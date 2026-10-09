La reacción de dirigentes políticos, periodistas y abogados tras el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras generó repercusiones entre dirigentes políticos, referentes sindicales y especialistas en derecho constitucional. A través de publicaciones en redes sociales, varios cuestionaron el recorrido judicial de la causa, mientras que otros destacaron la importancia de mantener las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El fallo dispuso una medida cautelar interina sobre el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley 26.737. La suspensión se mantendrá hasta que la Justicia de primera instancia analice la legitimación de los demandantes y resuelva el pedido cautelar.

La Corte Suprema suspendió el artículo del DNU 70/23 que derogaba la Ley de Tierras

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La decisión fue firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

Qué dijeron los dirigentes políticos en redes sociales

La diputada nacional de izquierda Myriam Bregman cuestionó el accionar del máximo tribunal y sostuvo que la decisión no debe desviar la atención del debate sobre el decreto en su conjunto. “Luchar siempre sirve… Y la Corte Suprema nos toma el pelo”, escribió.

En su publicación, Bregman reclamó que se derogue todo el DNU 70/2023 y advirtió que la suspensión de un solo artículo no resuelve los cuestionamientos que mantiene su espacio sobre el resto de la norma. También convocó a participar de una movilización frente al Congreso.

En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la continuidad provisoria de la Ley de Tierras y vinculó la resolución judicial con la movilización social. “La Ley de Tierras sigue viva porque el pueblo la defiende en la calle”, publicó. Además, insistió en que el reclamo debe extenderse a la derogación completa del decreto.

Por su parte, Fernanda Raverta, exdirectora ejecutiva de la Anses durante la gestiíon de Alberto Fernández, cuestionó a la Corte por el tratamiento de los planteos judiciales. Recordó que días atrás el tribunal había rechazado el reclamo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata y destacó que ahora se suspendieron los efectos de la derogación en el expediente impulsado por la asociación civil Árbol de Pie.

“Una vez más queda claro que luchar, denunciar y no quedarse callados sirve”, expresó. También planteó interrogantes sobre los motivos del Gobierno para eliminar las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

En la misma línea, Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández, celebró que vuelvan a regir las restricciones a la compraventa de tierras rurales, pero cuestionó el accionar del máximo tribunal. “Bien que vuelvan los límites para la compraventa de tierras. Ahora, ¡qué escándalo lo de la Corte Suprema!”, escribió en su cuenta de X.

En su publicación, Ibarra criticó lo que consideró una actuación discrecional de los jueces y planteó interrogantes sobre el respeto a las normas y las instituciones. “¿Las leyes? ¿Las instituciones? ¿Qué es eso? Tenemos un problemón ahí”, agregó.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también se pronunció a favor de mantener la norma. “La Ley de Tierras no se toca”, escribió. En su mensaje, sostuvo que la medida cautelar se relaciona con la tutela judicial efectiva y la protección ambiental, y destacó el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos. Además, pidió mantener la atención sobre el expediente hasta que se expida el juzgado de Bariloche.

Las críticas al fallo y el debate sobre el DNU 70/2023

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó los argumentos de la Corte y puso el foco en la diferencia entre el expediente del CECIM y el de Árbol de Pie. Según planteó, existe una contradicción entre rechazar la legitimación de los excombatientes para reclamar por la derogación de la Ley de Tierras y admitir el tratamiento de otro planteo relacionado con la protección ambiental.

Gil Domínguez también criticó el procedimiento utilizado para dictar la medida cautelar y sostuvo que la resolución podría reducir la atención sobre la discusión legislativa del DNU 70/2023. En su publicación, además, cuestionó el programa de ciudadanía por inversión impulsado por el Gobierno.

Marcelo Puella, titular del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, por su parte, cuestionó la relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. En su cuenta de X, interpretó que la suspensión de la derogación de la Ley de Tierras busca evitar que el debate se extienda al conjunto del decreto. Sus afirmaciones forman parte de su posicionamiento político frente a la resolución judicial.

El periodista Pablo Ibáñez destacó otro aspecto del fallo: señaló que la Corte dictó una medida cautelar interina sin que hubiera una resolución previa de ese tipo en las instancias judiciales inferiores. También recordó que Rosenkrantz votó en disidencia.

LB / EM