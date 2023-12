Eduardo Menem, padre del futuro presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, aseveró que en su hijo "encontrarán una persona que hace un curso del diálogo". "Milei confió en él, tiene credibilidad y nunca lo verán peleándose con nadie", añadió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Menem fue senador nacional por La Rioja entre 1983 y 2005, presidente provisional del Senado entre 1989 y 1999, presidente de la Comisión Constituyente de la Nación en 1994 e interventor en La Rioja en 1971. Además, es padre del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y hermano del ex presidente Carlos Menem.

¿Tiene el pecho hinchado de orgullo por su hijo?

Sí, por supuesto. Martín Menem no hace mucho tiempo que decidió incursionar en el campo de la política y en poco tiempo consiguió escalar en la consideración de la gente. Estuvo en la Legislatura de La Rioja, en minoría absoluta, en Diputados 31 eran de la oposición y él era uno de ellos. No obstante, en el parlamento y las discusiones siempre mantuvo un buen diálogo con todos. Una cualidad que tiene es la de relacionarse bien con la gente, tratar de solucionar los problemas mediante el diálogo. Es decir que encontrarán una persona que hace un culto del diálogo. Seguramente su llamado tiene que ver para que describa esa característica.

Es totalmente comprensible y me parece muy bien que usted lo haga. Déjeme contarle que abrimos el programan titulando "Volvieron los '90", con una canción que se llamaba así de Los Prescindibles, pero contando una historia del 2019 en Belgrano sobre un encuentro entre Carlos Menem y Javier Milei, que era un economista mediático, y que su hermano le dijo "vas a llegar lejos, tenés que ser presidente". En ese momento, su hermano tenía 89 años. Cuatro años después, finalmente eso se completó y su hijo será presidente de la Cámara de Diputados. Contado esto, que en realidad se decía que fue Carlos quien lo quiso conocer porque lo vio en un programa de televisión haciendo una defensa de sus 10 años de presidencia en los '90, diciendo que fue el mejor presidente de la llegada de la democracia, me gustaría que dijera qué comparación encuentra entre Milei y su hermano.

En primer término, Carlos llegó a la presidencia después de mucha lucha política. Fue tres veces electo gobernador de La Rioja, le ganó una interna a Antonio Cafiero que fue una verdadera epopeya porque el gobernador de La Rioja se encontraba frente al poderoso gobernador de Buenos Aires que tenía, además, la totalidad de gobernadores menos uno, es decir, todo el aparato político. Con esa fuerza y confianza que tenía emprendió la lucha. Cuando llegó a la presidencia, ya tenía varios kilómetros corridos.

Milei es un emergente de la situación grave que vive el país, donde la política perdió credibilidad. Hay que inspirar a la gente para que comprenda que vienen tiempos difíciles y que hay que trabajar mucho para sacar el país de esta grave situación que tiene con los índices de pobreza, inseguridad, el flagelo de inflación que nos azotó nuevamente después de que en el '99 el gobierno de mi hermano había dejado el país sin inflación, y todas las contrarreformas que hizo el kirchnerismo, que lo que se había logrado en los '90 trajo como consecuencia esta situación lamentable que tenemos. Martín siguió de cerca todos estos procesos. Si bien él viene de la actividad privada, también con mucho esfuerzo se hizo una empresa de alimentos. Él creyó que había que meterse en política y trabajar porque siempre participaba cuando yo daba una conferencia y si podía me acompañaba. Yo siempre le decía a los jóvenes que deben participar en política, que no sean meros habitantes, que sean ciudadanos con sus derechos y obligaciones, que incursionaran en política porque luego no tenían derecho a quejarse de los malos políticos. Tenían que entrar y militar en la política, cualquier partido que sea, pero teniendo como marco general el partido de la Constitución.

Martín me escuchó decir tantas veces esto que al fin pude conseguir que se entusiasmara y entrara en condiciones precarias en La Rioja, pero hizo un buen trabajo. Él, con su primo, prácticamente estaban solos frente al poderoso aparato de La Rioja, que usted sabe todo lo que se puso en juego en estas elecciones con el reparto de dinero, prebendas de casas, puestos, reparto de dinero en la calle. Pudieron hacer una muy buena elección y en el balotaje Milei superó por siete puntos al peronismo de La Rioja, y eso fue producto de una buena campaña, mostrando y haciendo entender a la gente que había que buscar un cambio porque ya estamos en banca rota. Se hizo tremendo esfuerzo. Su designación es confiable. Seguramente Milei confió en él, tiene credibilidad y nunca lo verán peleándose con nadie. En ese sentido, siguió la enseñanza de Carlos y la mía, en el sentido de que la política es tratar de solucionar los conflictos, no crearlos, tratando siempre de conseguir un diálogo fructífero. Por ese motivo tengo el orgullo de haber sido elegido 11 veces presidente provisional del Senado por unanimidad y con humildad, sin hacer distinciones de bandería. Tras eso, la Comisión Constituyente, que fue la más exitosa de los últimos años, no terminó con portazos ni con retiros. Fue aprobada por unanimidad y jurada por todos. Martín siempre estuvo siguiendo de cerca y aprendió bastante.

Claudio Mardones: Luego de su experiencia de 10 años como presidente provisional del Senado, usted lo debe saber mejor que nadie, que es un lugar muy delicado y que, además, tiene una relevancia muy importante porque está en la línea de sucesión presidencial. El escenario que se viene ahora con este nuevo Congreso, en donde su hijo tendrá un rol muy importante en la Cámara Baja, habla de números muy estrechos para el oficialismo. ¿Cómo lo ve usted? Ahí hay dos caminos para el próximo gobierno: darle una oportunidad al Congreso y probar con un debate legislativo, o en algún momento avanzar con decretos de necesidad y urgencia. Queda claro que no se pueden firmar en materia penal, tributaria y electoral, pero también otros especulan y dicen que hay un tiempo para constituir la Comisión de Trámite Legislativo, la Bicameral, y que, en ese contexto, se arme una situación de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, si es que finalmente los votos no dan. La verdad es que la aritmética de lo que viene muestra que La Libertad Avanza tendrá que hacer esfuerzos numéricos muy grandes para tener el quorum. ¿Cómo lo ve usted?

Casualmente, en estas instancias tan difíciles donde el oficialismo tiene minoría, es que se tiene que instalar el diálogo, tratar de lograr consenso con todas las fuerzas políticas que poseen representación parlamentaria. Porque si estamos tan mal y los diputados y senadores de la oposición no colaboran para sacar al país de esta miserable situación en la que se encuentra, ellos también serán responsables ante el pueblo. La gente elige para que defiendan los intereses de las provincias, en el caso de los senadores, y de toda la Nación en el caso de los diputados. Si no acompañan las reformas necesarias, serán responsables.

Esto lo tienen que buscar todos los integrantes de La Libertad Avanza. En ese sentido tengo confianza en las condiciones de Martin, que siempre buscó el diálogo y tiene la confianza del presidente. Por supuesto que es difícil, pero peor sería quedarse así como estamos y que aumente la pobreza, la inflación, la inseguridad, y estemos prácticamente aislados del mundo. Todas estas cuestiones no dicen que el Presidente no quiere suscribir el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Esta es una lucha que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo, porque abrirá nuevos canales con otros países en materia comercial e industrial. No podemos desperdiciar estas oportunidades por motivos políticos.

Tiene que ser visto con otros ojos porque, en definitiva, la política exterior, y como decía Perón, es más importante que la política doméstica, quien debe defender los intereses de la Nación, lograr el crecimiento. Hace 10 años que el país no crece. Por lo tanto, si no hacemos lo posible por sacarnos que se denominó estanflación, no nos irá bien. Hay que hacer un llamado. En eso el peronismo también tiene un papel importante criticando lo que está mal y apoyando lo que está bien.

Alejandro Gomel: Jorge le hablaba de ese encuentro que hubo entre MIlei y Carlos que lo contaba Zulemita en un tuit. ¿Fue tema de conversación en algún momento con Carlos la aparición de Milei en ese momento? ¿Qué decía Carlos de Milei?

Acompañé a Carlos hasta el fin de sus días. Iba todas las tardes a conversar con él a la casa de la calle Echeverría. Me habló bien de Milei y me dijo "este muchacho pinta, me inspira confianza". Me hizo acordar que cuando él lo fue a ver a Juan Domingo Perón en Puerta de Hierro (España). Él estaba en Siria, con mis padres. Había hecho un viaje para que ellos vuelvan a ver sus familiares y se hizo una escapada y lo vio a Perón. Si bien la entrevista estaba prevista para que sea breve, se extendió, y cuando se iba Carlos, Perón le dijo a Jorge Antonio, que era el que gestó el encuentro, "póngale una ficha a este muchacho que es el futuro". En este caso, mi hermano le puso una ficha a Milei porque vio el empuje, la forma de respetar política. Fue muy provechoso ese encuentro. Carlos le explicó a Milei todo lo que tuvo que afrontar, que le ponga fuerza y todo el esfuerzo desde sus conocimientos económicos, pero para bienes más altos, para lograr llegar a la presidencia de la Nación, y Milei cumplió.

AG: Evidentemente tenía ojos Carlos. Hay algo pendiente: no sé si usted le pedirá a Milei por el tema del busto, en el Salón de los Bustos de Casa Rosada, en donde todavía no está el busto de Carlos Menem. ¿Habrá alguna gestión para que en unos meses esté?

Yo no voy a hacer ningún tipo de gestión. Si mi hermano merece que coloquen su busto tendrán que hacerlo las autoridades y no porque yo lo pida. Nunca me gustó hacer eso. Esa tiene que ser una actitud de las autoridades. Sería una injusticia que el presidente que gobernó por tantos años el país y que entregó el poder en un acto democrático al que era su sucesor no lo quieran poner por un estilo política. Pero no haber puesto el busto de un ex presidente es una falta de comprensión de lo que significa recordar a quien gobernó el país, no puede ser que falte de él. No voy a hacer ninguna gestión, ni tampoco creo que Martín la haga. Es una cuestión que debe surgir del Poder Ejecutivo, que son los que manejan ese tema.

En los últimos 20 años, el peronismo estuvo conducido por el kirchernismo. ¿Ahora se abre una etapa distinta del peronismo, con una deskirchnerización, y la chance de una unión inclusive con parte del peronismo que por el kirchnerismo se alejó del peronismo oficial como, por ejemplo, el peronismo cordobés o el bonaerense? ¿Cómo se imagina el peronismo en el futuro?

Tengo esperanzas de que este golpe que se le dio al kirchnerismo permitirá que muchos compañeros abran los ojos y vean lo equivocado que estuvo el kirchnerismo con las políticas que llevo en cuanto a su política hegemónica, de llevarse por delante todo, no respetar las instituciones de la democracia, una presidenta que se negó a entregar los atributos del poder a quien había ganado legítimamente las elecciones, que hizo abuso del poder. Caber recordar las 40 y tantas cadenas nacionales para realizar sus interminables monólogos. Todo eso va contra los principios del peronismo. Felizmente hay compañeros mantienen viva la llama. Pero el peronismo está colonizado por el kirchnerismo. Es de esperar que los compañeros reaccionen y elijan autoridades y no tenga nada que ver con esa ideología que realmente no tiene nada que ver. Recordarán cuando decían que Perón era comunista o marxista. Creo que algún momento el peronismo verdadero se sacará de arriba esa ideología kirchnerista que le hizo mucho mal al partido y al país.

Los resultados de las elecciones son elocuentes en ese sentido. La gente está harta de que la manipulen de esa forma y el gobierno prácticamente se convierta en una fábrica de pobreza que luego trata de solucionar con la limosna de los planes sociales. Cuando dicen que se interesan por los pobres debe ser porque cada vez sean más pobres, pero no es esa la solución.

