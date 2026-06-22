Cómo la mudanza jurídica de la AFA beneficia a Tapia y Toviggino

La salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), no mermó el perfil alto de quien fuera uno de los principales impulsores del control estatal sobre las estructuras económicas del fútbol argentino. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el abogado especialista en derecho comercial y societario analizó el último revés judicial para el Gobierno: el fallo de la Cámara Civil que convalidó la mudanza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al partido de Pilar.

Para Vítolo, esta resolución no solo es "insólita", sino que opera como un blindaje administrativo que sepulta la posibilidad de investigar irregularidades en los balances de la entidad entre 2017 y 2025. A continuación, los detalles de una trama que cruza el derecho societario, miles de millones de dólares bajo la lupa y la inminente intervención de la Corte Suprema de Justicia.

Daniel Vítolo es abogado, especialista en derecho comercial y societario, que asumió como inspector general de justicia en diciembre de 2023 bajo el gobierno de Javier Milei. Se convirtió en una figura central en la pulseada del Estado con la Asociación del Fútbol Argentino. Su salida del cargo, formalizada el 6 de marzo de 2026, llega justo después de haber impulsado medidas de control sobre la estructura económica del fútbol argentino.

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Daniel, un gusto volver a hablar con usted por el mismo tema, pero tenemos novedades, porque la justicia avaló el cambio de dirección de la AFA. ¿Qué significa esto para la causa de corrupción? ¿Por qué puede ser, si lo fuera, un antecedente negativo? Así que queríamos escuchar su opinión.

Gracias por la invitación. Bueno, ciertamente es así, es un retroceso muy grande porque todos sabemos que el cambio de domicilio a la jurisdicción de Pilar fue una mudanza falsa durante más de dos años. Toda la opinión pública y también lo ha visto el periodismo y las propias autoridades. Este predio, que es un baldío que le ha dado en comodato —es decir, una tenencia precaria absoluta— la municipalidad de Pilar a la Asociación del Fútbol Argentino para permitirle esta suerte de traslado a la provincia de Buenos Aires. Es claro que la mudanza nunca se efectuó en esos años 2024 y 2025. Recién en el año 2026 comenzaron a hacer algunas reformas en una casa abandonada y saqueada que había en el inmueble y con ello hicieron una especie de chalet de fin de semana donde dice la AFA que ahora está instalada. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que lo que se quiere consolidar es una situación jurídica de la AFA en la provincia de Buenos Aires por dos motivos. El primero de ellos, para blindar toda la información que la AFA tiene encriptada en sus balances o que no reflejan sus balances entre los años 2017 y 2025, que era el trabajo que iban a tener los veedores designados por el Ministerio de Justicia. Pero ocurre que con este fallo de la Cámara Comercial se declaró la nulidad de designación de veedores, sosteniendo que la AFA ya está en la provincia de Buenos Aires y que la Nación no puede fiscalizarla. Imagínese que esto significa blindar para siempre, desde el punto de vista administrativo, los balances de la AFA desde el año 2017 al año 2025, porque la provincia de Buenos Aires no va a preguntar sobre el pasado y ya aceptó los balances 2024 y 2025 que presentó la AFA y los registró sin observaciones.

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Es decir, no podremos saber nunca más qué ocurrió y qué hay dentro de esos balances; si falta dinero que la AFA cobró en el exterior, o si no lo cobró, o si lo cobró, ¿cómo lo ingresó al país? Si fue utilizado para otras destinaciones que no fueran las propias del organismo en compra de inmuebles o en desviación a esas sociedades fantasmas. Todo eso ya no se podrá saber. Tampoco podremos saber cómo fue esta aventura de la Universidad de la AFA, que era algo que también iban a investigar los veedores. Y aparte, lo que es muy importante es que seguramente la AFA ahora, con esta sentencia insólita de la Cámara Civil, tratará de volver a replantear que vuelvan las causas penales a la jurisdicción de Pilar, en el juzgado de Campana, porque ya tiene consolidado su domicilio en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Justicia ya anunció que va a interponer un recurso ante la Corte Suprema porque esta ya tiene decidido, en casos donde ha habido cuestiones de domicilios en varias jurisdicciones, que no se consolida un domicilio, en una mudanza, en la nueva jurisdicción si no hay previamente una cancelación del domicilio en la jurisdicción de origen, cosa que la AFA no había conseguido hasta este fallo de la Cámara Civil.

Entonces, Daniel, ¿usted estima que, inclusive en una eventual apelación a la Corte Suprema, el tema ya está cerrado?

Mire, si la Corte resuelve como ha resuelto en oportunidades anteriores, el tema no va a estar cerrado y se va a dar marcha atrás. Pero, bueno, sabemos que los tiempos de la Corte son muy particulares y que hay algunas cuestiones en las cuales la Corte prefiere no inmiscuirse rápidamente, esperando que la política resuelva problemas que parecen ser políticos, pero que en este caso son estrictamente jurídicos. Fíjese que estamos hablando de temas muy importantes. La Inspección General de Justicia había objetado y pedía explicaciones por montos superiores a los 111 millones de dólares a la AFA por sus balances 2017 a 2024, y nunca pudo acceder al balance 2025. Y en el caso de la Superliga, que es una asociación civil muy vinculada a la AFA y que está administrada por las mismas autoridades de la AFA, las preguntas que se hicieron y las observaciones superaron en los años 2020 a 2024 los 450 millones de dólares. Los veedores perfectamente hubieran podido averiguar qué había pasado con esos fondos, controlarlos y generar un informe de una manera muy rápida, mucho más rápido que con los tiempos de la justicia en las investigaciones penales, donde faltan designación de peritos, establecer los puntos de pericia, llevar adelante esa pericia, finalmente ver impugnaciones y determinar algo diferente de lo que preguntamos nosotros en su momento, porque lo que va a determinar la justicia es si hay delito. Ahora, si el dinero no está, si se fue, ¿dónde fue a parar?, ¿qué se hizo con ellos?, ¿dónde fue el dinero que se utilizó para la fundación de esta falsa universidad de la AFA?, ¿quiénes son los que viajaron y gastaron en hoteles por cuenta de la AFA en más de ocho años por sumas de varios millones de dólares? Bueno, eso, que era de muy fácil rastreo con la actividad de los veedores, es algo a lo cual la Cámara hoy le ha cerrado la puerta y confío en que la Corte la vuelva a abrir, porque una asociación civil sin fines de lucro como la AFA obtuvo la autorización para funcionar justamente porque era una entidad de bien público. Está controlada como una entidad de bien público y tiene ventajas impositivas y previsionales a las cuales no acceden el resto de los ciudadanos ni tampoco muchas de las otras organizaciones civiles o empresas que funcionan en el país.

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Daniel, por su experiencia, el hecho de que haya un Mundial en este momento y cómo fue en los pasados Mundiales, ¿puede tener algún efecto en la resolución de la justicia, en producir un fallo en un momento en que pase más solapado o, por el contrario, influido por cierto exitismo en el avance de la Selección? No sé cómo fue en 2022, por ejemplo.

No, yo no creo que sea un tema que pueda influir en el modo de resolver. Ahora, sí es claro que el fallo de la Cámara, de tan rápida resolución en un promedio de la Cámara Civil que no resuelve tan rápido las apelaciones que recibe a los pocos días que se resolvió finalmente sacarle la causa penal o las causas penales al juez de Campana para dejar en el ámbito de la justicia penal económico de la Capital Federal, yo creo que no es algo inocente, sino que tiene una fuerte vinculación. Es como poner en pugna a la justicia penal con la justicia civil sobre cuál es el domicilio de la AFA para que los jueces correspondientes intervengan en las investigaciones. Lo que es raro es que el mundial va a poner judicialmente este tema de la AFA en modo pausa hasta que termine el mundial. Ahora, ninguno de los aspectos vinculados en este conflicto tiene que ver con la selección nacional, y aparte la veeduría dispuesta por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia no interfiere en la administración de la AFA, no tiene nada que ver con la administración de la entidad en el día a día, no interfiere con el manejo de los torneos, la organización del fútbol, el desempeño deportivo de los equipos o de la selección nacional. Este es un tema de administración de dineros, de destinos, de gastos, de ingresos y de fiscalización que tienen a su cargo las autoridades nacionales por imperio de la ley.

Daniel Vítolo, como siempre, muy claro, muy gentil. Valoramos siempre su tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo.

Muchísimas gracias a ustedes.