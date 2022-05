El sociólogo Eduardo Fidanza dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó el crecimiento de los outsiders de la política como Javier Milei, Juan Grabois, Eduardo "Wado" de Pedro y Facundo Manes. Además habló de un "fin de ciclo" del kirchnerismo y parte del peronismo.

Sobre el debate entre Javier Milei y Juan Grabois. ¿Cómo analizás el fenómeno de Milei y la juventud?

El debate fue una pieza periodística excepcional y es lo que tenemos que hacer desde el periodismo, un aporte a mejorar las relaciones en la política y superar la grieta. Sobre el fenómeno de Milei, hay cambios sociales importantes. La juventud, en sus distintos estratos, se siente frustrada porque no puede acceder a trabajos de calidad, ve que la educación y la salud se deterioraron y notan que sus padres están en la misma situación. Por eso buscan otra cosa y ahí es donde entra a jugar una figura como Milei, con una forma particular de ver el mundo. Pero Grabois también tiene llegada con su mensaje, aunque no es el mismo fenómeno. Y lo de Javier Milei no es solo de la juventud.

¿En qué consiste el pensamiento de Milei?

Hay una rama de la sociología que es la del conocimiento y muestra por qué surgen determinadas lineas de pensamiento. Para analizar el discurso hay un libro clásico de la sociología alemana que se llama "Ideología y utopía". Entrando a eso que llamo "utopía", lo fundamental es la supremacía del mercado por encima de la sociedad. Es una visión abstracta e idealizada del mercado. La duda es si el mercado o la sociedad es la última instancia. Ahí está la discusión. Lo interesante de Milei, pero también de Grabois, es que hay dos esferas de la racionalidad: la económica y la material.

Lo de Javier Milei es fuerte porque intenta hacer una articulación entre la racionalidad económica y una cuestión valorativa, que incluso la respalda cuando dice que podría haber ganado más plata como divulgador económico. Resigna ganar para disfrutar de lo que le gusta hacer. Ese es un planteo interesante, porque nos interpela a todos. Lo de Milei es una impugnación a la cultura. Sociedad y cultura están sobre el mercado porque, tal como lo plantea Milei, el mercado es una utopía.

Carlos Ruckauf sorprendió con una posible fórmula del Frente de Todos entre Wado de Pedro y Grabois. ¿Te parece una locura?

No me parece una locura porque el kirchnerismo y parte del peronismo comparten la idea de que estamos en un fin de ciclo. Todos se están preparando para saber cuáles van a ser los ejes de la próxima campaña. Grabois, Wado de Pedro, Milei y Facundo Manes son modelos de llegada desde afuera de la política. Puede ser una competencia de candidatos que vengan de por fuera de lo tradicional. Ahí veo más complicado al oficialismo porque no tiene una buena gestión. Eso le juega a favor a los que no tienen que gobernar. Por eso no seria descabellada esa fórmula.

