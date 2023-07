En el ámbito político se dice que nada es gratuito, y eso es algo que el senador por la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek, está experimentando en carne propia, informó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Como informamos ayer, el oficialismo no logró reunir los votos suficientes en el Senado para alcanzar el quórum necesario. En esta ocasión, se iban a discutir diversos temas relacionados con los nombramientos de jueces, algo que hasta hace poco era impensable: que el oficialismo tuviera dificultades para obtener el quórum.

Sin embargo, este año, debido a la formación de un bloque independiente llamado Unidad Federal, liderado por Alejandra Vigo, varios senadores de Unión por la Patria se unieron a él, comprometiendo así el quórum del oficialismo.

Unión por la Patria bajó la boleta de Snopek por su 'faltazo' en el Senado

El dirigente jujeño Guillermo Snopek, quien también es candidato a diputado, venía solicitando la intervención del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy. Precisamente, uno de los requisitos de Snopek para brindar el quórum era la intervención de dicho partido.

Al no obtener lo que buscaba, Snopek se "enfermó" repentinamente y no asistió al recinto, lo que provocó la falta de quórum. Como consecuencia de su inasistencia, fue excluido de Unión por la Patria y no podrá competir en las elecciones para ser diputado en Jujuy en la lista encabezada por Sergio Massa.

Esta situación ha generado una gran conmoción en la política interna de Jujuy. Snopek había exigido la intervención del justicialismo para asistir al recinto y, al no ser escuchado, "se enfermó" y no asistió, lo que resultó en la falta de quórum.

Ahora, su candidatura en la provincia de Jujuy se ve comprometida, y todo esto refuerza la famosa frase de que "en política nada es gratuito".

El oficialismo, de manera inesperada, se ve obligado a luchar voto a voto para asegurar el quórum necesario.

VF JL