Cómo es "Cuidar en igualdad": un proyecto para ampliar las licencias a los padres

Mabel Bianco, defensora de género de Diario Perfil, y Laura Pautassi, investigadora del CONICET, hablaron con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre el proyecto "Cuidar en igualdad".

¿Cuál es su opinión sobre el proyecto "Cuidar en igualdad" que presentó Alberto Fernández?

Mabel Bianco (MB): Es algo que veníamos pidiendo y que es necesario. Es un proyecto de ley y necesitamos que el Congreso se aplique rápidamente. Tenemos una ventaja: hay una gran coincidencia entre los distintos partidos, no solamente del oficialismo sino también de la oposición, y hay un gran acuerdo sobre esta necesidad.

La carga de los cuidados que llamamos "no remunerados" que suelen destinarse a las mujeres, porque somos las "cuidadoras natas", se vio agravada por el covid y fue tan claro que estando los hombres y las mujeres en las casas toda la atención para el apoyo a los chicos en la escolaridad cayó en las mujeres fundamentalmente y eso pasó en el resto de las cosas. Eso limita algo que se ha pedido desde 2015, cuando se aprueba la Agenda de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que es el empoderamiento económico de las mujeres, que es imposible si la distribución de este trabajo no remunerado no se supera.

Laura Pautassi (LP): Conozco un poco la experiencia porque tuve el honor de ser parte de la comisión redactora de este proyecto, una comisión que a instancias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad nos convocó para elaborar esta propuesta que fue una demanda histórica del movimiento de mujeres. Es una demanda en medio de la transición demográfica y de sociedades, estas demandas de cuidado que han caído históricamente en las mujeres.

La propuesta fue elaborar un sistema nacional de cuidados, un sistema federal de cuidados en igualdad. Fuimos ocho mujeres y un varón que trabajamos de distintas disciplinas. Tuvimos coordinación con organizaciones sociales, colectivos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones feministas, en el marco de parlamentos que se hicieron en las provincias.

Lo que más ha trascendido son las licencias pero son una parte del proyecto. El sistema nacional de cuidados en igualdad abarcan más instancias que es importante que se conozcan.

Mabel, el Presidente fue padre hace poco ¿se tendría que haber tomado más días de licencia?

Mabel Bianco (MB): El Presidente tenía sus posibilidades muy limitadas porque está en una posición muy importante en la que es muy difícil poder tomarse la licencia. Hubiera sido interesante. Creo que habrá destinado un tiempo para compartir este hecho tan importante. Tenemos que ser flexibles en que las leyes permiten pero no obligan.

Hay circunstancias diferentes, el caso del Presidente es una circunstancia muy especial, no es lo mismo que otro hombre que desarrolla otra actividad. A veces pasa con las mujeres y por eso es importante incorporar a los hombres, porque muchas veces la que tiene las mayores dificultades es la mujer, con la maternidad las mujeres tenemos un rol inevitable pero sí, en la medida en que hay una compañía del otro responsable de esta criatura se puede adecuar mejor. Es importante que la ley permita y ahora la ley no permite.

Quiero destacar la importancia económica que tiene este proyecto, está planteando que el Ministerio de Obras Públicas va a tener que destinar un porcentaje a generar infraestructura. Lo venimos pidiendo desde hace años. Cuando uno piensa en los cuidados para niños, no hay espacios, porque está regido solamente por el sector privado, con lo que hay una distribución anormal, que no cubre bien, porque cubre los lugares donde la gente puede ir y pagar, y eso no es la igualdad de derechos. Esto va a significar un empuje económico, por ese tema de infraestructura y por la creación de empleos, que ahora están en el sector informal y son desarrollados casi 90% por mujeres y ya vimos con la pandemia que quedaron en banda porque no pudieron salir a trabajar.

Muchas veces se dice que esto implica un mayor compromiso del presupuesto y no, esto implica un refuerzo para mejorar las capacidades y no es para agravar la situación.

Creo que los distintos partidos políticos, por lo menos en Diputados, han tenido estas discusiones y creo que va a ser de rápido tratamiento, porque entendemos que no es un tema, en este Congreso que está tan lento y poco activo, no es un tema para dejarlo para dentro de dos años, es urgente.

Para Laura Pautassi, ¿Qué otros ítems abarca el proyecto de la creación del sistema nacional de cuidados?

Laura Pautassi (LP): El proyecto parte de reconocer que el cuidado es un trabajo, una necesidad y un derecho humano. Es el derecho de cada persona de cuidar, ser cuidado y al autocuidado. Y esto implica obligaciones que hay que asumirlas.

Históricamente los varones no han asumido sus obligaciones en torno al cuidado. El ejercicio del derecho al cuidado implica responsabilidades y obligaciones para el Estado, para las organizaciones sociales y comunitarias, que están contempladas su reconocimiento como dadoras y prestadoras de cuidados y donde hay cuidados que deberían estar remunerados, pero también los sectores privados, empresariales.

Y también está la responsabilidad de las familias, donde nada se distribuye equitativamente, todo recae sobre las mujeres, por lo tanto el proyecto incluye acciones que van a tender a la redistribución de estas responsabilidades de cuidado. El proyecto tiene un capítulo en el cual se consideran las problemáticas de niñas, niños y adolescentes; otro que contempla las responsabilidades de cuidados de personas mayores. El proyecto tiene una perspectiva de género, también respeta y reconoce las identidades y diversidades sexuales, las identidades étnicas, y va a organizar en un sistema.

También tiene un capítulo muy importante referido a las personas de discapacidad, que tienen una demanda concreta de no ser solamente sujetos destinatarios de cuidados, sino ser personas que activamente pueden cuidar, con los apoyos necesarios y de acuerdo a la condición de discapacidad que tengan. Eso también está reflejado en este sistema.