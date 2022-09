La activista por lo derechos humanos, Taty Almeida, explicó el porqué se generan los episodios que vivó la ex presidenta y cómo tomó el apoyo masivo. "Estábamos cantando e himno, yo miraba y no me daba la vista para visualizar a las miles de personas, familias enteras. Todos sin odios", detalló a Marisol Juárez en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Marisol Juárez (MJ): ¿Qué visión tenés al respecto del ataque a la vicepresidenta? ¿Cómo te enteraste?

Esto es fruto del odio que siembra esta gente. Nosotros no, sembramos amor. Siempre estuvimos en la lucha por la Memoria, la Verdad, y la Justicia. Pero siempre justicia legal, nunca por mano propia. En cuanto a lo que ocurrió, atacaron a Cristina Kirchner, pero fue a toda la democracia. Es la vicepresidenta elegida democráticamente.

Yo estaba en el Instituto Patria cuando pasó, en la presentación de un libro de Daniel Filmus. Llegué a casa a eso de las 21, apagué y me quedé dormida. Al otro día, tipo 7 de la mañana me llaman de una radio y no atendí. Después vi en otra radio lo del atentado y estaba como loca. Se está comprobando que el ataque a Cristina Kirchner no fue cosa de un loquito suelto. Tiene la complicidad de la novia. Así que como siempre exigimos justicia, no puede ser que le hayan hecho esto a Cristina.

(MJ): Me contabas lo fuerte que fue la movilización en Plaza de Mayo.

Fue maravilloso porque fue espontáneo, a raíz de que yo lloraba y me llamaban mi familia y los organismos, hablo con mi hija que me dice "nos vamos a juntar todos, ¿vamos?". Obvio que sí, bajé, fuimos con toda la gente que aplaudía no a mí, sino al pañuelo blanco. Después volví y tuve la invitación de Alberto Fernández para estar con los sindicatos y con Estela de Carlotto.

Cuando estábamos cantando e himno yo miraba y no me daba la vista para visualizar a las miles de personas, familias enteras. Todos sin odios. Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está. Cuando me levanté, abracé a Estela y ahí me nació gritar "¡Viva la Patria!". Es lo que uno realmente siente.

El recuerdo del regreso a la democracia

Se comparó estos atentados con los que sufrió Raúl Alfonsín, ¿recuerda alguno de ellos?

Y sí, lo hemos vivido de una manera tremenda e inconcebible. Todo es producto de lo mismo: el odio, la intolerancia. Porque es muy importante disentir pero no hay que llegar a ese extremo. Cuando uno empieza a retroceder en el tiempo, sí, han habido ataques productos del odio.

En el caso de Alfonsín, había una institución militar que se resignaban a ser democrática y entregar el poder. ¿En este caso quien imagina que está detrás del móvil de esta persona, instituciones neonazis, por ejemplo?

Desde ya, se vio con el tatuaje y todas las cosas que se encontraron, no es un angelito ni un improvisado. Pero para eso está la justicia. Hay que investigar a fondo, ahora la novia también está implicada. No es un loco suelto de ninguna manera.

