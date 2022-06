La conductora televisiva Débora Plager dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y cuestionó a Javier Milei por haberle iniciado una causa judicial. Los detalles del caso y la importancia de "desterrar los fanatismos".

Javier Milei te inició acciones judiciales, al igual que a otros periodistas, por "daños y perjuicios". ¿Cuáles son lo detalles del caso? ¿Cómo va a terminar la causa?

Supongo que en la jurisprudencia respecto de la libertad de expresión y que las opiniones de los periodistas, no son judiciales, va a primar. Será una decisión de la Justicia. No me notificaron aún, pero tuve acceso a la demanda a través de otros colegas. Entiendo que hay que marcar esto como un hecho importante. Que un legislador de la Argentina, con aspiraciones a cargos políticos más altos, entienda que los periodistas que son críticos son objeto de una presentación judicial, es una clara afrenta contra el periodismo libre. ya no se trata de una cuestión personal.

En este caso, todo se originó por unas declaraciones de Milei en el 2021, cuando era más vehemente en sus expresiones y, después de agraviar a los opositores, habló de una superioridad estética de los libertarios. Sobre ese concepto se hizo un debate en el programa que participaba. Textualmente dije que "tenemos que desterrar los fanatismos, sin importar de qué sector vengan". Y respecto de la superioridad estética de los libertarios, me pareció muy hitleriano.

La Fundación LED repudió las demandas judiciales de Javier Milei contra periodistas

Me llamó la atención porque pide terminar con la faena descontrolada difamatoria y la palabra control o descontrol, cuando se trata de la prensa y viniendo de un precandidato presidencial me preocupa. Para justificarse habló de que había visto a un rabino, que le regaló un libro y que fue al Museo de la Shoá. Su argumentación, como judía, me hizo ruido. Faltaba que dijera que tenía un amigo judío. Me acusa de banalizar el Holocausto, pero lejos estoy de eso. Nunca hago referencias personales, pero conté mi historia familiar, donde somos víctimas. Pero más allá de eso, lo que sí hay que marcar es que un legislador inicie causas judiciales a los periodistas críticos.

