Daniel Enz: "Urribarri vivía en una vivienda social y hoy es un hombre millonario"

El periodista de investigación, Daniel Enz, habló con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil y contó los detalles sobre el fallo histórico que condenó al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, a ocho años de prisión y lo obligo a renunciar a la embajada de Israel.

-Se acaba de dar la sentencia más importante por corrupción a un funcionario en actividad, el embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri. ¿Cuál es tu balance de esta decisión?

-Lo más importante es que estamos hablando de un fallo histórico y que el Tribunal se ajustó a ello. Acá siempre los anticipos de sentencia no duran más de 50 minutos, pero quienes llevaron adelante el juicio durante cinco meses se tomaron 12 horas para explicar un adelanto de sentencia de lo que iba a ser. Eso me pareció muy importante porque hay un mensaje muy claro para la Justicia, el poder gobernante y la opinión pública, que tanto viene reclamando esto.

-Vos decías que fue lo más importante, pero no hay muchos casos de poder desarrollar periodismo de investigación en las provincias. Los medios de comunicación se sostienen con publicidad, donde el Estado termina siendo el principal auspiciante, y así, la posibilidad de hacer periodismo de investigación es nula. Yo quiero volver sobre tu caso, ¿cómo lograste poder construir eso desde una provincia?

-Sabés que es muy difícil, como decís. Nosotros cumplimos 33 años de existencia con la Revista Análisis y la verdad es que seguimos siendo un medio muy chico, con muchas necesidades, sin tener un lugar propio ni un vehículo y seguimos haciendo el mismo periodismo que hacíamos cuando empezamos en 1990. Creo que ese es el costo también, porque no tenemos ganancia, es decir, no cobro sueldo y mis ingresos vienen por otros trabajos. Pero siempre lo pensamos así, como un servicio a la gente y contamos cosas que otros no cuentan (y ocultan) porque queremos denunciar al poder para tratar de cambiar, en función de que esos hechos de corrupción dejen de existir y el dinero se utilice para hospitales, escuelas y viviendas.

-¿Cómo investigaste a Urribarri? ¿Cómo fue tu relación con él y sus temas de corrupción?

-Siempre tuve una relación distante y tirante con Urribarri, porque lo venimos denunciando desde que era presidente de la Cámara de Diputados, cuando desvió muchos subsidios y terminaron condenando a diputados de la oposición y no a él, que era el que daba esos subsidios, por una maniobra de presión de quien era su abogada. Hoy ella integra el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, la misma sala que va a tener que definir la situación de Urribarri. Así que espero que se excuse.

-¿Quién es Urribarri?

-Urribarri vivía en una vivienda social y hoy es un hombre millonario. Antes era una persona muy pobre y estaba en una casa como las del FONAVI, es decir, del Instituto de la Vivienda, era empleado bancario y fue intendente de General Campos entre 1987 y 1991. Ya en ese momento abandona el puesto por irregularidades en el municipio y de ahí lo copta Busti y lo trae como diputado provincial y, a partir de ahí, nunca más dejó de tener ingresos del Estado y cuenta con una gran fortuna. Lo investigué en tres libros y ahí puse que había desviado, por lo menos, más de 100 millones de dólares. Y en este juicio son casi nueve millones de dólares que se lo acusa de desviar, pero tiene tres causas más graves, por dinero que sacó del Estado.

-¿Hoy Urribarri camina tranquilo por la calle si vuelve a Entre Ríos?

-Desde que nosotros lo denunciamos, Urribarri no caminó más por la calle. No se lo vio más porque fue muy fuerte todo lo que publicamos y se corroboró con el tiempo.