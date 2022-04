Máximo Kirchner cargó contra Guzmán porque "no se involucra en pujas de poder"

El diputado nacional Máximo Kirchner participó del plenario de la Rama Sindical del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, avivó la interna en el oficialismo, cargó contra Martín Guzmán y criticó duramente al expresidente Mauricio Macri.

El principal punto de conflicto dentro del Frente de Todos es la permanencia del ministro de Economía. Al respecto, Kirchner se preguntó: “¿Cómo que no se involucra en pujas de poder? Entonces, ¿Qué vamos a hacer?”.

“Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda”, expresó.

El Gobierno quiere "bajar el tono" del conflicto entre Larroque y Guzmán

Además, Kirchner se refirió a los empresarios y disparó: “Ahora que hay que frenar los precios el empresariado pone cara de yo no fui”, por lo que responsabilizó de la situación actual al sistema económico que intentó imponer Macri y a la falta de políticas del actual titular de la cartera económica.

Las internas dentro del Frente de Todos

“Cuando quiere representar, no es una víctima tiene que asumir los costos”, afirmó Kirchner en un claro mensaje para el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, apeló a la unidad del Gobierno y llamó a “interpretar los anhelos de la gente” y entender que “nadie es víctima de nada”.

El acto se realizó en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador.

El diputado recordó y celebró la “inteligencia y generosidad” de la vicepresidenta Cristina Kirchner de conformar el Frente de Todos, lo que permitió ponerle fin al macrismo en Argentina con una “lectura de lo que pasaba en 2019”.

Contra el expresidente Mauricio Macri

En medio de una compleja situación económica, arremetió contra Macri, a quien acusó de instaurar un modelo económico similar al de De La Rúa. Así, definió como “escandalosa” a la deuda dejada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero enfatizó en la responsabilidad que tuvo el organismo en la otorgación de este crédito a la Argentina.

Cobijo empresarial para Guzmán al volver los embates y rumores sobre su posible salida

Kirchner comparó el préstamo otorgado con la ayuda económica del Fondo le otorgó a todo el mundo para palear las consecuencias de la pandemia o con lo que invirtió Elon Musk para comprar Twitter. “Le dieron al mundo en pandemia, lo que le dieron a Macri sin pandemia. ¿Se entiende el nivel de despropósito y la profundidad del daño que provocó en Argentina?”, aseguró.

Así, el referente de La Cámpora comparó a la deuda con un alquiler y disparó: “La verdad que Macri tiró un crédito para construir una casa, se la timbeó y ahora los argentinos que pagar el alquiler sino también el crédito de una casa que no fue construida”.

En representación de la Provincia de Buenos Aires, estuvo presente la vicegobernadora Verónica Magario.

De cara a las elecciones de 2023, el diputado nacional aprovechó la oportunidad para cuestionar duramente a la oposición. “Todos hablan de la maldición de la Provincia de Buenos Aires que no puede poner un presidente. Yo soy de los que piensan que hay una bendición en la Ciudad de Buenos Aires que ponen a cualquiera de jefe de Gobierno y después llega a ser presidente”, sentenció Kirchner.

En ese sentido, el referente de La Cámpora aclaró que en el territorio porteño está “concentrado en 40 manzanas el poder económico y los medios de comunicación que generan ilusiones ópticas en la sociedad”.

RdC / ED