El cirujano y militar, Sergio Berni, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y anticipó que planifica una posible candidatura presidencial para el 2023. Además, se refirió a un acercamiento con Javier Milei, a quien definió como "muy atractivo y demasiado inteligente".

¿Te estás preparando para ser presidente en vez de gobernador?

Los que tenemos vocación transformadora nos preparamos toda la vida para ser presidente. Entendemos que en el 2023 podemos llevar adelante eso desde un punto de vista más innovador y con decisión, marcando el rumbo del país para los próximos años. El tema de los subsidios es uno. Después, cuando uno escucha a los libertarios queriendo cerrar el Banco Central pienso que hay que ser serios. Necesitamos una moneda fuerte, porque todos los países tiene una nacional y otra de intercambio comercial. Para lograr una balanza positiva y que funcione la economía necesitamos un Banco Central que ejerza su Carta Orgánica para tener el peso fuerte y colaborar con el manejo de la inflación, no como sucede ahora.

¿Va a ser candidato a presidente?

No lo tengo definido porque pueden pasar muchas cosas. Pero la intención es estar en la discusión del año que viene. No se soportan más políticas ortodoxas. Hay que tener coraje, voluntad y compromiso para los próximos 30 años de la Argentina.

Sergio Berni: "Hoy no soy ni cristinista ni albertista"

Ataca directamente el núcleo de lo que dijo Javier Milei sobre el Banco Central. ¿Apunta a tenerlo como gran rival?

No creo que Milei sea un adversario. Tengo miradas que comparto y otras que no. Se necesita todo el mercado posible, como dice, pero también el Estado presente que tiene que ser eficiente, ágil y moderno. No puede absorber los costos del funcionamiento político. El problema no es el tamaño del Estado, sino que funciona mal.

Su discurso, desde lo político, no es muy novedoso. El atractivo es usted mismo. ¿Se psicoanaliza? ¿Se ve como un personaje?

No me psicoanalizo. Soy soldado y cirujano y no puedo entrar de manera improvisada a la acción. Tengo que saber que hay que dar respuestas y tener todo planificado y entrenado. Cuando entro al campo de batalla tengo que saber qué hacer porque la vida está en juego. El problema es que la política abandonó el sentido de Patria, de pertenencia, esa mirada nacional y soberana, y el sentido del compromiso.

Necesitamos políticas estables con políticos que también lo sean. Es una cuestión de personalidad, de ver quién esta en condiciones de llevar adelante los cambios. La gente va a votar a las personas que tengan la fortaleza para hacer las transformaciones.

Claudio Mardones (CM): Usted encabezó una entrega de patrulleros con Sergio Massa, donde también anunció el pedido de aumentar ganancias. ¿Cómo planificaron esa puesta en escena? ¿Cómo es su relación con él?

En esa discusión que tenían Massa y Guzmán, fui de los pocos que estaban encolumnados. Hay un problema de redistribución porque el año pasado crecimos a tasas asiáticas y eso no se reflejó en una mejora para la gente. El ministro de Economía tiene un rol fundamental en eso. Sí tiene que existir el Banco Central, pero debe funcionar correctamente. En esto nos encolumnamos en el reclamo con Sergio Massa y nuestro discurso pegó fuerte en el Gobierno nacional y por eso se hicieron las reformas.

Sergio Berni se hizo "libertario" con Viviana Canosa: "Festejo la llegada de Javier Milei a la política"

Nuria Am (NA): Dijo que celebra la llegada de Milei en la política. ¿Accedería a una conversación para aliarse?

Conversaría con Milei, me parece muy inteligente. También hablaría con Mauricio Macri. Estamos acostumbrados a acuerdos oscuros más de cuestiones personales que colectivas. Tenemos la obligación de hablar con todos aquellos que piensan distinto para gestionar los intereses de la Argentina. Milei me parece muy atractivo, demasiado inteligente. Es una persona que respeto. Comparto la mitad de su biblioteca, pero me tiene que convencer con la otra. Ojalá sea así porque tenemos que tener la mente abierta.

