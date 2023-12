El presidente de TN & Platex, Teddy Karagozian, se pronunció en contra de las disputas políticas. "Los gobiernos elegidos defraudaron a quienes los votaron porque no hicieron correctamente lo que prometieron", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Teddy Karagozian es economista, empresario textil y presidente de TN & Platex, la fábrica de hilados más grande del país. Este año presentó su libro "Mochila argentina. Un nuevo derecho para el trabajador. Una solución a la pobreza". Además, aposté por la candidatura de Sergio Massa y en 2019 hubo mucho dinero con Alberto Fernández que fue criticado abiertamente por la política industrial de Mauricio Macri.

¿Qué expectativa tenes sobre lo que va a pasar con la industria a partir de los planes de gobierno de Javier Milei?

Si Milei hace lo que promete, va a fortalecer a la industria. Durante el gobierno de Macri se suponía que iban a bajar los impuestos, especialmente aquellos que son al consumidor. En cualquier bien industrial de Argentina hay entre un 50% y un 70% de importaciones, es decir que, si el costo del producto es de 100, hay números sobre lo que son impactos adicionales, porque nuestros trabajadores son consumidores y los consumidores también son caros, porque no estamos trabajando en Argentina, hay muchos años de dinero, no puede exportar valor agregado. Todos los países que han cultivado el agua gracias a la industria, como Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Japón últimamente, China, Alemania, entre otros, todos los países industrializados habían crecido y todos los que pensaban que la industria no era importante sucumbieron a la importancia de la misma, como por ejemplo, la Inglaterra de Margaret Thatcher, que estaba haciendo la guerra pero que finalmente tenía que ser un país importante, salvo Londres.

Vos dijiste que ibas a votas por Sergio Massa. ¿Tenes iguales expectativas o cambiaste las que tenías respecto a Javier Milei? ¿Tus expectativas son esperanzadoras?

El pueblo siempre votó mejor que las personas individuales, lo que sucedió después fue que los gobiernos elegidos defraudaron a quienes los votaron porque no hicieron correctamente lo que prometieron. Este fue el caso de Mauricio Macri y también el de Alberto Fernández, quien estuvo relativamente activo y en el contexto de una crisis muy compleja como la del Covid. Las industrias estábamos destruidas y el gobierno estaba débil. Podría haber hecho mejores cosas, pero los errores que se dieron después generaron que lleguemos a este estado. Desde hace muchos años, un punto muy fuerte es la disminución de impuestos, de regulaciones. Mi preocupación es que Milei no tiene el equipo que había formado para poder hacer lo que prometió.

Si el presidente electo abre el mercado, ¿puede la industria textil competir con las importaciones de países que fabrican a una escala muy diferente a la nuestra?

El presidente me dijo explícitamente la diferencia con Macri. Primero, tengo que bajar la demanda de gasto público, cambiar el sistema tributario, eliminar 350 mil regulaciones y luego, sí, porque las máquinas que tenemos son las más modernas del mundo. Me están instalando ahora la máquina más moderna del mundo, pero yo no puedo hacer magia, porque una vez que sale de la fábrica tengo que usar un sistema de transporte caro, gastar un montón de energía, responder y pagarle al Estado un montón de impuestos. Entonces, mi problema no es con lo que él dice que va a hacer. La única diferencia entre "Milei presidente" y "Milei candidato" es su ejecutabilidad. La elección de quienes lo van a ejecutar es muy compleja.

¿Está de acuerdo o cree que no es conveniente acordar con la Unión Europea y el Mercosur, tal como estaba redactado en la época del presidente Macri?

Yo creo que no funciona bien porque el Mercosur para nosotros es el aliado ideal. Todo lo que exportamos compite directamente con Estados Unidos y con el precio de los subsidios que se han hecho en Europa. Para nosotros es mucho mejor mercado. Es mucho mejor cliente para la Argentina que 700 millones de personas que están en declive desde hace tiempo, con adquisiciones que se hacen con subsidios.

