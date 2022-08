Juan José Aranguren: “Los anuncios energéticos son claros y correctos”

Luego de que se conocieran los anuncios y las metas macroeconómicas de Sergio Massa, el ex ministro de Energía Juan José Aranguren destacó los anuncios del flamante funcionario: “Espero que a partir de septiembre tengamos un camino descendente en la inflación”.

En el mismo sentido, evaluó que "los anuncios desde lo que significa cuidar la energía son claros y correctos”. “La energía es un bien escaso, no tenemos la que necesitamos y cuando la importamos estamos pagando diez veces el precio”, analizó en diálogo con María Laura Santillán en CNN Radio.

El ex funcionario de Cambiemos no omitió opinión sobre las dificultades políticas que atraviesa la coalición oficialista: “Dentro de un mismo ministerio hay líneas que responden al presidente, otras a la vice y hay que ver los que responden al Ministro de Economía”. Así reconoció que "Darío Martínez lo podría reemplazar Federico Bernal”.

Sobre la situación económica, consideró que “si no se reduce la inflación, cualquier esfuerzo (presupuestario) lo licúa la inflación”. “Espero que a partir de septiembre tengamos un camino descendente en la inflación”, señaló

La construcción de gasoducto

En otro momento del reportaje, el ex funcionario de Cambiemos planteó que “hay U$S 4.400 millones de costo extra en lo que va del año por no tener el gasoducto”. Así también, recordó que se tardó "dos años y medio en reconocer que había que licitar y construir un gasoducto".

En la misma línea, afirmó que el mismo período se demoró en "en discutir cómo implementar una segmentación”. “El actual secretario de energía en diciembre de 2020 derogó la licitación del gasoducto que había implementado nuestra administración en 2019”, afirmó.