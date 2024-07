Día 207: Pre/supuestos y contra/dicciones

“Esperemos por el bien de nuestro país y de nuestras instituciones que el Presidente pueda hacer una síntesis con todas estas contradicciones que ha construido a lo largo de estos meses y que las ideas y las personas veneradas de hoy, no sean las odiadas y demonizadas del mañana”, expresó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del 4 de julio de 2024.

Hoy, 4 de julio, se festeja la independencia norteamericana, el día en el que también, supuestamente, Javier Milei iba a estar en China, pero finalmente no se concretó. Desde que asumió la presidencia, Javier Milei suele mostrar contradicciones respecto a sus propios dichos previos a la elección. Analizar esas contradicciones es también ver cuál es el rol de la palabra en la gestión del gobierno y en la propia personalidad de Javier Milei.

Ayer, en una jornada más calma en lo financiero, el Gobierno presentó el borrador del presupuesto 2025, que refleja cómo terminará 2024 y cómo empezará 2025. Allí, entre otras cuestiones, se supone una inflación del 139% para este año, un número muy diferente del 50% del que habla el presidente o de los 17000% de la hiperinflación que supuestamente se detuvo con las medidas implementadas.

El dólar que supone la ley de leyes es de 1016, algo que implicaría que no se movería la devaluación del 2% mensual. El presupuesto, pre/supuesto, además de un instrumento legal, es también una toma de posición de quien lo propone. Por eso, es interesante en este momento revisar cuál es la relación del Presidente con su propia palabra. Y un análisis de sus dichos implica que la contradicción es una cuestión permanente desde que inició el mandato.

En una apertura que realizamos en este mismo programa, titulada “El príncipe fullero”, hacíamos referencia a Sergio Massa como candidato y citamos una entrevista que habíamos tenido el día anterior con Augusto Reina, director de Doserre y consultor político. En ese reportaje que le hicimos a Reina nos preguntamos si la gente prefiere a un presidente que se parezca a un político tradicional con sus grados de impostación y de mentira de cualquier dirigente o si iba a elegir a alguien que sea totalmente genuino, incluso pecando de inexperto o equivocado. Si la autenticidad en el error es mejor que la falta de autenticidad en la eficacia.

Hoy, varios meses después, podríamos concluir que, si bien parecía que Massa había ganado categóricamente el debate presidencial, la sociedad no eligió a un político profesional, podríamos decir que eligió a quien dice lo que piensa, a quien no viene de la política y no tiene los vicios de la mentira y el cambio de discurso.

Sin embargo, en el ambiente de la televisión hay un dicho bastante certero que dice que “nadie resiste al archivo”. Efectivamente vamos a comprobar que el archivo del Presidente no es la excepción y veremos cómo ha defenestrado a dirigentes que luego terminaron en su Gobierno, así como ha jurado no tomar medidas que luego ha tomado en más de una ocasión.

Al hacer un repaso sobre estos abruptos cambios de discursos, tan propios de los políticos, notamos que, en boca de un outsider de la política, como se pretendía del presidente Javier Milei, los cambios de discurso extrañan.

En el año 2018, el actual presidente criticó que en una entrevista televisiva para A24, que “Caputo se fumó más de 15 mil millones de dólares”

Sin embargo, el pasado 25 de mayo de 2024 Javier Milei calificó al mismo Caputo como un “rockstar”: “Mi ministro se convirtió en un rockstar”

Hay veces que es en sentido opuesto. Es decir, de los elogios a la total descalificación. Esto se refleja en las palabras de Milei el pasado 4 de julio de 2019, cuando estuvo en Intratables y manifestó que “Melconian es un excelente economista que tiene claro lo que hay que hacer”.

Por otro lado, el 30 de junio de 2024, el Presidente remarcó en TN que Melconian es “resentido y fracasado”.

En épocas de campaña, el Presidente también se ocupó de contradecir su propia elección de ministros. Un video de “El peluca Milei” deja ver cómo el Presidente criticaba y trataba de “chorro” a Daniel Scioli, mientras que el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación no compartía ninguna de las ideas del Gobierno.

Otra de las ministras que fue atacada en épocas de campaña fue Patricia Bullrich. El pasado 2 de octubre de 2023, en A24, Javier Milei afirmó que la ministra de Seguridad “ha puesto bombas en jardines de infantes”

Más allá de la ratificación de la verdad televisiva de que “nadie resiste al archivo”, es interesante analizar otro punto del discurso de Javier Milei: sus palabras de elogio o crítica hacia una persona son totalmente extremas. Alguien es uno de los mejores “economistas del planeta” como Milei le dice a Sturzenegger o un “rockstar”, como nombra a Caputo, o un “fracasado”, “ignorante”, “chorro” que defiende el señoreaje y los privilegios. No hay medios, no hay grises, o el odio o el amor.

La psicoanalista inglesa Melanie Klein, analizó la evolución de las psiquis de las personas. Su planteo es que los niños, las personas con patologías psíquicas y quienes aún no han terminado de madurar, por decirlo de una manera sintética, tienen una visión completamente dual de las otras personas. En Relación Objetal y análisis del Yo, Klein explica que la madurez y la salud mental llega cuando podemos ver en un mismo objeto, es decir, en una misma persona, aspectos positivos y negativos, cuando el Yo es lo suficientemente fuerte para tolerar las contradicciones que una persona nos puede despertar, los diferentes sentimientos de cercanía y hostilidad. Milei pareciese que pasa del amor al odio y viceversa según si su interlocutor manifiesta una opinión cercana a la de él o contraria. Tal vez por eso se vea como alguien genuino. No parece un político que calcula cada una de sus palabras, realmente parece como si estuviese experimentando ira cuando se refiere a alguien y luego admiración o hasta cariño.

Sin embargo, sus opiniones no se refieren sólo a personas. Tampoco resiste, al igual que otros políticos, el archivo en relación a las declaraciones sobre las medidas que tomaría. Es bastante recordada su declaración acerca de que “se cortaría una mano antes de subir un impuesto”. Sin embargo, volvió a implementar el impuesto al salario y subió el Impuesto País.

Algo parecido sucedió con los subsidios, cuando el Presidente, el pasado 13 de noviembre, afirmó en LN+ que no iba a tocar los subsidios “hasta que no se recuperen los ingresos”. De todas formas, un mes después sus hechos no coinciden con sus declaraciones como candidato. Los ingresos en los primeros seis meses de Milei se desplomaron. Tal es así que hay 6 millones de nuevos pobres, prácticamente un millón de nuevos pobres por mes.

Por otro lado, solo a 20 días de haber asumido, Milei ya había dado de baja 5 mil planes Potenciar Trabajo por considerar que había incompatibilidades que nunca terminaron de quedar del todo claras. Vale mencionar que la Justicia corroboró que el fondo que manejaba Juan Grabois sobre adquisiciones y acusaciones de corrupción tuvo un manejo del dinero público “ejemplar”. Este recorte de la ayuda social fue una política que se fue profundizando a tal punto, que se conoció el escándalo de los alimentos que no se entregaban a los comedores y que estaban por vencerse en los depósitos del Ministerio de Capital Humano.

Justamente, en relación a Capital Humano, el propio Milei cometió una de sus contradicciones más sonoras al sugerir que Myriam Bregman podría ser su ministra de Capital Humano hace solo ocho meses. El 23 de octubre del año pasado, el Presidente señaló en El Observador que “en algunos aspectos de las áreas que entran en Capital Humano, las personas que más saben de esos temas son de izquierda”, y aseguró que no le importaba el pensamiento ideológico de la diputada. Esta posición sobre la izquierda contradice lo que dijo hasta del propio director para el hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés

Por otro lado, es interesante recordar que el viernes una de las principales figuras de los anuncios económicos fue Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero hace menos de un año, el Presidente planteaba que había que cerrar el Banco Central y tenía la peor de todas las opiniones de esta institución. El 18 de abril en el foro del Llao Llao, Milei apuntó contra el BCRA: “El Banco Central le roba a la gente falsificando dinero”.

Sobre las contradicciones de Milei se expresó ayer Carlos Melconian, que marcó la contradicción en sí que representa. En TN, Melconian sostuvo que “el plan financiero tenía fecha de vencimiento”.

Por su parte, el economista Guido Lapa se comunicó con la producción de Modo Fontevecchia y opinó sobre las contradicciones del Presidente y el cambio de Milei como candidato y luego como mandatario. Lapa señaló que antes teníamos un Milei que “nos hablaba de que iba a bajar impuestos, cuando una de las primeras medidas fue subir el Impuesto País, encareciendo todos los bienes importados”. “Al mismo tiempo, teníamos un Milei que había votado en contra del Impuesto a las Ganancias, cuando ahora, con la Ley Bases, ha impuesto este tributo a la cuarta categoría a los salarios de los trabajadores. Teníamos un Milei que nos decía que la dolarización era el camino y que el peso era ‘excremento’ y ahora nos dice que vamos a una revaluación del peso”. Y sobre todo, teníamos un Milei que decía tener un plan, y lo que se ve ahora en el Gobierno es improvisación”, criticó el economista.

En el pensamiento de Friedrich Hegel, la contradicción es positiva. En la Fenomenología del espíritu se plantea que primero hay un tiempo de tesis, luego uno de antítesis, para terminar en una síntesis superadora. Sin embargo, la síntesis reconoce la contradicción entre tesis y antítesis y las incorpora. La superación de la contradicción parte primero de su reconocimiento.

Esperemos por el bien de nuestro país y de nuestras instituciones que el Presidente pueda hacer una síntesis con todas estas contradicciones que ha construido a lo largo de estos meses y que las ideas y las personas veneradas de hoy, no sean las odiadas y demonizadas del mañana. Los psicoanalistas establecen una etimología nueva para la palabra a/dicción: la dificultad con la palabra, que está en el eje de muchos consumos problemáticos. Algo similar sucede con la contra/dicción. Cabe preguntarse contra quién habla Javier Milei. Y nuestros legisladores también deberían tener en cuenta cuáles son sus pre/supuestos antes de votar sus leyes.

