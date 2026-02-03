Dámaso Larraburu: "Pierri fue un adelantado con su ley bajando la edad de imputabilidad"

A casi tres décadas de aquel debate en Diputados, cuando se votó la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 14 años, Dámaso Larraburu vuelve sobre la baja de la edad de imputabilidad con la misma convicción con la que votó entonces. “Yo estoy totalmente de acuerdo, como lo estuve en aquel momento”, dice, y reivindica aquel proyecto impulsado por Alberto Pierri en 1999 como una discusión “adelantada a su tiempo”. Para Larraburu, el eje no pasa sólo por fijar una edad: “El menor que entiende que comete un delito, que entiende que mata, que usa un arma de fuego o un arma blanca, yo votaría por su imputabilidad”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el histórico dirigente político cuestionó a quienes se oponen a la reforma y advirtió que muchos delitos se cometen precisamente “porque sabe que es inimputable”.

Damaso Larraburu es abogado y dirigente político. Se desempeñó como diputado nacional en varios períodos, desde finales de los 80 y durante los años 90. Ejerció como director del Banco Provincia de Buenos Aires entre 2002 y 2009 y vicepresidente del Grupo Banco Provincia. Actualmente se desempeña como intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, liderando la administración de uno de los parques nacionales más antiguos de la Argentina, gestionando conflictos territoriales, el ordenamiento del lago y la prevención de incendios forestales.

¿Cómo recuerda hoy aquel debate de 1999 en la Cámara de Diputados, cuando se votó la reducción de la edad de imputabilidad penal a los 14 años -una iniciativa que usted acompañó con su voto y que finalmente no fue ratificada por el Senado-, y cuál es su mirada actual sobre la posibilidad de bajar la imputabilidad penal de los menores a esa edad?

En el año 97 yo era el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Alberto Pierri, que en ese momento era el presidente de la Cámara, presentó un proyecto de ley bajando la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Por supuesto, ese proyecto fue girado a la comisión que yo presidía y obtuvo, primero despacho favorable en la comisión y luego obtuvimos media sanción. Se obtuvo media sanción en la Cámara en el plenario. Luego eso fue al Senado.

Yo creo que en esto Pierri fue un adelantado, más allá de que es un tema que se venía discutiendo desde hace muchos años y que había varios proyectos, creo que Pierri fue un adelantado porque estamos hablando de casi 30 años atrás. Después el Senado, qué sé yo, usted sabe que a veces se mezclan cuestiones ideológicas, cuestiones que a veces uno no entiende bien qué piensa el legislador. Yo creo que a contramano de lo que piensa la gente y lo que ocurre en casi todos los lugares del mundo.

Visto hoy, al año 2026, yo estoy totalmente de acuerdo, como lo estuve en aquel momento. Yo era el presidente, pero obviamente en el plenario yo voté: primero voté el dictamen a favor como presidente de la comisión e integrante de la comisión y después, como miembro del plenario de la Cámara, obviamente voté a favor.

Votaría hoy a favor del proyecto que está mandando el gobierno, quizás con algún agregado, entendiendo que 14 puede ser un número, pero yo creo que hoy, si fuera diputado, agregaría todo aquel menor que comprenda la criminalidad del hecho en su accionar, es decir, más allá de los 14, los 13 o los 12; que entiende que comete delito, que entiende que mata, que usa un arma de fuego, un arma blanca, es decir, que tiene plena capacidad para entender que comete un delito, yo votaría por su imputabilidad, obviamente haciendo un agregado de que tiene que tener un tratamiento especial de reeducación, y no someterlo a una cárcel común, porque lo estaríamos introduciendo en una escuela del delito.

Es decir, pero estoy totalmente en desacuerdo con aquellos que se oponen porque el menor hoy de 14, hasta de 13, hasta de 12, que tiene plena capacidad para conocer que está cometiendo un hecho y sabe que, más allá de esa capacidad, lo comete porque es inimputable, yo creo que debe entrar en el régimen de imputabilidad.