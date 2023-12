Francisco Paoltroni: "Ser presidente provisional no es imaginable para nadie que esté dentro de la salud mental"

El ex candidato a gobernador de Formosa, Francisco Paoltroni, explicó los motivos de las vaivenes en el Gabinete de Milei: "No se detienen en pensar a qué espacio beneficia, sino que priorizan a las personas". Además, destacó que el cargo de presidente provisional del Senado sea para alguien de LLA: "Beneficiar a otra fuerza política con la línea sucesoria iba a complicar los consensos", argumentó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Hace 9 meses se imaginaba que iba a estar ocupando la tercera posición en la línea de sucesión presidencial y la primera luego de la fórmula presidencial? ¿Cómo lo siente?

Ser presidente provisional no es imaginable para nadie que esté dentro de la salud mental. Nunca trabajé en política, he sido un trabajador en actividades rurales desde muy chico para ayudar a mi familia.

El cierre de exportaciones de carne del 2006 me llevó al norte argentino a emprender, y de ahí fui organizando proyectos productivos y desarrollando remates ganaderos hasta que, después de una pandemia muy dura para Formosa (con el cierre de todos sus accesos a la provincia), fundamos el partido Libertad, Trabajo y Progreso.

Nuestra oferta política fue llevar a dos candidatos que nunca habían tenido un cargo electo, y para eso trabajamos durante dos años. En la gobernación competimos contra Gildo Insfrán y luego firmamos la alianza con Milei, quien nos dio un empujón para que llegaramos a este cargo de senador nacional por la primera minoría.

Confirmaron a Martín Menem en Diputados y Francisco Paoltroni en el Senado

A usted le va a tocar un tema crucial porque no es abogado y tiene que estar en un lugar en donde las leyes argentinas más importantes pueden comenzar ahí en el Senado, ¿cómo se prepara para esa tarea?

Es una fortaleza venir de un lugar distinto, ya que cuento con el pragmatismo de resolver los problemas y con el ejercicio de la comercialización porque soy intermediario de hacienda. Me dedico a poner de acuerdo al comprador y al vendedor hace muchos años.

¿Usted dijo que la decisión de Milei de darle este puesto se debe también al deseo de evitar el avance de Macri en el armado de gobierno?

No lo veo así. Estos cargos tenían que ser para nuestro espacio, nosotros nacimos y somos la tercera fuerza y, por ende, beneficiar a otra fuerza política con la línea sucesoria iba a complicar los consensos necesarios.

Javier Milei confirmó a Luis Petri como ministro de Defensa

Luis Petri, excandidato a compañero de fórmula de Patricia Bullrich, será el nuevo ministro de Defensa. De esta manera, Milei vuelve a sumar a alguien de Juntos por el Cambio pero, al mismo tiempo, un radical. ¿Qué opina de esta elección?

Sin dudas encontró en Luis Petri las condiciones para que asuma esta cartera, así que independientemente de dónde vengan se está buscando los perfiles para cada una de las áreas. No se detienen en pensar a qué espacio beneficia, sino que priorizan a las personas.

Alejandro Gomel (AG): ¿Pensando en los radicales, la incorporación de Petri en el gabinete puede ayudar a encontrar consensos en el Senado?

Todo suma para los acercamientos y entendimientos. La semana pasada me reuní con 6 senadores radicales y todos coinciden en que, como tocamos fondo, debemos hacer reformas profundas.

Tenemos una economía muy frágil con niveles de pobreza récord, por lo tanto, hay que acompañar un plan estratégico para encauzar a la economía a un camino de desarrollo y crecimiento. Por supuesto que habrá matices, pero ahí está el sano debate que se tiene que dar a partir del 10 de diciembre.

Luis Petri, la última incorporación en el Gabinete de Milei

AG: ¿Qué hay de cierto y qué de exagerado al respeto de lo que se espera de la ley Ómnibus? ¿Será un fuerte impacto?

La ley Omnibus no tendrá un fuerte impacto, porque todo lo que Milei presente a partir de esa fecha es parte de la plataforma de gobierno que se ha presentado en las elecciones. Se priorizará un orden de prioridades, es ingenuo pensar que todas estas medidas se harán al mismo tiempo.

Por suerte para este proceso, viene acompañando el clima y el precio de las commodities porque seguimos siendo un país hiperdependiente del sector agropecuario. Así que, en ese sentido, arrancaremos con el pie derecho.

AG: ¿La eliminación de las PASO también estará incluida? ¿O será todo netamente económico?

Esto es una apreciación personal: no es prioridad el tema de la eliminación de las PASO el 10 de diciembre.

La reconfiguración legislativa

Claudio Mardones (CM): Milei ya anticipó el envío de una batería de leyes muy ambicioso, además de la extensión de sesiones extraordinarias para avanzar durante todo el verano con estos proyectos. El interrogante está respecto a los números ya que en el Senado LLA cuenta con 7 escaños pero que ni siquiera alcanzan para presidir la presidencia de algunas comisiones estratégicas. ¿Qué aliados ven posibles para evitar derrotas estrepitosas en el recinto?

No creo en este bloque de 33 senadores que no funcionó porque no se ha sesionado en los últimos 10 meses. Allí veo 3 grupos: algunos que responden a sus gobernadores, otros que siguen con Cristina Fernández y otros independientes. Es acá donde se empezarán a reconfigurar las nuevas fuerzas.

Particularmente no vengo de ninguna línea política, soy pragmático puro así que no tengo problemas con el peronismo o el radicalismo ni cualquier espacio político, pero debemos ponernos a resolver los problemas que tenemos hoy.

Hay 90 días extras para trabajar y llegar a estos acuerdos, teniendo en cuenta que hay que hacer algo diferentes para tener resultados distintos. Esta oportunidad histórica que tenemos los argentinos hay que aprovecharla para no volver a fracasar.

Juan Grabois criticó a Alberto Fernández por cuestionar las cifras de pobreza: "Hay que hacerse cargo"

CM: Hay áreas clave en el Senado como la Comisión de Acuerdos en donde tiene mayoría el panperonismo y por donde pasarán, por ejemplo, las designaciones de militares. A su vez, dijo que dentro de Unión por la Patria hay 3 grupos y eso le da espacio para negociar. Mientras que en el caso de JxC ya anunció que no negociaría como interbloque sino con cada bloque. ¿Cuanta más con el radicalismo? ¿Con el PRO cómo es la interlocución? ¿Hay más posibilidades de contar con un apoyo de un panperonismo dividido, desde el radicalismo o de un PRO en pleno proceso de redefinición?

Todo eso es indistinto. No tengo prejuicios respecto de la política justamente porque no vengo de este ámbito. En el caso de Formosa, que es de tradición peronista, hace todo lo contrario a lo que hacía Perón. Justamente, el General sostenía que cada ciudadano debía producir lo que consumía pero Insfrán mató al aparato productivo. Perón decía que el que trabajaba la tierra tenía que ser dueño, pero Insfrán no te firma los títulos de propiedad.

Entonces, estoy confundido respecto de las bases y los principios del peronismo, aunque no tengo prejuicios de negociar ni con ellos ni con los radicales. Nosotros nos tenemos que concentrar en generar las condiciones para que nuestro país se desarrolle y la gente pueda salir de la pobreza. En ese sentido, hay un solo camino que es el trabajo y el aumento de la producción.

AO FM