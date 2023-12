Crónica de una noche agitada por los cacerolazos

Como consecuencia de las 30 medidas del nuevo gobierno, los vecinos del partido de General San Martín se manifestaron, realizando un cacerolazo. La periodista Mariana Coria estuvo allí, cubriendo lo ocurrido junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Las marchas multitudinarias no se llevaron a cabo solo en la ciudad, sino también en Quilmes, Morón, Lanús y La Plata, entre otras partes del Conurbano. En el caso de San Martín el pueblo se concentró, apenas terminó la cadena nacional, en la plaza principal, frente a la municipalidad.

“Escuché en la televisión todas la sarta de barbaridades que nuestro presidente, digo nuestro, pero yo no lo voté, no es mío. Quiere modificar en forma dictatorial y casi cerrando el Congreso. La verdad que lo único que me salió es salir, con mi hijo, con mi marido, y venir a demostrar que no estoy de acuerdo, y que no lo voy a apoyar. No sé qué va a pasar igual, hay que ver qué va a hacer la justicia, qué pasa en la calle, es mucha incertidumbre y mucha tristeza” señaló una vecina.

Cacerolazos en la Ciudad y el Conurbano tras los anuncios: masiva concentración en el Congreso hasta la madrugada

“Todas las medidas que vino tomando fueron en contra de los laburantes, y encima dijo que le faltaban leer como 300 más, y seguramente ahí están los jubilados. ¿Querés tapar esto con un 50%, dándole a los indigentes que no tienen que comer? Eso no soluciona nada, si aumentaron 100%-200% los alimentos, con un 50% más de canasta básica, estamos en el horno peor todavía, querido. Esto así no va, ¿querés cambiar el país? Me parece perfecto, cada uno tiene su manera de ver el país, yo puedo tener una visión, otros pueden tener otra, que pasen todas las medidas por el Congreso” pidió un vecino, dejando ver la importancia que se le resta al órgano del Poder Legislativo.

Marcha piquetera: las fotos del primer gran desafío al "ajuste" de Milei y al protocolo de Bullrich

La gente marchó por todas las medidas, y promesas de campaña, que se fueron anunciando durante estos 11 días de gobierno. “Hoy estoy acá reclamando, porque no voté a Milei, no voy con las políticas neoliberales. Estudié y me egresé en universidad pública, en la Universidad Nacional de San Martín, así que voy a defender siempre la salud, la educación pública, la industria argentina, el trabajo argentino, y eso es lo que más me importa y por eso estoy acá” indicó una egresada de la universidad pública.

Las principales consignas fueron “la patria no se vende” y “paro general”.

MVB FM