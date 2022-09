Cristina Caamaño, ex titular de la AFI, analizó el accionar de quienes atacaron a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y negó que se tratara de un "loco suelto". "Hay una diferencia entre lobo solitario y loco suelto. El lobo solitario pertenece a una agrupación pero en determinado momento actúa solo", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Según tu experiencia en seguridad, ¿qué pasó con el atentado a la vicepresidenta?

En principio cómo todos, quedamos muy conmocionados. Fue un acto tremendo que no era esperado porque se suponía que todos los que la estaban rodeando eran militantes que la querían saludar, que querían que les firme el libre, pero evidentemente, todos estos discursos del odio generan una violencia que llevan a que algunos quieran ponerla en práctica

¿Se podría haber evitado el atentado a Cristina?

Usted estuvo frente a la AFI, ¿es lógico esperar que ante hechos de este tipo existiera algún aviso previo, algún informe de inteligencia para realizar la profilaxis y prevenir el atentado?

En estos casos es muy difícil. Así todo, digamos que uno va mirando qué pasa en las redes sociales y, a partir de ahí, se podría llegar a ver algo, porque así es como nosotros nos manejábamos.

Durante nuestra gestión, no tuvimos ningún acto terrorista. Sin embargo, hubo 72 alertas durante el 2021. Es decir, un promedio de seis alertas por mes, que estaban relacionados con el terrorismo o su financiamiento.

En este caso, para mí es mucho más difícil poder decir algo porque cuando yo estuve en la Agencia, la vicepresidenta no salía a la calle, entonces no sé cómo lo hubiésemos manejado, pero en este caso ella estaba más en manos de la seguridad.

Yo tuve custodia por la causa de Mariano Ferreyra y por ser secretaria en el Ministerio de Seguridad. La custodia siempre estuvo muy atenta y hacían una avanzada donde yo iba. Yo no sé cómo se maneja el equipo de la vicepresidenta.

Cristina, ¿es imposible, hoy en día, darle seguridad a un líder político importante si quiere tener contacto con la gente?

Si, es muy complicado para la propia custodia, lo vimos claramente. Esta persona se metió entre la gente y además lo hemos visto en otros atentados donde incluso lamentablemente han asesinado a líderes políticos.

Nosotros dejamos de hacerle la avanzada al Presidente. Cuando él asumió nos dijo que no quería que la hiciera la AFI, directamente se manejaba con Casa Militar. Antes había un enlace entre la AFI y Casa Militar para hacer la avanzada.

Incluso nos dijo que si se tenía que ligar un piedrazo, se lo iba a ligar pero que nadie le iba a evitar que él se acerque a la gente. Lo más importante para el presidente Alberto Fernández era acercarse a la gente. Lo mismo pasaba con Néstor Kirchner y con Raúl Alfonsín que tuvo un atentado en el que el jefe de custodia lo salvó y era el mismo que tuve yo, que era muy atento. Yo no me acercaba a la gente porque no me conocía nadie, pero siempre estaban muy atentos a todos los movimientos.

Tras el atentado a Cristina Fernández, Alberto Fernández aceptó tener más personal de seguridad

Cristina también salió y se empezó a acercar al pueblo, a la militancia que la quiere saludar, entonces se hace muy difícil la seguridad en estos casos.

¿Este nivel de inseguridad aparece en este último mes y medio, a partir de que se genera el deseo de los militantes de recibirla cuando llega a su casa?

Digamos que está más vulnerable en este último tiempo. Antes, cuando no estaba tan expuesta, era más fácil para la custodia cuidarla. Ahora, si vos salís, te mezclás con la gente, la custodia medio se vuelve loca porque no sabe qué hacer, mira para todos lados.

La investigación de la AFI en las redes sociales

Al mismo tiempo que se reproduce más rápido, en las redes sociales también se puede hacer inteligencia, ¿no?

Si, uno va peinando las redes sociales y se viendo si hay grupos que podrían ser más peligrosos que otros. Uno de los lineamientos de la AFI era el orden constitucional y el mantenimiento de la democracia y todo lo que puede vulnerar el orden constitucional uno lo tiene que mirar. Por eso, contaba que en el 2021 nosotros tuvimos 72 alertas, que no son amenazas, son alertas.

"No Les Creemos Nada" y "Feriado", los hashtags más utilizados en redes sociales por el atentado a Cristina Kirchner

¿Cómo se produce una alerta?

Bueno, puede ser porque las personas sean simpatizantes de algún grupo terrorista o esté relacionado con el financiamiento con el terrorismo, o que en las redes sociales esté vinculado con personas que están marcadas como terroristas.

A estos grupos neonazis a los que pertenece el agresor de la vicepresidenta , ¿los tenían identificados? Porque cuando uno escucha "terrorista" piensa en otra cosa, esto parece ser grupos extremos más que terroristas.

Si, pero también terminan cometiendo actos terroristas. Yo hablaría de lobo solitario, no estamos hablando de un loco suelto. Hay una diferencia entre ambos: el lobo solitario pertenece a una agrupación pero en determinado momento actúa solo. El actuar en solitario no le quita que pertenezca a una agrupación. Por ahí, en un momento, le dicen "vas vos", pero no es un loco suelto.

Taty Almeida: "Se está comprobando que el ataque a Cristina Kirchner no fue cosa de un loquito suelto"

En el caso de Fernando Sabag, el grupo de pertenencia de él, ¿ustedes los tenían identificados en la AFI?

Eso no te lo puedo decir. Si te puede decir que hemos tenido actuaciones y hemos hecho denuncias en Comodoro Py. Evidentemente, la Jueza no lo tomo cómo acto de terrorismo porque está imputando "Tentativa de homicidio agravado".

