Cómo fue el terremoto en el sur de Colombia

En el marco de la cobertura especial por el potente movimiento telúrico de magnitud 7,6 registrado en Colombia, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) dialogó con el periodista y analista político colombiano Diego Ramos. Durante la entrevista, el cronista detalló el alcance de los daños en edificaciones históricas, la activación de los protocolos ante la falla del Pacífico y los desafíos inmediatos que enfrenta el gobierno recién asumido ante la emergencia.

Diego Ramos es un periodista de Colombia, ha participado en transmisiones y programas analizando hitos clave de la política colombiana, como las elecciones presidenciales y los escenarios de segunda vuelta entre candidatos como Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Nos informa cómo está la situación en su país tras el fuerte sismo registrado la mañana del lunes.

Muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Queríamos tener una visión desde el lugar de los hechos. Cuéntenos lo que está pasando, Diego.

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Buenos días a todos ustedes allá en Argentina. En Colombia, luego de haber vivido este terremoto y teniendo en cuenta que estamos hablando de un movimiento telúrico de 7.6 en la escala de Richter a una profundidad aproximada de 90 kilómetros en la zona suroccidental de Colombia —hacia la franja del Pacífico—, el sismo ha generado daños estructurales en buena parte de los departamentos —o provincias, mejor—, como el departamento del Valle del Cauca, donde está asentada precisamente Cali; el Eje Cafetero, el cual sufrió un terremoto bastante devastador hace aproximadamente unos 20 años; e igualmente una de las zonas más pobres de nuestro país, el Chocó, que es un departamento de población casi cien por ciento afrodescendiente. Estas son las zonas con mayores daños. Hasta el momento la autoridades no han definido el número de víctimas mortales. Algunas personas heridas, especialmente en la ciudad de Santiago de Cali, han sido trasladadas por el derrumbe de algunos edificios menores, incluyendo algunas clínicas de la zona sur de la capital del departamento del Valle. Este sismo que se presentó hacia la ciudad de Cali a las 7:30 de la mañana del día de hoy estaba de alguna manera siendo prevenido —aunque es imprevisible— desde hace muchos meses por las autoridades de emergencia en Colombia, en atención a lo sucedido en Venezuela en las semanas anteriores e igualmente en Perú. Se calculaba que en algún momento, por pertenecer a la Falla del Pacífico, estábamos expuestos a un movimiento telúrico como el que se vivió esta mañana: repito, 7.6 en la escala de Richter. El epicentro se dio en una pequeña población en el sur del departamento del Chocó llamada Santa María del Palmar, en los límites con el departamento del Valle. Entre las afectaciones estructurales más representativas están las catedrales, tanto la de Manizales, capital del departamento de Caldas en el Eje Cafetero, como la Catedral Primada en la ciudad de Cali, además de algunas otras edificaciones habitacionales, comerciales y clínicas de la capital del Valle.

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Diego, para comprender geográficamente: en el caso de Venezuela que usted menciona, el problema fue que parte del epicentro se dio en los suburbios de la ciudad más importante de Venezuela, Caracas, en los suburbios de Caracas, allí a las afueras, frente al mar. En este caso de Colombia, usted menciona una pequeña ciudad al sur, pero luego habla de la catedral de Cali. Obviamente, Cali es una ciudad altamente poblada. ¿Afecta mucho o afecta poco a Cali? ¿La cantidad de víctimas se puede suponer menor que lo que sucedió en Venezuela porque el epicentro estuvo lejos de la zona más poblada?

Sí, es muy interesante la pregunta por una razón: los centros poblados del suroccidente más importantes son Cali, Manizales, Pereira y Buenaventura —todas zonas sobre el Pacífico—, que son ciudades que superan el millón de habitantes (en el caso de Cali son cerca de 3 millones). Los daños estructurales se dieron en edificaciones muy antiguas, en su gran mayoría. Pero en el caso de Cali hay una circunstancia geográfica muy importante: la ciudad está sobre la Falla de Romeral, una falla geográfica que atraviesa a Colombia de sur a norte desde la zona occidental y se suma a la placa tectónica del Pacífico. Por eso la afectación en estas ciudades es importante en cuanto a población, aunque los daños se dieron en edificaciones de más de 60, 70 y hasta 100 años.

Como por ejemplo la catedral, que debe tener 200 o 300 años.

Exactamente.

Comparado con otros terremotos, 7.6 de la escala de Richter ¿cuánto tiempo para atrás tenemos que irnos para encontrar un caso similar en Colombia?

Claro. Remitía hace unos minutos una experiencia desastrosa para Colombia: el terremoto del Eje Cafetero que devastó las ciudades de Pereira y Armenia en el año 1999, exactamente siendo la una de la tarde. Lo que llama la atención es que, para aquella oportunidad, ese terremoto no llegó a los 7.6, si la memoria no me falla. Pero en esta oportunidad hay que tener en cuenta que la normativa de construcción antisísmica ha sido muy rigurosa en Colombia en los últimos años, atendiendo a dos experiencias muy duras para nuestro país: la que ya le remito del Eje Cafetero y también la del año 83, que devastó prácticamente la «Ciudad Blanca», Popayán, una de las ciudades coloniales más importantes de América Latina.

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En el caso del terremoto en Venezuela, inmediatamente impactó sobre la política: las críticas al gobierno, al poco cuidado posterior, a la poca previsión previa. Acá en Colombia tenemos un gobierno recién electo. ¿Qué consecuencias políticas —si es que alguna puede tener, y apelo a su condición de analista político también— podría tener con un presidente recién electo?

Las circunstancias tendrían que darse en un compás de espera sobre la reacción misma. Sería injusto en el caso de Abelardo de la Espriella, que acaba de tomar posesión el pasado viernes 7 de agosto; lo está recibiendo esta situación que es de la naturaleza. Lógicamente habrá que esperar cómo los mecanismos de control de riesgo, seguridad, auxilio y emergencias en Colombia reaccionen frente a una circunstancia fundamental: la situación que está viviendo en este momento el departamento del Chocó. Es un departamento totalmente aislado, no hay vías carreteables. Estamos hablando de un departamento que ni siquiera tiene un millón de habitantes, pero que representa perfectamente más del 10% del territorio colombiano, con un 90% de selva virgen que limita tanto con el océano Pacífico como con Panamá. Es precisamente uno de los departamentos más aislados, y esta circunstancia genera incertidumbre frente a la verdadera afectación que a esta hora —a casi dos horas del terremoto— se pueda desconocer. Entiéndase que, automáticamente se presenta el movimiento telúrico, se genera la desconexión absoluta de todos los sistemas de comunicación, más aún si son celulares, que es prácticamente la única vía de comunicación que tiene este departamento altamente pobre en Colombia.

Jorge Fontevecchia: Diego Ramos, muchísimas gracias. Volveremos seguramente con usted mañana. Muy gentil por su informe y ojalá sea con la mejor suerte posible. Muchas gracias.

Con mucho gusto desde Colombia.

MEG