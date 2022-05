Cristian Ritondo: "A la Vicepresidenta le importa más la Corte Suprema que los chicos con cáncer"

El diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo conversó desde el móvil con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 109.9) sobre el proyecto de ley "Ficha limpia" y la interna del oficialismo.

Están presentando "Ficha Limpia", el proyecto que intenta que personas que tengan algún tipo de delito o antecedente no puedan ocupar cargos políticos. ¿Hay algún municipio oficialista que haya presentado resistencia a esto?

Estamos presentándolo en 135 municipios, tengo compromiso de intendentes nuestros de impulsarlo, como Bahía Blanca, Tres de Febrero y Pinamar y lo hablé en la reunión de intendentes. Vinieron concejales de más de 40 distritos para trabajar y en eso tenemos que ser muy fuertes porque tiene que ser a nivel municipal, provincial y nacional. Esto le da más transparencia al sistema democrático y es el año para tratarlo, en los años no electorales se tratan los proyectos que modifican las reglas electorales.

La lógica es que cualquier persona que quiere entrar en una empresa del Estado o en el Estado mismo como empleado, lo que se le piden son los antecedentes. Cualquiera que tenga antecedentes con una condena es muy difícil que ingrese. Estamos solicitando lo mismo que se pide en cualquier lugar del Estado, para que las listas no sean un aguantadero.

El ex intendente Ducoté irá a juicio oral por "administración infiel" en el municipio de Pilar

¿Qué va a pasar en el oficialismo en las elecciones del año próximo? ¿Cómo imaginás la resolución de la crisis interna dentro del peronismo?

Lamento que se de en un periodo en el que están gobernando. Van dos años y el Gobierno no toma medidas, no hay plan económico, no hay lucha contra la inseguridad, no hay lucha contra el narcotráfico, los chicos que dejaron de ir a la escuela nadie fue a buscarlos, los barras se hacen otra vez dueños de los estadios de fútbol, hay un abandono muy grande de parte del gobierno nacional y provincial. Le tenemos que sumar que la inflación sigue creciendo y que cada vez hay más chicos pobres, que es lo que uno más lamenta. 7 de cada 10 chicos en el Conurbano son pobres y a este ritmo van a ser muchos más. Ese número tan duro debe ser enfrentado con políticas activas.

Hay un gobierno que pelea todos los días su interna, no da soluciones a los problemas y paraliza instituciones como el Congreso. La vicepresidenta tiene su propia agenda. El Senado debería estar tratando una ley de oncopediatría que fue votada en el Congreso por unanimidad y que espera en el Senado de la nación. A la vicepresidenta le importa más la Corte Suprema que los chicos con cáncer, que tienen un gran problema ellos y sus familias. En lugar de solucionar la vida de la gente, están discutiendo temas que están muy lejanos.

Máximo Kirchner cargó contra Guzmán porque "no se involucra en pujas de poder"

¿Se están peleando de verdad?

Tienen recetas populistas. Están en el mismo gobierno quienes votan contra el acuerdo con el Fondo y quienes lo proponen, tienen una idea. En el Frente de Todos se juntaron para ganar una elección y por eso no pueden gobernar, se pelean entre ministros de facciones pero son todo lo mismo y exponen ante la sociedad lo que no se discutió antes. Pusieron un Presidente que no tiene capacidad ni voluntad de gobernar, al que no lo dejan gobernar ni sabe cómo hacerlo.

¿Cómo ves la economía de cara a las elecciones?

Si no se toman medidas correctivas, que tengan que ver con lo productivo y el empleo formal, entendiendo que hay que bajar el déficit fiscal, me parece que se profundiza la inflación y cada vez está peor la economía y hay más pobres.

El mensaje de Axel Kicillof para Alberto Fernández: "No debemos tener miedo de enfrentar a ciertos sectores"

¿Eso aumenta las posibilidades de triunfo de Juntos por el Cambio?

La gente sabe el rumbo y nos va a acompañar. Tenemos que hacer las transformaciones que estamos planteando en el sistema electoral pero también tratar temas como los alquileres. No podemos hacer un plan económico para el Gobierno pero proponemos hechos concretos y eso tenemos que trabajar para llevarlo en conocimiento de toda la sociedad.

AVS PAR