Además de medir más de 20 puntos de rating todos los días, Gran Hermano es constantemente trending topic en Twitter, aunque no siempre por cosas positivas.

En esta oportunidad, la polémica estalló en torno al participante libertario Agustín Guardis. La “frodoneta”, como llaman sus seguidores al personaje -por su parecido con Frodo de El señor de los anillos- , viene descarrilando con declaraciones cada vez más repudiables.

En las últimas horas, Agustín realizó comentarios respecto a las mujeres que generaron el rechazo de las redes sociales y llevaron a que varios consumidores del reality decidieran “bajarse de la frodoneta” y dejar de apoyar al participante, que tenía -hasta ahora- un gran apoyo del público.

Mientras conversaba con los varones de la casa en el dormitorio sobre la posibilidad de que algún famoso entrara a la casa, el participante Thiago Medina deslizó la posibilidad de que fuese Lali Espósito quien ingresara a la casa.

Fue entonces cuando Agustín hizo un comentario que encendió las alarmas entre los televidentes. “Le hago levantar el dedo aunque no quiera”, aseguró, haciendo referencia a la señal de consentimiento que la producción del reality les exige a los participantes antes de tener relaciones sexuales.

No contento con este comentario de mal gusto, Agustín fue por más. En una charla con Alexis, Maxi y Marcos, Agustín aseguró que tiene guardadas nudes que le mandaron mujeres para utilizarlas “si se mandan algún moco”. En la misma charla, aclaró que no tiene el mismo comportamiento para con sus ex parejas.

Las respuestas del público no se hicieron esperar y las redes sociales se colmaron de mensajes de repudio y memes sobre el hundimiento de la Frodoneta. “Habría que denunciarlo”, aseguró el usuario que compartió el video de la conversación sobre las nudes; “eso es un delito”, comentó otro usuario.

Además, comenzó a circular en las redes una captura de pantalla de una supuesta conversación de los amigos de Agustín, en la que dijeron desconocer la existencia de este Drive de fotos y que, en todo caso, repudian “todo lo que dijo y lo que está diciendo actualmente”.

Asimismo, sostuvieron que esperan que se vaya “la semana que viene para poder hablar urgente con él” sobre el tema.

