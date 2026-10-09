Daniel Sabsay: “Si el Presidente no cumple con el fallo de la Corte, corresponde un juicio político”

En una entrevista exclusiva con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por +Perfil y Radio Perfil (AM 1190), el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay analizó el impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y la derogación planteada en el DNU 70/23. Durante la charla, el catedrático remarcó la importancia de mantener la estabilidad en los precedentes judiciales para garantizar la seguridad jurídica, reflexionó sobre la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz y advirtió sobre las graves consecuencias institucionales que genera el incumplimiento de las sentencias por parte del Poder Ejecutivo.

Daniel Sabsay es un destacado abogado, jurista y catedrático especializado en Derecho Constitucional, se desempeña como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y es reconocido como una de las voces académicas y de consulta pública más influyentes en el ámbito legal.

Hola, Sabsay. Jorge Fontevecchia lo saluda. Bueno, la pregunta obvia: ¿cómo interpreta estos idas y vueltas de los dictámenes de la Corte Suprema? Ahí lo veo sonreír, pero bueno, póngalo en palabras.

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Bueno, yo estoy de acuerdo con el nuevo fallo, ¿no es cierto? Que no me parece que sea positivo que no haya límites a la venta de tierras a extranjeros, sobre todo en las áreas de frontera. Que si bien el Estado argentino conserva el poder de policía, queda sumamente debilitado frente a lo que implica el propietario extranjero. Así que me parece que es positivo. Lo que no es positivo es que haya una tan veloz modificación. Recuerdo el caso Bruglia, ¿se acuerda?

Claro.

Que se modifique tan rápido un precedente y que no haya estabilidad en los precedentes. Esto, lejos de crear seguridad jurídica y previsibilidad, crea imprevisibilidad. Creo que tampoco beneficia las inversiones.

Allí todo parece haber un proceso de disidencia en el caso de Carlos Rosenkrantz. Usted, que conoce muy bien la historia jurídica y académica de cada uno de los integrantes de la Corte, ¿cuál es su opinión sobre Rosenkrantz y, en este caso en particular, su intervención?

Tengo la mejor de las opiniones del doctor Rosenkrantz, a quien conozco hace mucho, nos une una amistad... Que quien tuvo que ver fue Carlos Santiago Nino, porque los dos tuvimos algún tipo de actuación, nada menos que con ese maestro. Además, un hombre sumamente formado, así que no me extraña su posición, que finalmente marca una diferencia con los otros dos miembros de la Corte.

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Ahora, cuando usted ve, Daniel, que está de acuerdo con el actual fallo y que, al mismo tiempo, el actual fallo requirió que vinieran otros dos jueces que se sumaran —conjueces que se sumaran— para poder lograr que hubiera tres por lo menos, casualmente por la disidencia de Carlos Rosenkrantz. O sea, ¿usted tiene respeto intelectual y de todo tipo por Carlos Rosenkrantz —que, dicho sea de paso, es compartido en mi caso también—, pero en disidencia con su posición?

A ver, yo respeto muchísimo su posición. Realmente, más allá de que pueda tener una diferencia en esta oportunidad, pero siempre sus votos están muy bien fundados, aunque uno no coincida necesariamente.

¿Cómo podría ser este caso?

Como podría ser este caso. Efectivamente, a eso me refiero.

Daniel, déjeme hacer una pregunta de orden general que trasciende este caso. ¿Cómo imagina que se va a poder resolver el problema de las faltantes de integrantes en la Corte? Porque tenemos una ley que amplía este tipo de dificultades y la tensa relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que no logra resolver políticamente cuestiones que tendrían que ser resueltas por el Congreso o que al mismo tiempo luego el Poder Judicial y la Corte Suprema... por ejemplo, el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, luego el Poder Ejecutivo no la cumple. No podemos nombrar al Procurador, a los jueces que faltan en la Corte, cuando el Congreso se pone de acuerdo en las dos Cámaras en una ley... Ahí teníamos en el caso este del DNU 70/2023 que una Cámara lo consideró inconstitucional y la otra no opinó. Cuando se logran poner de acuerdo las dos Cámaras, incluso frente a un veto con los dos tercios, después el Ejecutivo no lo cumple. ¿Cómo ve usted, con toda su experiencia, esta especie de nudo gordiano en el que estamos entre los tres poderes encerrados?

Bueno, son muchas preguntas en una, pero habla de una determinada cultura política más que lo que tiene que ver con lo23 institucional, que es de incumplimiento. Ahora, yo creo que el incumplimiento del presidente debe llevar primero a la aplicación de astreintes, las famosas astreintes, que son condenas monetarias de carácter económico, como se las define, y que fueron, por la Ley 17.711, incorporadas a la Constitución. Ese sería el primer paso, a mi modo de ver. El segundo paso, a mi modo de ver, es un mal desempeño y un mal desempeño puede llevar a juicio político.

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¿Considera que se da esa situación?

Si no se cumple con las astreintes, sí, porque es muy grave que un presidente no cumpla los fallos de la Corte, que los desconozca. Ya lo habíamos visto durante el kirchnerismo con el caso Sosa.

En Santa Cruz.

Yo fui, además, el juez... Yo fui quien patrocinó a Sosa ante la Corte. Tuvimos cantidad de idas y vueltas. Recién ahora, después de 30 años, se lo reincorporó.

¿Y respecto de nombrar jueces de la Corte Suprema que cumplan, y lo mismo el Procurador, las vacantes existentes?

Bueno, esto creo que también es algo muy negativo. También pasa en Provincia de Buenos Aires. Se repite lo mismo. O sea, es una forma de conducta. Pareciera que esperan que lo puedan hacer respecto de jueces que les sean afectos. Y hasta que eso no ocurra, entonces queda vacante y se debe llenar con conjueces.

Daniel, muchísimas, muchísimas gracias. Le mando un abrazo fraterno y agradecido, como siempre.

Igualmente a usted, Jorge. Es un placer hablar con usted.

De la misma forma.

MEG