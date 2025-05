Daniel Amoroso: "El PRO quedó vacío de contenido político"

El ex legislador porteño Daniel Amoroso se refirió a la crisis del PRO luego de la derrota en las elecciones porteñas y advirtió que, no sólo perdieron a Horacio Rodríguez Larreta, sino que en el partido “no queda nadie”. “Nunca pensé que Horacio iba a cortar el cordón umbilical con Mauricio Macri”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Daniel Amoroso fue legislador porteño por el PRO entre 2005 y 2013 y presentó más de 600 proyectos.

Alejandro Gomel (AG): Escribió hace muy poquito una nota donde analizaba lo que está pasando con las elecciones, especialmente con la elección porteña y la baja participación. ¿Le sorprendió lo que pasó con las elecciones porteñas en cuanto a la baja participación?

No, no, en absoluto. Estuve caminando mucho cada uno de los barrios y ya veíamos que no había clima electoral. Y creo que acá hay un mensaje muy contundente de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en darle la espalda a los políticos y a la política.

Porque desde la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en el año ‘94 hasta la fecha, fue la elección con mayor cantidad de oferta electoral y mayor ausentismo: casi el 50 % no fue a votar. Yo creo que este es el mensaje más fuerte que dieron todos los vecinos a los políticos. Por eso no me sorprendió, porque caminé mucho los barrios y la gente sentía que la política, o los políticos, les estaban dando la espalda.

O sea, veían que se estaban peleando, que había peleas de fondo y de semifondo entre los políticos, pero que nadie se preocupaba por los problemas cotidianos que tiene la gente, que son mucho más simples y sencillos. Veía mucha crispación, muy poco sentido común, y esto se notó. La gente no fue a votar.

Claudio Mardones (CM): Daniel, está recorriendo la ciudad, ¿está en estado de precampaña? Estamos hablando con un legislador experimentado, que además le tocó vivir momentos originarios del macrismo, otra legislatura, otra política porteña. Cuéntenos: ¿qué lo ha motivado a estar en estado de campaña nuevamente?

No, la realidad es que no estoy en estado de campaña. Estoy caminando mucho la ciudad, siempre lo hice, y me gusta estar en contacto permanente con los vecinos, saber qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan, cuáles son las necesidades.

Y lo que me parece que está pasando hoy es que hay realmente una dispersión en los políticos y un alejamiento de los problemas cotidianos que tienen los vecinos. Y la verdad que lo estoy haciendo con muchas ganas. Recorro cada barrio, hay mucha gente que se acuerda de mi paso por la Legislatura, otros realmente no, pero me gusta mucho este desafío.

CM: ¿Vuelve a la ciudad?

Podemos decir que vuelve a la ciudad.Sí, tengo muchas ganas, sí. Pero no de la manera que lo están haciendo los políticos en general. Si tomo la decisión de volver, lo voy a hacer escuchando a los vecinos, principalmente escuchando a los vecinos, y poniendo mucho sentido común.

Me parece que este es el secreto entre dos antagonismos que hay en forma permanente, entre la pelea permanente, entre los gritos… Me parece que la gente no quiere eso. Y cuando analizamos, antes de la elección, no había clima electoral. Nosotros decíamos que algo raro estaba pasando. Y bueno, lo que pasó es que la gente no fue a votar.

AG: ¿Y qué pasó con ese PRO que entusiasmaba en la ciudad, que arrasaba en las elecciones? ¿Qué quedó de aquel PRO del 2006, 2007, 2008?

Yo creo que fue perdiendo…Creo que tuvo un proceso donde llegó a la cúspide con la elección del presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno. Y creo que a partir de ahí entró en una debacle, donde llegó a este estado donde, prácticamente, sin herir susceptibilidades, está en estado de extinción.

Este resultado dejó al PRO en una situación bastante compleja para poder negociar hacia el futuro, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la provincia. Me parece que lo que pasó con el PRO es que tuvo todo un desarrollo que no supo mantener desde lo político, y hoy se encuentra en este estado realmente complicado.

CM: Cuando usted fue legislador porteño, el vicepresidente de la Legislatura era Óscar Moscariello, actual secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno de Javier Milei; tenía un vicepresidente de la Legislatura como Cristian Ritondo, que hoy preside el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación; Diego Santilli, que también fue legislador porteño, y hoy una de las figuras que está terciando en la negociación del PRO con La Libertad Avanza.

Un Mauricio Macri que usted conoció antes de que asumiera como jefe de Gobierno porteño. ¿Cómo ve a esas figuras en este contexto? ¿y qué cree que va a pasar con estos dirigentes?

Yo creo que hay un desarrollo de figuras personales, pero no partidarias. O sea, yo creo que el desarrollo del PRO que se fue consolidando, perdió mucho terreno. Y lo que hoy estamos viendo son figuras personales. Nombraste a algunos de ellos.

Se puede sumar también, en la foto que vimos en el día de hoy, a Guillermo Montenegro como intendente.

CM: Claro, fue ministro de Seguridad de Mauricio Macri y no le mencioné a Óscar Zago…

Sí, hay un montón. Que si nos ponemos a mencionar, hay muchos. Pero creo que son todos personas que fueron creciendo en lo personal, y el PRO no mantuvo esa conducción política. Vos sabés muy bien que yo fui uno de los primeros que dio un paso al costado del PRO.

CM: Recuérdenos por qué se fue en aquel momento.

Yo tuve unas diferencias principalmente con Mauricio Macri, que fui y se las planteé personalmente a él. Le dije que había muchas cosas que estaban pasando que realmente no me gustaban, y por eso di un paso al costado. Eso seguramente va a quedar entre él y yo, pero fui, se lo planteé. Crucé ahí por la Avenida de Mayo y le dije que daba un paso al costado. Pero el PRO, como en sí mismo, perdió esa vitalidad que tenía al principio, de buscar coaliciones. Hoy ya no la tiene.

CM: ¿Y a Horacio Rodríguez Larreta cómo lo ve, Daniel? Porque Horacio Rodríguez Larreta: dos veces jefe de Gabinete de Mauricio Macri, dos veces jefe de Gobierno porteño, precandidato a presidente, hoy antagonista del PRO y de los primos Macri. ¿Se imaginó esa foto alguna vez?

Yo que lo conozco a Horacio, la verdad que para ser franco, no me lo imaginé. Nunca pensé que Horacio iba a cortar el cordón umbilical con Mauricio Macri, principalmente. Pero bueno, lo hizo, tomó una decisión, y la respeto.

Pero —yo leía el otro día y lo dije en una nota con uno de los colegas de ustedes— decían que, justamente hablando de Horacio, se había ido del PRO. Pero cuando uno analiza… no se fue solo Horacio. O sea, en el PRO no quedó nadie.

Si uno mira la última elección, se fue la Coalición Cívica, se fue Óscar Zago, se fue Lousteau, se fueron todos. O sea, el PRO quedó vacío de contenido político. Yo creo que el PRO va a tener que… no me tengo que ocupar yo de hablar de la reconstrucción del PRO, pero el PRO ya no es más lo que era antes, ese proyecto político.

AG: ¿Ese lugar que deja vacío el PRO lo puede ocupar realmente La Libertad Avanza? ¿O va a haber algún otro armado que pueda ocupar ese lugar que ya no está ocupando el PRO?

Yo creo que en gran medida lo ocupa La Libertad Avanza. Es más, uno de los problemas que veía la gente en esta última elección era que había una pelea de fondo, que era, justamente, los Macri contra los hermanos Milei. O sea, se planteó de esta manera. Había una pelea de poder que le daba la espalda a la gente. Y esto la gente lo notó, lo sintió, y me lo transmitía.

Yo creo que esta pulseada la ganó La Libertad Avanza, que ha cooptado muchos dirigentes del PRO. Y ese espacio político hoy está ocupado por La Libertad Avanza. Y creo que en la provincia de Buenos Aires va a pasar algo bastante parecido. Más allá de los temas menores, de cómo se van a conformar las listas y demás, yo creo que hoy la dinámica política la está llevando adelante La Libertad Avanza.

