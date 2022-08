Cristian Folgar: "Antes estaba toda la Energía en manos de CFK, ahora está más repartido"

El ex subsecretario de Combustibles de la Nación, Cristian Folgar, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que "antes estaba toda la Energía en manos de CFK, ahora está más repartido". A su vez, reconoció que "la cuenta de subsidios es la primera a atacar" y explicó los cambios en las tarifas sin subsidios.

¿Qué significa que Sergio Massa haya podido desplazar a Darío Martínez y a Federico Basualdo en Energía?

Antes estaba toda la Energía en manos de CFK, ahora está más repartido, porque Flavia Royón estaba trabajando en los equipos de la gobernación de Salta, con el gobernador actual, que en su momento había sido candidato a vicepresidente de Sergio Massa.

Hay otros profesionales que trabajaron en Tucumán con Manzur y algunos que ya estaban dentro del equipo de Economía, que sí están identificados con el cristinismo. De una Secretaría monocolor pasaríamos a algo que representa en nuevo esquema del Gobierno. Vamos a ver cómo funciona.

¿Qué opinión tiene sobre Flavia Royón?

Flavia es una persona que estaba involucrada en los temas energéticos y mineros, trabajando en esa posición en la gobernación de Salta, con lo cual es persona del sector, que conoce el Estado, y esas dos cosas son buenas como antecedentes positivos. No la conozco personalmente, pero conoce el sector y eso siempre es bueno. Después hay que ver las políticas qué quiere implementar el equipo económico.

En el sector energético hay una fuerte dominancia fiscal, más que sectorial, por todo lo que están implicando los costos. Van a ser políticas macroeconómicas.

¿Comparte la idea de que el gran problema y error de la gestión de Alberto Fernández fue el atraso de las tarifas y el aumento que esto produce del déficit fiscal?

Seguro que no fue una virtud y lo pongo del lado de los errores. Identificar todos problemas en una sola cuestión me parece un reduccionismo. A un país que venía con un fuerte desequilibrio fiscal, agregarle otro por el atraso tarifario no fue una buena idea. Pero cuando vemos que nuestra economía no puede importar gasoil o le cuesta hacerlo con la energía y no genera dólares, lo que nos marca es que tenemos un problema estructural de fondo y que no empezó en los últimos tres años, más allá de los errores que cometió el Gobierno.

Una estructura económica en un país es importar materias primas y exportar mayor valor agregado. Nosotros ni siquiera generamos los dólares suficientes como para importar una materia prima y esto no pasó en tres años, se dio a lo largo de décadas y hoy es más visible. Desde el punto de vista fiscal, la cuenta de subsidios es la primera a atacar, porque aparte del problema, son muy injustos porque son regresivos. Estamos gastando recursos importantes en subsidiar a quienes no lo necesitan.

¿Cómo se pueden explicar las posiciones del oficialismo y de la oposición sobre el Gasoducto Néstor Kirchner? ¿Cuál cree que es la correcta?

Es cierto que el gobierno anterior intentó hacer una licitación internacional para tentar a inversores privados y no tuvo oferentes, por eso tuvo que postergarla hasta que la canceló. El nuevo gobierno tomó una posición distinta, en vez de llamar a inversores privados, lo hizo con fondos públicos.

Las cuentas fiscales no están para instalar ese tipo de obra porque no tenemos los recursos ni quién lo financie. Lo que muestra este Gasoducto es un problema estructural. Somos incapaces, bajo dos ópticas distintas, de atraer inversiones. Tenemos un problema como economía. En esta situación, lo mejor sería tratar de conseguir que lo financien y no involucrar fondos del Tesoro.

Macri no lo consiguió en su momento porque no era tan importante el tema de la energía ni el aumento del precio del gas. En ese sentido, ¿hoy lo conseguiríamos?

Hoy tampoco lo conseguiríamos porque las condiciones macroeconómicas de este Gobierno no son mejores que las que dejó Macri. Él dejó una situación complicada. La Argentina dejó de atraer inversores y el oficialismo no pudo mejorar esa situación y, por necesidad o ideología, buscó hacerlo con fondos públicos.

Claudio Mardones (CM): La llegada de Flavia Royón abre un interrogante para los usuarios. Massa habló de reconfigurar la segmentación y se espera que el ajuste sea mayor. ¿Cuáles son los márgenes que tiene el Gobierno para avanzar con los aumentos?

Lo primero que tendía que hacer el Gobierno es decir cuál es el nuevo cuadro tarifario. Lo que saben los usuarios hasta ahora es que pagarían el costo pleno del servicio, pero no saben cuánto es. Esto va a demorar.

En las facturas de gas, aquellos que pasen a pagar el costo pleno, el aumento estaría en el orden del 80 o 90 por ciento. En el caso de la energía eléctrica, es más difícil de calcular por las tarifas provinciales. Si hablamos del AMBA, los aumentos superarían el 100% para los que pierdan totalmente el subsidio. Para el otro universo, que van a tener un límite en cantidades, va a depender mucho de las cantidades que fijen y el reparto geográfico.

