "A ver, vamos a buscar los narcotraficantes que nos financien la campaña". A Espert se le acercaron narcotraficantes por falta de capacitación. Creo que tiene un grado de ignorancia supina, y hoy está pagando las cuentas de eso. Tendrá que dar explicaciones que a veces no alcanzan, y es donde la Justicia termina declarando a una persona culpable.

Yo coincidía con algunas cuestiones con Milei, pero sobre todo con que había que rediscutir un sistema y que había que tener una persona que cambie el ángulo de la agenda. De ahí a que yo tuviera la vocación de que Milei fuera presidente es otra cuestión. Lo que hay que mirar es al Presidente y, viendo muchas personas que salen de La Libertad Avanza, no hay que mirar las cosas personales, que son cuestiones de él, sino las cuestiones que afectan a los argentinos, que son muchas, y los incumplimientos sistemáticos de su plataforma de campaña.

