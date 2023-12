Daniel Catalano: "No sé cómo van a resolver el problema del desempleo"

Daniel Catalano sostuvo que el plan de Milei recuerda a los noventa, pero sumando la amenaza de la violencia institucional. “Te están diciendo que la vas a pasar mal y que no vas a poder defenderte”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Catalano es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad de Buenos Aires y secretario adjunto de la CTA nacional. Recientemente, Catalano llamó “a la unidad del campo nacional para afrontar los tiempos que vienen”, y planteó la necesidad de conformar “un amplio frente” ante los posibles “avances del gobierno de Javier Milei contra los derechos laborales”.

Supongo que la última vez que hablamos usted no se imaginaba que Milei podía ser presidente. ¿Cómo considera que será la relación del nuevo presidente electo, Javier Milei, con organizaciones como la suya?

La verdad que sí, yo pensaba que podía ser presidente, aunque estuve trabajando hasta el último día para que no lo sea. Esto sucede en un momento de mucha angustia social y de mucha incertidumbre. Hay un sector muy importante que tiene esperanzas depositadas en el presidente electo, y otra parte, en la que me incluyo, que estamos mirando que los anuncios que él está haciendo van a seguir engordando al sector financiero y no van a traer alivio a los sectores de trabajadores y trabajadoras.

No hay una línea política en nuestro espacio que hoy se esté ocupando de dar un debate acerca de qué sería lo más pertinente para hacer en esta etapa. Nos queda esperar al 10 u 11 de diciembre para conocer las medidas que va a anunciar, y, a partir de allí, tener una política más de supervivencia que de otra cosa.

¿A qué se refiere con supervivencia? ¿Cómo se lo imagina? ¿De resistencia?

Resistencia va a haber en todos los sentidos, pero lo que no podemos dimensionar hoy es qué nivel de achicamiento del Estado se está planificando. Ayer veíamos que el futuro ministro de Justicia decía que un tercio de los trabajadores del Estado pueden quedarse sin empleo el 31 de diciembre. Creemos que este escenario es el que van a proponer para toda la gestión pública, entonces, hay toda una nueva etapa a transitar que tiene que ver con cómo se recupera los puestos de trabajo, cómo se van a discutir las políticas públicas, qué áreas van a desaparecer, y cómo afecta a las familias y a la comunidad.

Eso es lo que nos toca a nosotros. Me imagino que, si frenan la obra pública, 300.000 laburantes se quedan sin fuente laboral a partir del 31 de diciembre. Y así con cada una de las ramas. Esto sumado a la inflación, que se anuncia fuerte durante enero y parte de diciembre. La situación de los jubilados. Los anuncios de recorte que hicieron sin anunciar cómo van a generar alivio generan mucha angustia.

¿Encuentra algún punto de contacto con los ‘90?

Sí, pero en los ‘90 no estaba la amenaza de la violencia institucional. En los ‘90 se pagaron indemnizaciones, se hicieron retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, por supuesto que fue bastante fuerte todo lo que vino, pero ahora hay una cantidad de medidas que no sabemos de qué se tratan. Dicen que serían cerca de 500 proyectos de ley que entrarían al Parlamento, y con la amenaza de que va a haber violencia institucional. Te están diciendo que la vas a pasar mal y que no vas a poder defenderte.

Es decir que ve un escenario peor que el de los ‘90.

Sí, porque además ellos encuentran en más endeudamiento la posibilidad de calmar a los mercados. No sé cómo van a resolver el tema del desempleo. Están agarrando un país que tiene muchos problemas. Milei debería estar planteándole a la comunidad de qué manera va a resolver los problemas. Dice que “vienen meses muy complicados” y que después vamos a estar bien. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se genera el empleo?

Los mercados no generan empleo porque sí. Si no hay un plan de industrialización dudo que haya generación de empleo, y si no tenés previsibilidad tampoco va a haber inversiones y nuevas industrias. En el marco de un proceso inflacionario como el que propone es muy difícil sostener tu propio comercio, porque vos no sabés de qué manera vas a poder recuperar la mercadería que vendés. Comprás el producto a un precio y no sabés cómo vas a hacer para reponerlo. Está muy raro el escenario.

Alejandro Gomel: Una de las alternativas que se barajan para las empresas del Estado es entregárselas a los trabajadores en modo de cooperativas. ¿Lo ve viable?

Lo que pasa es que no sé si funciona dejar a la gente así en una situación de orfandad. Se necesita un capital muy fuerte. ¿Cuánto sale poner un avión en funcionamiento? Eso cotiza en dólares, no sé si una cooperativa de trabajadores tiene la espalda para garantizar que algo así siga funcionando. La verdad que desconozco si es o no viable, sobre todo porque hay roles en las empresas que no necesariamente tienen que ver con la rentabilidad. En el caso de Aerolíneas Argentinas, es poner rutas aéreas que conectan 24 provincias, algunas de ellas que no son rentables para una empresa privada, pero lo necesitás porque si no tu comunidad se queda desconectada.

AG: ¿Hay pensado algún tipo de plan de lucha? ¿Cómo se piensan de aquí en más?

Hicimos asambleas donde participaron más de 20 mil trabajadores de Capital Federal. Se votó un estado de alerta y movilización hasta conocer los paquetes que se van a llevar adelante. En un primer momento se decía que el rol del Estado iba a cambiar, pero la reducción iba a ser en los cargos políticos. Ahora ya están diciendo, como en las declaraciones que escuchamos del ministro de Justicia, que va a haber despido de trabajadores. Sabíamos que esto iba a ser así. Iremos viendo En qué consiste la reforma del Estado, y seguramente nos encontrará con movilizaciones, paros y permanencias, las herramientas que tenemos para ir abriendo canales de diálogo y negociación para defender los puestos de trabajo, pero hasta que Milei no dé a conocer los paquetes, son todas hipótesis de conflicto.

